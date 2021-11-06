Вы отправитесь в путь от Триумфальной арки и прокатитесь по историческому району Эль-Борн. Сделайте остановку у церкви мореплавателей Санта-Мария-дель-Мар, а затем доберитесь до оживленного района Эль-Раваль.

Исследуйте более чем 2000-летнюю историю города, осматривая такие памятники, как собор и ратуша на площади Святого Иакова. Посетите бульвар Рамбла и сфотографируйте статую «Кот Раваль» работы Фернандо Ботеро. Затем вы доедете до пляжа и гавани Порт-Олимпик.

Прокатитесь по набережной до улицы Рамбла-дель-Побленоу, где находится Национальный театр, построенный архитектором Рикардо Бофиллом.