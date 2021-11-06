Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 24 часа до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Познакомьтесь с более чем 2000-летней историей города в старейших районах Барселоны
Осмотрите главные достопримечательности, такие как церковь Санта-Мария-дель-Мар
Прокатитесь по набережной и полюбуйтесь современными статуями
Вы отправитесь в путь от Триумфальной арки и прокатитесь по историческому району Эль-Борн. Сделайте остановку у церкви мореплавателей Санта-Мария-дель-Мар, а затем доберитесь до оживленного района Эль-Раваль.
Исследуйте более чем 2000-летнюю историю города, осматривая такие памятники, как собор и ратуша на площади Святого Иакова. Посетите бульвар Рамбла и сфотографируйте статую «Кот Раваль» работы Фернандо Ботеро. Затем вы доедете до пляжа и гавани Порт-Олимпик.
Прокатитесь по набережной до улицы Рамбла-дель-Побленоу, где находится Национальный театр, построенный архитектором Рикардо Бофиллом.
Ответы на вопросы
Что входит
Электровелосипед высокого класса
Местный гид
Шлем, одобренный к применению
Страховка
Бутылка воды
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 2 часов 30 минут
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Группа до 100 человек.
Важная информация
Это тур в небольшой группе от двух до восьми человек
Дети от семи лет могут участвовать в туре на собственных велосипедах. По поводу более маленьких детей свяжитесь со службой по работе с клиентами
Велосипедисты должны быть не ниже 130 см ростом
Не подходит для следующих категорий людей
Люди ростом менее 120 см
Требования к участникам
Вам необходимо быть в защитной маске, которую вы принесли с собой
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Вы сами выбираете дату и время
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на 188 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Проведение мероприятия возможно не только на русском языке, поэтому в отзывах вы можете встретить мнения от жителей разных стран
B
Beverley
6 ноя 2021
(Великобритания)
Good fun experience. The bikes were easy to use and we had the option to use helmuts. The guide was warm and friendly. The only negative was that the guide only had vague information about the sights.
This experience would be better if it was longer and included a stop for cultural drinks or a meal experience … I would pay a little more for that.
J
Joško
14 окт 2021
(Хорватия)
Our gide Sara was fabulous! My daughter and I were very happy with our tour today. We recommend this tour, we saw all Barcelona beaches, Barceloneta area and old port of the city. Everything was well explained and riding bikes was very fun. We look forward to going to Barcelona all over again.
R
Renée
13 июля 2020
(Швейцария)
Le tour en vélo électrique reste ce que nous avons préféré à Barcelone. Faire cette virée le premier jour, nous a permis par la suite de mieux choisir nos visites par la suite. Notre guide Karine était compétente, un puit de savoirs et nous a offert un regard different sur la ville. Elle nous a également donné plein de bons conseils pour la suite de notre séjour. Par ailleurs, les vélos sont de qualité et l'aide électrique un vrai plus pour connaitre plus de quartiers et vaincre les nombreux faux-plats de la ville. Lors de notre prochaine visite, nous reprendrons un tel tour sans hésiter. Nous étions avec deux enfants de 10 et 11 ans, et le tout était parfaitement adapté. C'est la première fois que je commente ce genre de sites…. Cela prouve à quel point nous avons été enchantés. Vous pouvez donc y aller les yeux fermés.
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