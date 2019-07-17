Оцените красоту Барселоны с сегвея во время 2-часового тура по ее старым и новым районам, включая современные кварталы, построенные для Олимпийских игр 1992 года.

После короткого обучения по управлению этими удобными самобалансирующимися транспортными средствами вы прокатитесь по набережной от Готического квартала и посмотрите на средневековые улицы, после чего спуститесь к морю. Прокатитесь под пальмами на бульваре Колумба и взгляните на статую первооткрывателя у основания Ла Рамбла.

Затем познакомьтесь с уличным искусством на пляже Сант-Себастиа, изобилующем уличными артистами и любителями солнца. Полюбуйтесь яхтами и парусными судами в Старом порту (Порт Велл). Вы проедете мимо бывшей рыбацкой деревни Барселонета и узнаете захватывающую историю каталонцев и их борьбы за независимость.

Полюбуйтесь панорамным видом с террасы на первом этаже Олимпийского порта. Сделайте остановку для размышлений в безмятежных садах и открытых пространствах Олимпийской деревни. По дороге обратно к месту встречи полюбуйтесь некоторыми из высокотехнологичных зданий и современных небоскребов, которые помогают Барселоне поддерживать яркий образ в XXI веке.