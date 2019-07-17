Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 24 часа до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Прокатитесь на сегвее по романтическим улицам Старого города
Полюбуйтесь панорамой средиземноморского побережья из Олимпийского порта
Прокатитесь по приморской набережной до гавани Порт Велл
Сделайте остановку в тихих садах и открытых пространствах Олимпийской деревни
Взгляните на ультрасовременную архитектуру и высокотехнологичные здания
Оцените красоту Барселоны с сегвея во время 2-часового тура по ее старым и новым районам, включая современные кварталы, построенные для Олимпийских игр 1992 года.
После короткого обучения по управлению этими удобными самобалансирующимися транспортными средствами вы прокатитесь по набережной от Готического квартала и посмотрите на средневековые улицы, после чего спуститесь к морю. Прокатитесь под пальмами на бульваре Колумба и взгляните на статую первооткрывателя у основания Ла Рамбла.
Затем познакомьтесь с уличным искусством на пляже Сант-Себастиа, изобилующем уличными артистами и любителями солнца. Полюбуйтесь яхтами и парусными судами в Старом порту (Порт Велл). Вы проедете мимо бывшей рыбацкой деревни Барселонета и узнаете захватывающую историю каталонцев и их борьбы за независимость.
Полюбуйтесь панорамным видом с террасы на первом этаже Олимпийского порта. Сделайте остановку для размышлений в безмятежных садах и открытых пространствах Олимпийской деревни. По дороге обратно к месту встречи полюбуйтесь некоторыми из высокотехнологичных зданий и современных небоскребов, которые помогают Барселоне поддерживать яркий образ в XXI веке.
Ответы на вопросы
Что входит
Обучение вождению сегвея
Обязательное использование шлемов (аренда шлема включена встоимость)
Дождевики (в случае дождя)
Бесплатная бутылка минеральной воды
Что не входит
Бесплатные услуги по фотографии – попросите гида об этом до начала тура
Чаевые
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Группа до 15 человек.
Что взять с собой
Паспорт или удостоверение личности
Важная информация
С августа 2017 года минимальный возраст для вождения сегвея – 16 лет. Участники, не достигшие этого возраста, могут принять участие на электрических мини-велосипедах вместо сегвеев по той же цене
Для катания на сегвее участники должны весить от 45 до 130 килограмм
Инструкторы обучат вас основам безопасного управления сегвеем до начала тура. Ношение шлема обязательно. Шлемы любых размеров предоставляются бесплатно
Пожалуйста, обратите внимание, что количество участников тура может достигать 30 человек, но оно будет поделено на маленькие группы из 6 или менее человек. В каждой маленькой группе будет гид
Не подходит для следующих категорий людей
Беременные женщины
Требования к участникам
Вам необходимо быть в защитной маске, которую вы принесли с собой
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Вы сами выбираете дату и время
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на 391 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Проведение мероприятия возможно не только на русском языке, поэтому в отзывах вы можете встретить мнения от жителей разных стран
S
Simon
17 июля 2019
(Великобритания)
Это был прекрасный вводный тур в Барселону. Наш гид Томас был действительно великолепен, он знал достопримечательности и был очень дружелюбен. В этом туре были только я и мой муж, поэтому я чувствовал себя более личным, но я уверен, что в группе все было бы так же хорошо. Я бы на 100% порекомендовал это всем, кто ищет. Двухчасовой тур, вероятно, лучший выбор.
A
Asia
28 мая 2019
(Польша)
Заказала тур на сегвеях на свой день рождения, ни разу до этого не пробовала кататься. Инструктор очень детально и понятно всё рассказал, помог впервые стать на сегвей и оказалось, что управлять сегвейем очень просто, через 5 мин привыкла и не чувствовала никакого страха или дискомфорта. Прогулка была удивительным приключением, инструктор Алекс очень интересно рассказывал о достопримечательностях на английском и русском языках, очень рекомендую!
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Lauren
12 авг 2019
(Великобритания)
Excellent. Our tour guide was very informative and knew his stuff around Barcelona. It was only us two and him on the guide and he was great, showed us places we’ve never seen before and all of the history that goes with it. And also took photos of us in the places we visited. Couldn’t of asked for better. This was the last trip of our holiday and it was the highlight of it! Thanks again!
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