Предлагаю отправиться в путешествие в прошлое, познакомиться с местной гастрономией и поговорить об искусстве!

*Историческое путешествие*

За время экскурсии 🧭 вы узнаете, как и почему появился на свет Барсино - маленький военный городок, и как этот хрупкий малыш рос и развивался в течение последних 2 тыс. лет, как он защищал свою честь и достоинство, учился говорить на разных языках, как у него появился порт и корабли, и он превратился в огромную империю, как он стал частью большой Испании из-за любви.

Мы прогуляемся по трем древним районам, где я проведу вас по своим любимым улицам, который хранят свои тайны. Я расскажу легенду о денежном поезде 🚂 под Барселоной, почему Готический квартал — это декорация, узнаете о монахах, выкупавших людей из рабства, и о средневековой таверне, в которой кормили человечиной. Я расскажу о дружбе монашек и проституток, покажу самый старый и единственный оставшийся уличный бар 🍹, расскажу легенды дворцов и зданий.

*Разговоры об искусстве*

Я покажу места, которые любили известные деятели искусства, чем украсил город 🏙️ молодой Гауди, увидим здание борделя, из-за которого спорят искусствоведы Испании и Франции, и многое другое. Мы увидим места съемок известных кинофильмов и картины, для которых позировал сам Гауди.

*Гастрономическое приключение*

Мы обязательно зайдем на главный рынок города - Бокерия, где я дам подробную инструкцию по его использованию, и вы сможете ориентироваться в его пространстве, как местный. Расскажу об эволюции этого места, истории 📖 его продавцов, о самоубийстве и розах. После нашей прогулки, по вашему желанию, я покажу мои любимые места, где можно попробовать лучшие авторские блюда разных регионов Испании.