5
5 отзывов
Яна З.
Яна З. – Гид из Барселоны
Вас ждёт прогулка 👣 по улицам Барселоны и много интересных фактов, которых не найти в туристических буклетах.

Я расскажу вам историю 📖 города, пока мы будем проходить мимо собора Санта Мария-дель-Мар, поговорим об искусстве, любуясь архитектурными шедеврами Гауди, и побываем на аутентичном испанском рынке, где я открою секреты, как чувствовать себя здесь местным.
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  • 👥Групповая
  • 🕐Длительность 3 часа
  • 👫 Группа не более 10 человек

  • €25 за человека

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БАРСЕЛОНА 3 в 1
БАРСЕЛОНА 3 в 1

Что вы увидите

  • район Раваль
  • район Готико
  • район Борн
Предлагаю отправиться в путешествие в прошлое, познакомиться с местной гастрономией и поговорить об искусстве!
*Историческое путешествие*
За время экскурсии 🧭 вы узнаете, как и почему появился на свет Барсино - маленький военный городок, и как этот хрупкий малыш рос и развивался в течение последних 2 тыс. лет, как он защищал свою честь и достоинство, учился говорить на разных языках, как у него появился порт и корабли, и он превратился в огромную империю, как он стал частью большой Испании из-за любви.
Мы прогуляемся по трем древним районам, где я проведу вас по своим любимым улицам, который хранят свои тайны. Я расскажу легенду о денежном поезде 🚂 под Барселоной, почему Готический квартал — это декорация, узнаете о монахах, выкупавших людей из рабства, и о средневековой таверне, в которой кормили человечиной. Я расскажу о дружбе монашек и проституток, покажу самый старый и единственный оставшийся уличный бар 🍹, расскажу легенды дворцов и зданий.
*Разговоры об искусстве*
Я покажу места, которые любили известные деятели искусства, чем украсил город 🏙️ молодой Гауди, увидим здание борделя, из-за которого спорят искусствоведы Испании и Франции, и многое другое. Мы увидим места съемок известных кинофильмов и картины, для которых позировал сам Гауди.
*Гастрономическое приключение*
Мы обязательно зайдем на главный рынок города - Бокерия, где я дам подробную инструкцию по его использованию, и вы сможете ориентироваться в его пространстве, как местный. Расскажу об эволюции этого места, истории 📖 его продавцов, о самоубийстве и розах. После нашей прогулки, по вашему желанию, я покажу мои любимые места, где можно попробовать лучшие авторские блюда разных регионов Испании.
Что входит
  • Экскурсия не включает никаких дополнительных затрат
Начало
🚩 Placa Catalunya, 17
Место завершения
🏁 центр старого города
БАРСЕЛОНА 3 в 1
БАРСЕЛОНА 3 в 1
БАРСЕЛОНА 3 в 1

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  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 10 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Яна З.
Яна З.
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5 отзывов оставили туристы

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