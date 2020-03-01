Мария проводит ещё 1 экскурсию

Что вас ожидает

События, оставившие след

Экскурсия начнется с обзорной площадки на самой вершине, откуда открывается захватывающий вид. Мы отправимся в средневековый замок Монтжуик — я объясню, почему каталонцы его не любят. Постепенно спускаясь с горы, вы будете наслаждаться роскошными видами и открывать историю Барселоны. Мы увидим порт, где зародился город, и Олимпийское кольцо, первое сооружение которого было построено за 50 лет до Игр. Я расскажу, как две Всемирные выставки 1888 и 1929 года изменили облик города. А в конце экскурсии мы поднимемся на площадку на крыше бывшей арены боев с быками, чтобы посмотреть на гору с другого ракурса.

Город как на ладони

Я расскажу о разных районах Барселоны:

Вы узнаете, как местные жители поддерживают криминальные традиции прошлого в районах Раваль и Сан-Андрео.

Найдете «островки» богемного Эшамле и увидите сверху паутину улиц Готического квартала — самого старого в нашем городе.

Барселонета удивит историями о городской вампирше и том, как горожанки устраивали набеги на Французский вокзал.

А квартал Грасия поможет раскрыть историю Гражданской войны в Барселоне.

Вся Испания на клочке земли

По желанию мы можем посетить Испанскую деревню, которая была создана к Всемирной выставке 29-го года. Здесь можно увидеть дома из разных регионов страны, посмотреть фильм о том, что значит «Праздник — душа Испании». Посетить лавки ремесленников и попробовать блюда местной кухни, а если повезет оказаться здесь во время фестиваля — увидеть зажигательные испанские танцы.

При заказе экскурсии в четверг, пятницу и субботу во второй половине дня вы сможете насладиться шоу Поющих Фонтанов по окончании прогулки.