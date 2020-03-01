Мария проводит ещё 1 экскурсию

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  4. Барселона 360° — с высоты горы Монтжуик

Полюбоваться панорамами города и шаг за шагом раскрыть его историю

Мария
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Мария – ваш гид
Любой город лучше всего осматривать с высоты — вы подниметесь на самую известную гору Барселоны и «прочтете» карту города, раскинувшегося перед вами.

Услышите легенды и удивительные факты, узнаете о событиях, которые изменили лицо каталонской столицы.

А еще сможете увидеть Испанскую деревню, собравшую традиции со всей страны, и узнать, как живут каталонцы сегодня.
От 98 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 7 друзей
Продолжительность 4 часа
До 8 человек
Можно с детьми
Встреча у замка Монтжуик
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Барселона 360° — с высоты горы Монтжуик
Барселона 360° — с высоты горы Монтжуик

Что вас ожидает

События, оставившие след
Экскурсия начнется с обзорной площадки на самой вершине, откуда открывается захватывающий вид. Мы отправимся в средневековый замок Монтжуик — я объясню, почему каталонцы его не любят. Постепенно спускаясь с горы, вы будете наслаждаться роскошными видами и открывать историю Барселоны. Мы увидим порт, где зародился город, и Олимпийское кольцо, первое сооружение которого было построено за 50 лет до Игр. Я расскажу, как две Всемирные выставки 1888 и 1929 года изменили облик города. А в конце экскурсии мы поднимемся на площадку на крыше бывшей арены боев с быками, чтобы посмотреть на гору с другого ракурса.

Город как на ладони
Я расскажу о разных районах Барселоны:

  • Вы узнаете, как местные жители поддерживают криминальные традиции прошлого в районах Раваль и Сан-Андрео.
  • Найдете «островки» богемного Эшамле и увидите сверху паутину улиц Готического квартала — самого старого в нашем городе.
  • Барселонета удивит историями о городской вампирше и том, как горожанки устраивали набеги на Французский вокзал.
  • А квартал Грасия поможет раскрыть историю Гражданской войны в Барселоне.

Вся Испания на клочке земли
По желанию мы можем посетить Испанскую деревню, которая была создана к Всемирной выставке 29-го года. Здесь можно увидеть дома из разных регионов страны, посмотреть фильм о том, что значит «Праздник — душа Испании». Посетить лавки ремесленников и попробовать блюда местной кухни, а если повезет оказаться здесь во время фестиваля — увидеть зажигательные испанские танцы.

При заказе экскурсии в четверг, пятницу и субботу во второй половине дня вы сможете насладиться шоу Поющих Фонтанов по окончании прогулки.

Организационные детали

  • Экскурсия пешеходная: пожалуйста, выбирайте удобную обувь.
  • Билеты в Испанскую деревню оплачиваются отдельно — 12 евро за человека. Если вы хотите посетить это место, пожалуйста, сообщите в переписке заранее.
Барселона 360° — с высоты горы Монтжуик
Барселона 360° — с высоты горы Монтжуик
Барселона 360° — с высоты горы Монтжуик
Барселона 360° — с высоты горы Монтжуик
Барселона 360° — с высоты горы Монтжуик
Барселона 360° — с высоты горы Монтжуик
Барселона 360° — с высоты горы Монтжуик
Барселона 360° — с высоты горы Монтжуик
Барселона 360° — с высоты горы Монтжуик
Барселона 360° — с высоты горы Монтжуик
Барселона 360° — с высоты горы Монтжуик

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура у замка Монтжуик.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Мария
Мария
Меня зовут Мария. Я — гид, которому скучно на стандартных монотонных экскурсиях. Моя специализация — экскурсии с изюминкой, легенды, секреты, известные даже не каждому местному жителю, гастрономические и винные туры, зеленый и культурный туризм. Туры проходят в формате полного погружения в историю, культуру, наслаждения для всех 5 чувств восприятия. Присоединяйтесь!
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Мария проводит ещё 1 экскурсию

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