Исследуйте незаконченный шедевр Антонио Гауди, Саграда Фамилия. Знаменитые работы Гауди - впечатляющие фасады и интерьер - являются одним из самых посещаемых памятников Испании. Минуйте длинные очереди и откройте для себя красивую базилику в удобном для вас темпе.

Работа Гауди началась с создания настоящего символа Барселоны в 1882 году, и работа над Саграда Фамилия продолжается и сегодня. Несмотря на то, что базилика недостроена, ее нельзя не посетить. Сочетание форм готики и ар-нуво, внесенное в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО, возвышается над горизонтом Барселоны.