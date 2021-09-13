Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 24 часа до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Проведите больше времени в главном символе Барселоны благодаря билету с проходом вне очереди
Полюбуйтесь восхитительной архитектурой, сочетающей в себе элементы готики и модерна
Откройте для себя исторический памятник, работа над которым продолжается и по сей день
Исследуйте незаконченный шедевр Антонио Гауди, Саграда Фамилия. Знаменитые работы Гауди - впечатляющие фасады и интерьер - являются одним из самых посещаемых памятников Испании. Минуйте длинные очереди и откройте для себя красивую базилику в удобном для вас темпе.
Работа Гауди началась с создания настоящего символа Барселоны в 1882 году, и работа над Саграда Фамилия продолжается и сегодня. Несмотря на то, что базилика недостроена, ее нельзя не посетить. Сочетание форм готики и ар-нуво, внесенное в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО, возвышается над горизонтом Барселоны.
Ответы на вопросы
Что входит
Билет с ускоренным проходом в Саграда Фамилия
Приложение "Аудиогид"
Плата за бронирование
Что не входит
Услуги гида
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 1 дня
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билет для посещения, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Группа до 9 человек.
Не допускаются
Шорты
Еда и напитки
Короткие юбки
Майки
Важная информация
Аудиогид доступен, щелкнув красную полосу на ваучере Sagrada Familia
Вы можете войти в базилику только в назначенное время или не позднее, чем через 15 минут после этого
В целях обеспечения безопасности посетителей некоторые помещения будут закрыты, чтобы гарантировать надлежащее дистанцирование: здание школ, музей, башни и монастырь Богоматери Розария
Вход бесплатный для людей с ограниченными физическими возможностями
Обратите внимание, что аудиогид доступен только для детей старше 11 лет
Требования к участникам
Вы должны использовать собственные наушники
Вам необходимо быть в защитной маске, которую вы принесли с собой
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Вы сами выбираете дату и время
Отзывы и рейтинг
4.7
Основано на 19960 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Проведение мероприятия возможно не только на русском языке, поэтому в отзывах вы можете встретить мнения от жителей разных стран
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Irina
13 сен 2021
(Швеция)
It is really difficult for me to convey all the emotions that I experienced when I first saw this temple! He is not just amazing, he is unrealistically beautiful! You fall in love with him the first time! It's just worth seeing at least once with your own eyes! The inside is as beautiful as the outside! Be sure to come to the temple not only during the day, but also at night, when the lights are turned on!
M
Marie
16 фев 2020
(Великобритания)
Было здорово иметь возможность предварительно забронировать посещение Segrada Familia, на самом деле я бы сказал, что важно. Я побывал в начале февраля, и там было так занято, что я не представляю, насколько оно будет летом. Пропуск билета в очередь немного вводит в заблуждение, так как вам все еще приходится стоять в очереди, но я не уверен, что произойдет, если вы попытаетесь купить билет в тот день! Очередь была в основном для безопасности, которая очень строгая, ремни и сумки отсканированы, но вполне понятны. Я купил билет с аудиогидом, который я считаю необходимым, если у вас нет аудиогида, вы бы пропустили так много значений и символики зданий. Segrada Familia совершенно ошеломляет, я был полностью поражен опытом. Вы не должны быть в религии, чтобы ценить и получать удовольствие от посещения. Обязательно посетите в то время как в Барселоне.
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Neil
14 фев 2020
(Великобритания)
Вы должны увидеть внутри Саграда Фамилия. Это красиво и переместит вас. Тем не менее, персонал был проинформирован о том, что в этом месте нет «ускоренного пути». Кроме того, персонал в целом бесполезен и совершенно не обеспокоен вашим визитом. Мы гуляли снаружи, пытаясь найти кого-то, чтобы направить нас к правильному входу. Оказывается, все должны пройти через тот же вход через охрану. Так что не думайте, что вы платите за быстрый трек, потому что это не так.
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