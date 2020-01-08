4 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

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  4. Барселона эпохи модерна

Разобраться в стиле каталонского модерна и узнать секреты, скрытые за фасадами

Юлия
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Юлия – ваш гид
Эта прогулка познакомит вас с шедеврами каталонского модерна – работами гениального Гауди и его не менее гениальных современников.

Вы пройдете по району Эщампле, на улицах которого архитекторы соперничали друг с другом в фантазии и мастерстве.

Рассмотрите невероятный храм Саграда Фамилия, дом Мила и дом барона Куадрос, а также множество других потрясающий зданий.

И конечно, вы узнаете, какие тайны и истории прячутся за причудливыми фасадами модернистской Барселоны.
130 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 4 друзей
Пешеходная
Продолжительность 4 часа
До 5 человек
Можно с детьми
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У этой экскурсии4 отзыва
5
Барселона эпохи модерна
Барселона эпохи модерна

Что вас ожидает

Наследие каталонского модерна
Я посвящу вас в самые интересные детали и тонкости каталонского модернизма, сочетающего необычные изогнутые линии, богатую палитру красок, игру света и разнообразие форм. Вы рассмотрите ключевые работы гениев модерна Антонио Гауди, Луиса Доменек-и-Монтанера и Жозепа Пуч-и-Кадафалка: храм Святого Семейства, ставший визитной карточкой Барселоны, дом с иголками, дом барона Куадрос, дом Мила, дом Лео Морера и множество других великолепных построек. Основная часть нашего маршрута пройдет по улочкам района Эщампле, наполненным фантастическими зданиями, каждое из которых претендует на звание самого красивого, необычного и изящного В Барселоне.

Секреты и истории, спрятанные за фасадами
Каждый причудливый дом Барселоны скрывает тайны своих владельцев, и я с удовольствием посвящу вас в них! Вы узнаете, какую роль сыграла женщина в судьбе дома Мила и какое отношение имеет Вуди Аллен к дому Фустер, сочетающему модерн с неоготикой. Я расскажу, почему в Барселоне не один, а несколько домов Бальо, почему дома района Эшампле так похожи на творения Гауди. И самое загадочное – откуда же взялись деньги у каталонских буржуа на возведение всей этой красоты?

Организационные детали

Экскурсия пешеходная, но при необходимости мы можем воспользоваться общественным транспортом.

Барселона эпохи модерна
Барселона эпохи модерна
Барселона эпохи модерна
Барселона эпохи модерна
Барселона эпохи модерна
Барселона эпохи модерна
Барселона эпохи модерна
Барселона эпохи модерна
Барселона эпохи модерна
Барселона эпохи модерна

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Юлия
Юлия
Меня зовут Юлия и я русский гид в Барселоне — городе, в который я влюбилась с первого взгляда, переехав сюда в 2000 году. Я хочу, чтобы с моей помощью вы познакомились со столицей Каталонии, с ее гениями и сумасшедшими, с ее неповторимой архитектурой — покорившей не одно сердце путешественника. С детства люблю историю, но годы обучения я посвятила другому своему увлечению — языкам. Знание языков помогает мне находить интересные факты в истории Барселоны и Каталонии из оригинальных источников.
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4 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

8 января 2020
Нам очень понравилась наша познавательная прогулка с Юлей. Знание материала, легкость рассказа, позитивность нашего замечательного гида - все это сделало незабываемой и очень содержательной нашу прогулку по Барселоне эпохи модерна!
Огромное спасибо, Юля!
Мы обязательно вернёмся..
Алексей и Светлана с благодарностью!
Дарья
9 июня 2019
Спасибо большое Юлие! Мы отлично провели время на экскурсии. С нами был маленький ребёнок, поэтому под нас подобрали индивидуальный темп с остановками, за что мы осень благодарны. Ещё раз спасибо 😊
30 апреля 2019
Барселона-город в который возвращаешься снова и снова, здесь никогда не может быть скучно. И если в других городах мы погружаемся в старину, то Барселона поражает, в том числе, своим модерном. Конечно, у всех на устах Гауди, но Юля доказала нам, что модерн Барселоны это не только Гауди. Экскурсия была потрясающей, от первого ло последнего слова. Конечно говорили и спрашивали не только об архитектуре, Юлия великолепный рассказчик, обращала наше внимание на все что встречалось интересного. Она назначила встречу с учётом того чтобы нам было удобно, учла что мы с детьми, зашли в замечательное кафе отдохнуть. Время пролетело незаметно и Барселона в очередной раз потрясла нас! Спасибо большое, Юлия!
18 января 2019
По нашему пожеланию Юлия провела экскурсию в обратном порядке, увенчав её храмом Саграда Фамилия. Удивительно как много можно рассказать о каждом из зданий Барселоны, а о скольких ничего не известно. Четыре часа пролетели на одном дыхании.

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