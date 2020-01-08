4 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Наследие каталонского модерна

Я посвящу вас в самые интересные детали и тонкости каталонского модернизма, сочетающего необычные изогнутые линии, богатую палитру красок, игру света и разнообразие форм. Вы рассмотрите ключевые работы гениев модерна Антонио Гауди, Луиса Доменек-и-Монтанера и Жозепа Пуч-и-Кадафалка: храм Святого Семейства, ставший визитной карточкой Барселоны, дом с иголками, дом барона Куадрос, дом Мила, дом Лео Морера и множество других великолепных построек. Основная часть нашего маршрута пройдет по улочкам района Эщампле, наполненным фантастическими зданиями, каждое из которых претендует на звание самого красивого, необычного и изящного В Барселоне.

Секреты и истории, спрятанные за фасадами

Каждый причудливый дом Барселоны скрывает тайны своих владельцев, и я с удовольствием посвящу вас в них! Вы узнаете, какую роль сыграла женщина в судьбе дома Мила и какое отношение имеет Вуди Аллен к дому Фустер, сочетающему модерн с неоготикой. Я расскажу, почему в Барселоне не один, а несколько домов Бальо, почему дома района Эшампле так похожи на творения Гауди. И самое загадочное – откуда же взялись деньги у каталонских буржуа на возведение всей этой красоты?