Эпоха римского владычества колонии Барсино, сохранившаяся в древних развалинах крепостных стен, акведука и остатках храма Августа, столица вестготского королевства, нашествие мавров, золотая эпоха Барселонского графства в составе короны Арагона в Средние века и ее последующий закат в Новое время, исторические трансформации города в ХХ веке – об этом и о многом другом пойдет рассказ в течение нашего увлекательного маршрута.

Программа

Отправной точкой нашей прогулки станет собор Святого Креста и Святой Евлалии, покровительницы города. Мы увидим, что за сокровища скрывает эта шкатулка, узнаем историю ценной реликвии и многое другое.

Следующим пунктом нашего маршрута станет самый средневековый по духу и, пожалуй, самый романтический еврейский квартал Каль. Мы окунемся в лабиринт узких таинственных переулков, в которых обитала одна из богатейших в Средние века еврейских общин. Несмотря на то, что квартал был разорен после изгнания евреев из Испании в конце XV века, мы сможем ознакомиться с бытом и традициями еврейской общины благодаря недавно отреставрированной действующей Большой барселонской синагоге, древнейшей в Европе.

Пройдем к площади Сан Жауме, поговорим о современных традициях и праздниках, отмечаемых каталонцами на этой площади. Завершим нашу прогулку в историческом центре готического квартала – площади Короля с Большим королевским дворцом и двумя шедеврами каталонской готики – часовней святой Агаты и зала Тинель, в котором, по преданию, Колумб сообщил Католическим королям об открытии западного пути в Индию.

Это лишь часть зданий и памятников, которые посетим в течение нашей трехчасовой экскурсии по готическому кварталу. До встречи в Барселоне!