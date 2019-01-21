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Легенды, истории и предания — экскурсия в самом сердце Старого города

Олег
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Олег – ваш гид
Я приглашаю полностью погрузиться в жизнь и историю Готического квартала Барселоны — в самом сердце Старого города.

Мы будем гулять по его улицам и говорить о 2000-летней истории столицы Каталонии, узнаем городские легенды и предания, истории о местных святых, о повседневной жизни и быте жителей средневековой Барселоны.
150 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 3 друзей
Продолжительность 2 часа
До 4 человек
Можно с детьми
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У этой экскурсии1 отзыв
5
Барселона готическая
Барселона готическая

Эпоха римского владычества колонии Барсино, сохранившаяся в древних развалинах крепостных стен, акведука и остатках храма Августа, столица вестготского королевства, нашествие мавров, золотая эпоха Барселонского графства в составе короны Арагона в Средние века и ее последующий закат в Новое время, исторические трансформации города в ХХ веке – об этом и о многом другом пойдет рассказ в течение нашего увлекательного маршрута.

Программа

Отправной точкой нашей прогулки станет собор Святого Креста и Святой Евлалии, покровительницы города. Мы увидим, что за сокровища скрывает эта шкатулка, узнаем историю ценной реликвии и многое другое.

Следующим пунктом нашего маршрута станет самый средневековый по духу и, пожалуй, самый романтический еврейский квартал Каль. Мы окунемся в лабиринт узких таинственных переулков, в которых обитала одна из богатейших в Средние века еврейских общин. Несмотря на то, что квартал был разорен после изгнания евреев из Испании в конце XV века, мы сможем ознакомиться с бытом и традициями еврейской общины благодаря недавно отреставрированной действующей Большой барселонской синагоге, древнейшей в Европе.

Пройдем к площади Сан Жауме, поговорим о современных традициях и праздниках, отмечаемых каталонцами на этой площади. Завершим нашу прогулку в историческом центре готического квартала – площади Короля с Большим королевским дворцом и двумя шедеврами каталонской готики – часовней святой Агаты и зала Тинель, в котором, по преданию, Колумб сообщил Католическим королям об открытии западного пути в Индию.

Это лишь часть зданий и памятников, которые посетим в течение нашей трехчасовой экскурсии по готическому кварталу. До встречи в Барселоне!

Организационные детали

Обратите внимание, что в стоимость экскурсии не включаются входные билеты и питание.

Барселона готическая
Барселона готическая
Барселона готическая
Барселона готическая
Барселона готическая
Барселона готическая
Барселона готическая
Барселона готическая
Барселона готическая
Барселона готическая

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Олег
Олег
Я один из русских лицензированных гидов в Барселоне. Профессиональный историк, выпускник сразу двух исторических факультетов – Санкт-Петербургского Государственного Университета (Россия) и Таррагонского Государственного Университета (Испания). С 2006 года я - лицензированный гид. Свои экскурсии я делаю не только по разным уголкам Барселоны, но и по самым интересным местам Каталонии, причем это всегда индивидуальные туры и передвигаться вы будете на комфортабельном автомобиле, а значит, сможете остановиться или завернуть в место интересное в первую очередь Вам. Знакомьтесь с Каталонией и Барселоной в компании профессионала!
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1 отзыв от туриста заказавшего эту экскурсию

21 января 2019
Нам очень хотелось бы поставить Олегу оценку выше пяти стандартных баллов: этот потрясающий экскурсовод и десяти по пятибалльной шкале заслуживает. Было очень интересно: Олег историк и глубина его знаний захватывает, а подача вдохновляет. Было так интересно, что уходить не хотелось. Надеемся посетить все экскурсии, которые проводит Олег. Спасибо!

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