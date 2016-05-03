Обзорная Барселона: детская версия

Волшебное прочтение Барселоны для детей и их родителей

Для знакомства маленького путешественника с городом не стоит выбирать серьёзную, «взрослую» экскурсию. Сами посудите: разве детям интересно слушать про какие-то памятники, стили архитектуры и самих архитекторов? Все эти даты, имена, события… Это же невозможно запомнить! Совсем другое дело — оказаться там, где проводили турниры настоящие рыцари, где живут привидения и исполняются самые невероятные желания! Всего за несколько часов (а можем растянуть прогулку и до 6и, правда, за дополнительную стоимость) в моей компании вы и ваши дети побываете в самых волшебных местах и услышите самые необыкновенные истории Барселоны.