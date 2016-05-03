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Прогулка по следам работы и отдыха знаменитых режиссеров, актеров и их персонажей

Евгений
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Евгений – ваш гид
Все фильмы, которые снимались в Барселоне и всех звезд мирового масштаба, которые здесь бывали, перечислить сложно, но я выбрал самые интересные точки города для того, чтобы рассказать о его фильмах и сенсациях.
От 60 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 9 друзей
Продолжительность 2 часа
До 10 человек
Можно с детьми
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У этой экскурсии1 отзыв
5
Барселона кинозвёзд
Барселона кинозвёзд

Программа

  • Мы начнём с бара, который облюбовали мировые знаменитости. Здесь любили поужинать и Вуди Аллен, Рассел Кроу и Кэмерон Диаз, певец Джастин Тимберлейк, а открыл это место вообще Роберт де Ниро.
  • Потом мы пройдём по самой гламурной улице города — Paseo de Gracia. Зайдём в дверь, в которую не раз проходил Джек Николсон.
  • Увидим отель, где были сняты сцены фильма «Красные огни» («Red Lights») с Робертом де Ниро в главной роли.
  • Посмотрим на дом, в котором жила на время съёмок Сигурни Уивер.
  • Прогуляемся до другого отеля, в котором снимался фильм «Сахара» («Sahara», 2005) — картина с огромным бюджетом в 130 миллионов долларов. Фильм не окупил себя, потери были огромны. Главные роли в «Сахаре» играли Мэттью МакКонахи и Пенелопа Крус.
  • Ещё один отель будет на нашем пути с вековой историей — я вам расскажу, что здесь делали Ава Гарднер или Орсон Уэллс. Мы зайдём в Колизей Синема — свидетель эволюции кино в Барселоне, я расскажу вам про первые звуковые фильмы, мировые премьеры многих фильмов, на которых присутствовали звёзды первой величины.
  • Мы побываем и на самом популярном проспекте города — Ла Рамбла — это символ Барселоны, который в этом качестве попал во многие фильмы.
  • Мы поговорим о них и отправимся посмотреть театр Лисеу — крупнейшую оперную сцену Европы. Его интерьер, воссозданный полностью в конце ХХ века после пожара, был использован в нескольких американских фильмах. К примеру, здесь снимали «The Circus World» (реж. Генри Хэтэуэй, в главных ролях — Джон Уэйн, Рита Хэйворт и Клаудии Кардинале).
  • Далее мы окажемся в месте, где снимался фильм «Путешествие проклятых» («El viaje de los malditos», 1976) и где позднее Стивен Содерберг снял сцены для фильма «Нокаут» («Indomable») с Антонио Бандерасом и чемпионом по боевым искусствам Джином Карано.
  • Зайдём в ресторан, в котором снимались сцены фильма «Дикая Грация» («Savage Grace», 2007, реж. Том Кэлин) с американской звездой Джулианной Мур в главной роли.
  • Погуляем по району El Born. Многих звёзд кино он привлекает своими музеями, ресторанами, магазинами и бурной ночной жизнью.
  • Заглянем в ресторан с винтажной мебелью на улице Рек, где в фильме Вуди Аллена Скарлетт Йохансон после обеда попросила оливковый сок — коктейль, созданный специально для неё. В него входит немного белого Мартини, немного водки и, внимание… жидкость из банки фаршированных оливок! Его можно попробовать.
  • Другое место в этом районе связано с Ребеккой Холл, я обязательно вам его покажу, как и ресторан с 170-летней историей. В нем бывали многие знаменитости из мира искусства, спорта, музыки и, конечно же, кино. Мэри Пикфорд, Дуглас Фэрбенкс, Ава Гарднер, Орсон Уэллс, Джерри Льюис, Чарлтон Хестон, Майкл Дуглас, Бо Дерек, Калиста Флокхарт, Харрисон Форд и Вуди Аллен — их даже помнят здешние официанты.
  • Прогулка по Барселонете и живописным окрестностям района приведёт нас к финальному пункту этого маршрута — порту Олимпик, где находится 5-звёздночный отель Артс. Он стал визитной карточкой города и многих повидал на своем веку!
Барселона кинозвёзд
Барселона кинозвёзд
Барселона кинозвёзд

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  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Евгений
Евгений
Журналист. Сценарист. Собиратель городских историй. Живу в Барселоне с 2012 года. Провожу необычные экскурсии и устраиваю приключения по всей Каталонии — в монастырь Монтсеррат, по местам Сальвадора Дали, в Таррагону, в средневековые города региона... А также могу организовать для вас и ваших друзей увлекательную игру-квест с поиском «сокровищ» в самых интересных районах города.
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1 отзыв от туриста заказавшего эту экскурсию

3 мая 2016
Нам все понравилось, несмотря на то, что в Барселоне были не первый раз, и были сомнения, нужен ли гид, но именно так выбор не банальной экскурсии стал находкой.
В следующий раз с детьми обязательно забронируем детскую.

Евгений проводит ещё 15 экскурсий

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