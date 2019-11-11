11 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Увидеть все самые интересные места города за один день на насыщенной обзорной экскурсии

Юлия
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Юлия – ваш гид
Я покажу вам Барселону во всем ее многообразии — вы изучите чопорный Эшампле, погуляете по шумному Борну, туристической Рамбле и чудесному парку Гуэль.

Ощутите ожившую историю Готического квартала и услышите о местных традициях, культуре и менталитете!
125 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 2 друзей
Продолжительность 5 часов
До 3 человек
Можно с детьми
Встреча у метро Urquinaona
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У этой экскурсии11 отзывов
4.64
Барселона — любовь с первого взгляда
Барселона — любовь с первого взгляда

Что вас ожидает

Таинственный Готический квартал
Мы начнем путешествие в Готическом квартале, где вы проследите историю Барселоны от Римской империи до Средневековья. Увидите величественный Кафедральный собор, прекрасно сохранившиеся городские стены римского поселения Барсино, дома Архидьякона и Епископа, мост влюбленных, останки колонн храма Цезаря Августа и Королевскую площадь. Я раскрою самые любопытные тайны и легенды, которые хранит Старый город: почему старейшая площадь называется Новой, как появился собор святой Иолалии и чем знамениты площади Филиппа Нери и Хауме.

Модный Борн
Петляя по Старому городу, мы пересечем улицу Лайетана и попадем в Борн — студенческий квартал Барселоны с барами и весельем до утра. Я покажу Дворец каталонской музыки — единственный концертный зал Европы с естественным освещением. И расскажу, как он связан с крупнейшим денежным хищением в мире искусства. А еще вы заглянете в любимую местными церковь Санта-Мария-дель-Мар и увидите случайно найденную подземную часть города и живописный парк Сьютаделла.

Саграда-Фамилия и парк Гуэль
Вы увидите Триумфальную арку — парадный вход Всемирной выставки 1888 года. Далее отправитесь знакомиться с Саградой-Фамилией. Я расскажу, почему храм святого Семейства великого Гауди уже много десятилетий строится на частные пожертвования, но все еще не завершен. Далее мы заглянем в парк Гуэль, еще одно творение Гауди — он впечатлит вас изяществом архитектуры и тонко выполненными цветными мозаиками.

Роскошный Эшампле
Вы прогуляетесь по Пасео-де-Грасия — самой пафосной улице города с брендовыми магазинами и дорогими отелями. Я покажу самые известные дома Гауди — Каса Батльо и Мила — и другие архитектурные памятники эпохи модернизма. Расскажу, как появился «Квартал раздора» и что вдохновило архитекторов на строительство Шоколадного дома, «Дома на костях» и Каменоломни. Закончится путешествие по люкс-району на площади Каталонии — месте пересечения старого и нового города.

Рамбла, Раваль и рынок Бокерия
Я проведу вас по одной из самых оживленных туристических артерий города — улице Ла Рамбла. Художники и артисты, превратившие ее в творческую мастерскую, впечатлят вас буйством красок и необычных представлений. Вы заглянете на волшебный рынок Бокерия, где можно отведать местные деликатесы и свежеприготовленные морепродукты. Увидите самый колоритный бар Барселоны, площадь Короля и дворец Гуэля. А еще я расскажу любопытную историю Раваля — «темного» квартала города, имеющего репутацию довольно опасного места.

Порт и холм Монтжуик
От памятника Колумбу мы немного прогуляемся по порту и холму Монтжуик, а закончим экскурсию на площади Испании, которая поразит вас величием, шоу танцующих фонтанов и ареной для боя быков.

Организационные детали

  • В стоимость экскурсии не включен фуникулер на гору Монтжуик: взрослые — 12€, дети — 8,80€
  • Проезд на общественном транспорте до удаленных точек маршрута (парк Гуэль, площадь Испании) оплачивается дополнительно
Барселона — любовь с первого взгляда
Барселона — любовь с первого взгляда
Барселона — любовь с первого взгляда
Барселона — любовь с первого взгляда
Барселона — любовь с первого взгляда
Барселона — любовь с первого взгляда
Барселона — любовь с первого взгляда
Барселона — любовь с первого взгляда
Барселона — любовь с первого взгляда
Барселона — любовь с первого взгляда
Барселона — любовь с первого взгляда
Барселона — любовь с первого взгляда
Барселона — любовь с первого взгляда

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура у метро Urquinaona.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Юлия
Юлия
Всем привет! Меня зовут Юля. Примерно 20 лет назад я впервые попала в Барселону и поняла, что это любовь с первого взгляда. За это время я успела познать ее во всех деталях и настроениях. В моем городе мечты есть абсолютно все — тихие романтичные улочки, шумные молодежные тусовки, чистейшие пляжи, божественная архитектура, дурманящая испанская кухня и, конечно же, древняя история. Как всякому влюбленному, мне хочется говорить о Барселоне бесконечно) Я покажу вам город именно таким, каким вы хотите его увидеть. До встречи в прекрасной каталонской столице!
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11 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

11 ноября 2019
К сожалению, влюбиться в Барселону на экскурсии не получилось. Путеводитель Оранжевый гид оказался интереснее.
26 октября 2019
Несмотря на сложности, связанные с протестами в Барселоне наша экскурсия прошла очень хорошо. Юлия смогла показать нам замечательную и многообразную Барселону. Спасибо!
23 октября 2019
Юлия очень персонифицированно отнеслась к нашей экскурсии, иногда меняя маршрут и делая остановки для ребёнка. Все замечательно! Спасибо.
8 октября 2019
Супер гид,супер маршрут!!!!
Очень понравилось!!!!
13 сентября 2019
Пешая прогулка по центру Барселоны это всегда событие, в сопровождении экскурсовода Юлии время пролетело , мы за 8 часов осмотрели основные достопримечательности и узнали интересные факты из истории этих мест. Хорошо когда есть рядом человек у которого можно спросить о быте и традициях жителей другой страны и получить развёрнутые ответы. Благодарим за экскурсию.
12 сентября 2019
Юлия, просто чудо. Отзывчивая, добрая и умная девушка сделала всё и экстра чтобы объять в рамках времени необъятное. Прекрасная девушка и экскурсия ! Супер! Одна претензия лишь к компании-надо писать что экскурсия полностью пешком и общественным транспортом.!
20 августа 2019
В Барселоне были первый раз. Заказали эту экскурсию, так как в программу входило все, что хотелось посмотреть сразу в первый день пребывания. Естественно, люди в отпуске все позитивно настроены и обычно нравится все ( я по себя). Но полученные впечатления от Экскурсии и от нашего гида Юлии превзошли все мои позитивные ожидания. Сказать, что она хороший экскурсовод - это ничего не сказать! Если Ваши познания в истории Испании и истории искусства оставляют желать лучшего ( как мои, например) , то вы получите массу удовольствия и массу новых знаний. Чтобы столько узнать, сколько нам рассказала Юля, надо «перелопатить» кучу книг. А тут тебе все на блюдечке. И видно на самом деле, что человек любит Барселону и это передалось нам тоже! Это было скорее похоже не на экскурсию с чужим человеком, а на прогулку по Барселоне с хорошей знакомой, которая к вашему приезду решила вам показать все самое лучшее и рассказать как самым близким людям! Очень образованная девушка с хорошим московским вкусом! Юля, ещё раз Вам огромное спасибо! Мы обязательно вернёмся! А за вечер на площади Испании - отдельное спасибо!
4 августа 2019
Юля,большое спасибо! Очень интересно, познавательно и доступным языком! 8 часов пролетели незаметно... и перекусить, и истроию послушать, и шедевры посмотреть. История творений Гауди и его судьба, шедевры Барселоны, исторические места старого города... Все ярко и интересно!
2 июня 2019
Спасибо Юле за экскурсию, нам очень понравилось:) мы обошли почти весь город, очень интересный рассказ, Юля прекрасный гид, 8 часов наверное мало чтоб вместить весь поток информации которым она владеет:)
В следующей поездке обязательно постараемся встретиться ещё раз:)
23 мая 2019
Юлия - очень внимательный гид. Всегда оперативно отвечает в переписке. Подстраивает маршрут под ваши пожелания. Не ленится, с радостью отвечает на все ваши вопросы. Приятный, а главное, ненавязчивый собеседник, ни к чему вас не принуждает, а наоборот старается помочь вам сэкономить. Для тех кому важно, фотографии сделанные Юлей - замечательные. Нам с женой очень понравилось. Всем рекомендуем.
Ещё 1 отзыв

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