11 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Таинственный Готический квартал

Мы начнем путешествие в Готическом квартале, где вы проследите историю Барселоны от Римской империи до Средневековья. Увидите величественный Кафедральный собор, прекрасно сохранившиеся городские стены римского поселения Барсино, дома Архидьякона и Епископа, мост влюбленных, останки колонн храма Цезаря Августа и Королевскую площадь. Я раскрою самые любопытные тайны и легенды, которые хранит Старый город: почему старейшая площадь называется Новой, как появился собор святой Иолалии и чем знамениты площади Филиппа Нери и Хауме.

Модный Борн

Петляя по Старому городу, мы пересечем улицу Лайетана и попадем в Борн — студенческий квартал Барселоны с барами и весельем до утра. Я покажу Дворец каталонской музыки — единственный концертный зал Европы с естественным освещением. И расскажу, как он связан с крупнейшим денежным хищением в мире искусства. А еще вы заглянете в любимую местными церковь Санта-Мария-дель-Мар и увидите случайно найденную подземную часть города и живописный парк Сьютаделла.

Саграда-Фамилия и парк Гуэль

Вы увидите Триумфальную арку — парадный вход Всемирной выставки 1888 года. Далее отправитесь знакомиться с Саградой-Фамилией. Я расскажу, почему храм святого Семейства великого Гауди уже много десятилетий строится на частные пожертвования, но все еще не завершен. Далее мы заглянем в парк Гуэль, еще одно творение Гауди — он впечатлит вас изяществом архитектуры и тонко выполненными цветными мозаиками.

Роскошный Эшампле

Вы прогуляетесь по Пасео-де-Грасия — самой пафосной улице города с брендовыми магазинами и дорогими отелями. Я покажу самые известные дома Гауди — Каса Батльо и Мила — и другие архитектурные памятники эпохи модернизма. Расскажу, как появился «Квартал раздора» и что вдохновило архитекторов на строительство Шоколадного дома, «Дома на костях» и Каменоломни. Закончится путешествие по люкс-району на площади Каталонии — месте пересечения старого и нового города.

Рамбла, Раваль и рынок Бокерия

Я проведу вас по одной из самых оживленных туристических артерий города — улице Ла Рамбла. Художники и артисты, превратившие ее в творческую мастерскую, впечатлят вас буйством красок и необычных представлений. Вы заглянете на волшебный рынок Бокерия, где можно отведать местные деликатесы и свежеприготовленные морепродукты. Увидите самый колоритный бар Барселоны, площадь Короля и дворец Гуэля. А еще я расскажу любопытную историю Раваля — «темного» квартала города, имеющего репутацию довольно опасного места.

Порт и холм Монтжуик

От памятника Колумбу мы немного прогуляемся по порту и холму Монтжуик, а закончим экскурсию на площади Испании, которая поразит вас величием, шоу танцующих фонтанов и ареной для боя быков.