Необычные маршруты по Барселоне

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  4. Барселона на двух колесах — с ветерком!

Ощутить ритм большого города на обзорной мотоэкскурсии по знаковым и нетуристическим местам

Руслан
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Руслан – ваш гид
Скутер — любимое средство передвижения местных.

За рулем можно видеть банкиров, студентов, девушек и даже дедушек.

Мотовояж раскроет Барселону по-новому и позволит посетить все достопримечательности за раз.

Я познакомлю вас не только с улицами города, но также с его историей, легендами и выдающимися жителями.
120 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 4 друзей
Продолжительность 4.5 часов
До 5 человек
Можно с детьми
Встреча — у метро Jaume I
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Барселона на двух колесах — с ветерком!
Барселона на двух колесах — с ветерком!

Что вас ожидает

Клеточный город
Наше приключение начинается на самой богатой улице страны — Пассео-де-Грасия. Проезжая мимо известных домов Антонио Гауди, мы сделаем остановку для фото. Я расскажу историю возникновения района Эшампле, громком архитектурном проекте Идефонса Серда и о том, как здесь появились причудливые фонари-скамейки и «Квартал несогласия».

Тайны искупительного храма
Экскурс в историю Саграда Фамилия поможет осознать значение постройки и масштаб личности Гауди. Вы услышите легенды и мифы, связанные со строительством храма, которое длится более 136 лет. Вместе мы исследуем фасад, расшифруем его символику и обсудим неожиданные инженерные решения.

Киногеничные руины бункера
Я проведу вас к любимой смотровой площадке — бункеру Эль Кармель. Холм Туро-де-ла-Ровиро был стратегически удобен не только для установки противовоздушных батарей, но и для режиссеров фильма «Три метра над уровнем неба». Обзор 360° позволит насладиться киногеничным панорамным видом на все визитные карточки Барселоны, море и Монтжуик.

Райский уголок
Хотите отдохнуть? Мы едем в самое спокойное местечко города — парк «Лабиринт», где снимали одну из сцен кинокартины «Парфюмер». Вы прогуляетесь по уютным тенистым аллеям, куда не заглядывает турист. За чашкой местного кофе мы поговорим о быте испанцев и творчестве Дали, Пикассо, Гауди.

Центр притяжения
По коням! Нас ждут площадь Испании и гора Монтжуик! Вы увидите легендарные венецианские башни, Национальный дворец, павильоны Международной выставки и неоклассический «поющий фонтан». Неподалеку от парка Цитадели возвышается круглое здание из красного кирпича: вы попробуете угадать, что в нем находилось, а затем заберетесь наверх. Взору предстанут Олимпийский порт, памятник Колумбу, пляж Нова Икария и знаменитая «Плывущая рыба» Фрэнка Гери.

Организационные детали

  • Для аренды скутера в официальной компании RentScoots необходим небольшой опыт управления мотоциклом-мопедом, водительское удостоверение категории А или Б и банковская карта.
  • Дополнительные расходы: прокат скутера для одного человека — 30 евро, 2-3 человек — 60 евро, 4-5 человек — 90 евро, 6-7 человек — 120 евро.
  • Вместимость скутера: 2 человека.
  • Дети старше 7 лет могут принять участие в туре.
  • По желанию возможно изменение маршрута и посещение храма Святого Сердца вместо бункера Эль Кармель.
Барселона на двух колесах — с ветерком!
Барселона на двух колесах — с ветерком!
Барселона на двух колесах — с ветерком!
Барселона на двух колесах — с ветерком!
Барселона на двух колесах — с ветерком!
Барселона на двух колесах — с ветерком!
Барселона на двух колесах — с ветерком!
Барселона на двух колесах — с ветерком!
Барселона на двух колесах — с ветерком!
Барселона на двух колесах — с ветерком!
Барселона на двух колесах — с ветерком!
Барселона на двух колесах — с ветерком!
Барселона на двух колесах — с ветерком!
Барселона на двух колесах — с ветерком!
Барселона на двух колесах — с ветерком!
Барселона на двух колесах — с ветерком!
Барселона на двух колесах — с ветерком!
Барселона на двух колесах — с ветерком!
Барселона на двух колесах — с ветерком!

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура — у метро Jaume I.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Руслан
Руслан
Я основатель одного из самых популярных блогов о Барселоне. Долгое время прожил в городе и имею большой опыт в организации и проведении развлекательных мероприятий. Знаток местной кухни, лучших ресторанов и ночных заведений!
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Необычные маршруты по Барселоне

Прогулка-квест по Барселоне с Христофором КолумбомПрогулка-квест по Барселоне с Христофором КолумбомПрогулка-квест по Барселоне с Христофором Колумбом
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Интерактивная историческая экскурсия по Старому и Новому порту в компании великого мореплавателя
В команде с легендарным первооткрывателем вы совершите путешествие по просторам Барселоны 15-20 вв. Выполняя нетривиальные задания, узнаете, как история меняет мифы, людей и береговую линию, проследите путь морского города со времен Средневековья до Олимпиады`92 и постигнете метаморфозы, которые не раз происходили с его портовыми районами.
Мастер-класс «Арт, вино и Пикассо» в БарселонеМастер-класс «Арт, вино и Пикассо» в БарселонеМастер-класс «Арт, вино и Пикассо» в Барселоне
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Нарисовать картину и узнать самое интересное об испанском изобразительном искусстве
Неважно, рисуете вы или нет: на моём мастер-классе вы сами создадите картину по мотивам произведения известного художника! Откроете тонкости масляной живописи и погрузитесь в необычный мир кубизма. Я расскажу об испанском искусстве, а после мастер-класса бережно упакую холст, чтобы вы забрали на память о Барселоне собственный шедевр.
Ваш идеальный день в БарселонеВаш идеальный день в БарселонеВаш идеальный день в Барселоне
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1 отзыв
Экскурсия-конструктор: места вашей мечты, захватывающие истории и город глазами местных
Эта экскурсия — неограниченная свобода: вы приобретаете время, и я планирую маршрут по вашим интересам. Так вы увидите ту Барселону, которую ждете: шедевры Гауди или средневековые стены Готического квартала, горы Тибидабо или Монтжуик, пляжи или аутентичные кафе. В любом случае прогулка наполнится увлекательными рассказами, поможет понять и полюбить город!
Рупит и душевная Каталония: взгляд изнутриРупит и душевная Каталония: взгляд изнутриРупит и душевная Каталония: взгляд изнутри
От 45 за экскурсию
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Открыть один из самых красивых уголков региона, где сохранились традиции, быт и архитектура 16 века
В 100 км от Барселоны, высоко-высоко в горах притаился необыкновенный городок, к которому ведет лишь крутой серпантин. Здесь вы откроете обаяние каталонской старины, посетите ремесленные мастерские и деревенские лавки, познакомитесь с интересными людьми. А в местном Гран-Каньоне с водопадами, озерами и орлиными гнездами устроим пикник с вином и тапасами.
Хроники преступной БарселоныХроники преступной БарселоныХроники преступной Барселоны
13 за человека
2 часа
7 отзывов
Услышать щекочущие душу и нервы истории, подойти к «Дому вампирши» и увидеть мистический Раваль
Мы погрузимся в мир ужаса и разврата, гуляя узкими улочками, на которых раньше происходили коварные убийства. Я расскажу историю мучительницы нескольких десятков детей и покажу дом, в котором она жила и творила свои чёрные дела.
Авторский тур по Старой Барселоне — всё о любви!Авторский тур по Старой Барселоне — всё о любви!Авторский тур по Старой Барселоне — всё о любви!
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Познакомиться с Готическим и Еврейским кварталами через истории о любви в её самом широком смысле
На экскурсии вы обнаружите, что горячая каталонская кровь и любовь к своему городу проявились во всем: в архитектурных элементах, памятниках и даже граффити. Через средневековые драмы и мифы о драконах, легенды улицы пороков и алхимию, страсть к футболу и «тапасам» я расскажу вдохновляющую историю Любви и Барселоны.

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