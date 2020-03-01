Необычные маршруты по Барселоне

Что вас ожидает

Клеточный город

Наше приключение начинается на самой богатой улице страны — Пассео-де-Грасия. Проезжая мимо известных домов Антонио Гауди, мы сделаем остановку для фото. Я расскажу историю возникновения района Эшампле, громком архитектурном проекте Идефонса Серда и о том, как здесь появились причудливые фонари-скамейки и «Квартал несогласия».

Тайны искупительного храма

Экскурс в историю Саграда Фамилия поможет осознать значение постройки и масштаб личности Гауди. Вы услышите легенды и мифы, связанные со строительством храма, которое длится более 136 лет. Вместе мы исследуем фасад, расшифруем его символику и обсудим неожиданные инженерные решения.

Киногеничные руины бункера

Я проведу вас к любимой смотровой площадке — бункеру Эль Кармель. Холм Туро-де-ла-Ровиро был стратегически удобен не только для установки противовоздушных батарей, но и для режиссеров фильма «Три метра над уровнем неба». Обзор 360° позволит насладиться киногеничным панорамным видом на все визитные карточки Барселоны, море и Монтжуик.

Райский уголок

Хотите отдохнуть? Мы едем в самое спокойное местечко города — парк «Лабиринт», где снимали одну из сцен кинокартины «Парфюмер». Вы прогуляетесь по уютным тенистым аллеям, куда не заглядывает турист. За чашкой местного кофе мы поговорим о быте испанцев и творчестве Дали, Пикассо, Гауди.

Центр притяжения

По коням! Нас ждут площадь Испании и гора Монтжуик! Вы увидите легендарные венецианские башни, Национальный дворец, павильоны Международной выставки и неоклассический «поющий фонтан». Неподалеку от парка Цитадели возвышается круглое здание из красного кирпича: вы попробуете угадать, что в нем находилось, а затем заберетесь наверх. Взору предстанут Олимпийский порт, памятник Колумбу, пляж Нова Икария и знаменитая «Плывущая рыба» Фрэнка Гери.