  1. Испания
  2. Барселона
  3. Экскурсии

Барселона по земле и воде: автобус + прогулка на лодке

4.9
8 отзывов
Isango С.
Isango С. – Гид из Барселоны
Посетите достопримечательности 🏛️ города, в рамках Hip-On, Hip-Off автобусного тура.

Это значит, что вы можете выходить на любой понравившейся вам остановке, а потом садиться в такой же автобус и продолжать путешествие в своем темпе.

Завершится ваше приключение успокаивающей лодочной прогулкой по Средиземному морю.
Задать вопрос
  • 🎫Онлайн билеты
  • 🎩Индивидуальная
  • 🔭Обзорная
  • 🚌На автобусе

  • €38 за экскурсию

    Купить билеты
Барселона по земле и воде: автобус + прогулка на лодке
Барселона по земле и воде: автобус + прогулка на лодке

Что вы увидите

  • Храм Святого Семейства
  • Кафедральный Готический Квартал
  • Площадь Каталония
  • Порт Велл
  • Барселонета
  • Пляж Богателла
  • Парк Гуэль
  • Тибидабо
  • La Pedrera
  • Дом Бальо
  • Кэмп Ноу (стадион)
Автобус Hop-On, Hop-Off по Барселоне (только красные открытые автобусы!) позволяет вам открыть для себя множество достопримечательностей 🏛️ этого восхитительного города, которые вы сможете осматривать в своем темпе. От уникальной архитектуры Гауди до оживленных пляжей.

Возможности билета на автобус Hip-on, Hip-Off в Барселоне:

  • С одним билетом, вы можете входить и выходить из автобуса столько раз, сколько захотите, менять маршрут, или просто сидеть и наслаждаться видом из современного автобуса с открытым верхом.
  • Вы можете сесть на автобус на любой из автобусных остановок, показав свой билет 🎫 водителю автобуса
  • Вы можете завершить экскурсию ⛳, выйдя на любой из остановок
  • Вы можете выбрать 1-дневный или 2-дневный билет, чтобы исследовать Барселону в своем собственном темпе.
  • Вам будет предоставлена карта и путеводитель с указанием всех остановок на каждом из маршрутов, а также предлагаются скидки для различных заведений в городе
  • Автобусы приспособлены для людей с ограниченными возможностями, имеют анатомические сидения, отопление, бесплатный Wi-Fi (для аудиогида) и автоматическую крышу (используется во время дождя)
Лодочная экскурсия
Спокойный и расслабляющий тур по Средиземному морю с панорамным видом на город 🏙️. За 40 минут судно проплывет мимо городской набережной, пляжей и портов, открывая перед вами захватывающие виды Барселоны.
Что входит
  • На выбор 1-дневный или 2-дневный билет на автобус
  • Аудиогид на 15 языках (английском, каталонском, испанском, французском, немецком, итальянском, японском, китайском, португальском, русском, голландском, шведском, арабском, иврите и турецком)
  • Карта и гид со всеми остановками на каждом из маршрутов, интересными предложениями и скидками
  • Бесплатный Wi-Fi в автобусе
  • Лодочная экскурсия 40 мин. без гида
Что не входит
  • Входные билеты на достопримечательности
Начало и место завершения
🚩 Автобус: любая остановка. Лодка: BCNavaltour’s
Барселона по земле и воде: автобус + прогулка на лодке
Барселона по земле и воде: автобус + прогулка на лодке
Барселона по земле и воде: автобус + прогулка на лодке
Барселона по земле и воде: автобус + прогулка на лодке

Выберите дату начала действия билетов

  • Это , всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Покупая билет на сайте, вам не придется стоять в очередях в кассу.
  • Вы можете задать вопрос продавцу о билетах до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 0% возврат, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Isango С.
Isango С.
Остались вопросы о проведении этой экскурсии, мы с удовольствием ответим на них
Напишите мне

8 отзывов оставили туристы

Isango С. проводит ещё 2 экскурсии

Обзорная экскурсия по Барселоне на двухэтажном автобусе
30
24 часа
Обзорная экскурсия по Барселоне на двухэтажном автобусе
10 отзывов
Достопримечательности Барселоны по одной карте Barcelona I-Venture
85.5
24 часа
Достопримечательности Барселоны по одной карте Barcelona I-Venture

Еще несколько необычных экскурсий в Барселоне

Первые шаги в Барселоне
35
3 часа
Первые шаги в Барселоне
376 отзывов
Дружеская групповая прогулка по главным местам города
Пешком по Барселоне
От 110
6 часов
Пешком по Барселоне
331 отзыв
Погрузиться в атмосферу города, зайти в лучшие кофейни и изучить шедевры архитектуры Гауди
Обзорная Барселона: детская версия
скидка50%
130
65
2 часа
Обзорная Барселона: детская версия
226 отзывов
Волшебное прочтение Барселоны для детей и их родителей
Пешеходная экскурсия по Барселоне
20
2 часа
Пешеходная экскурсия по Барселоне
220 отзывов
Онлайн-экскурсия «Саграда Фамилия — самый необычный храм на свете»
8
1.5 часа
Онлайн-экскурсия «Саграда Фамилия — самый необычный храм на свете»
211 отзывов
Разобраться в истории и символах шедевра Гауди
Автобусная экскурсия "Театр-музей Сальвадора Дали и Жирона"
70
9 часов
Автобусная экскурсия "Театр-музей Сальвадора Дали и Жирона"
204 отзыва