Автобус Hop-On, Hop-Off по Барселоне (только красные открытые автобусы!) позволяет вам открыть для себя множество достопримечательностей 🏛️ этого восхитительного города, которые вы сможете осматривать в своем темпе. От уникальной архитектуры Гауди до оживленных пляжей.

Возможности билета на автобус Hip-on, Hip-Off в Барселоне:

С одним билетом, вы можете входить и выходить из автобуса столько раз, сколько захотите, менять маршрут, или просто сидеть и наслаждаться видом из современного автобуса с открытым верхом.

Вы можете сесть на автобус на любой из автобусных остановок, показав свой билет 🎫 водителю автобуса

Вы можете завершить экскурсию ⛳, выйдя на любой из остановок

Вы можете выбрать 1-дневный или 2-дневный билет, чтобы исследовать Барселону в своем собственном темпе.

Вам будет предоставлена карта и путеводитель с указанием всех остановок на каждом из маршрутов, а также предлагаются скидки для различных заведений в городе

Автобусы приспособлены для людей с ограниченными возможностями, имеют анатомические сидения, отопление, бесплатный Wi-Fi (для аудиогида) и автоматическую крышу (используется во время дождя)

Лодочная экскурсия

Спокойный и расслабляющий тур по Средиземному морю с панорамным видом на город 🏙️. За 40 минут судно проплывет мимо городской набережной, пляжей и портов, открывая перед вами захватывающие виды Барселоны.