Автобус Hop-On, Hop-Off по Барселоне (только красные открытые автобусы!) позволяет вам открыть для себя множество достопримечательностей 🏛️ этого восхитительного города, которые вы сможете осматривать в своем темпе. От уникальной архитектуры Гауди до оживленных пляжей.
Возможности билета на автобус Hip-on, Hip-Off в Барселоне:
С одним билетом, вы можете входить и выходить из автобуса столько раз, сколько захотите, менять маршрут, или просто сидеть и наслаждаться видом из современного автобуса с открытым верхом.
Вы можете сесть на автобус на любой из автобусных остановок, показав свой билет 🎫 водителю автобуса
Вы можете завершить экскурсию ⛳, выйдя на любой из остановок
Вы можете выбрать 1-дневный или 2-дневный билет, чтобы исследовать Барселону в своем собственном темпе.
Вам будет предоставлена карта и путеводитель с указанием всех остановок на каждом из маршрутов, а также предлагаются скидки для различных заведений в городе
Автобусы приспособлены для людей с ограниченными возможностями, имеют анатомические сидения, отопление, бесплатный Wi-Fi (для аудиогида) и автоматическую крышу (используется во время дождя)
Лодочная экскурсия
Спокойный и расслабляющий тур по Средиземному морю с панорамным видом на город 🏙️. За 40 минут судно проплывет мимо городской набережной, пляжей и портов, открывая перед вами захватывающие виды Барселоны.
Что входит
На выбор 1-дневный или 2-дневный билет на автобус
Аудиогид на 15 языках (английском, каталонском, испанском, французском, немецком, итальянском, японском, китайском, португальском, русском, голландском, шведском, арабском, иврите и турецком)
Карта и гид со всеми остановками на каждом из маршрутов, интересными предложениями и скидками
Бесплатный Wi-Fi в автобусе
Лодочная экскурсия 40 мин. без гида
Что не входит
Входные билеты на достопримечательности
Начало и место завершения
🚩 Автобус: любая остановка. Лодка: BCNavaltour’s
Выберите дату начала действия билетов
Это , всё внимание будет для вас и вашей компании.
Покупая билет на сайте, вам не придется стоять в очередях в кассу.