Квартал Эль Борн

Мы неспешно прогуляемся по Эль Борну, средневековым тесным улочкам, увидим памятники архитектуры. На площади Санта-Мария-дель-Мар увидим самую короткую улицу в городе и узнаем историю 📖 любимой церкви моряков.

Готический квартал

По кварталу мы доберёмся до Кафедрального собора. Также вы прикоснётесь к римским колоннам, возведённым тысячи лет назад, и заглянете на площадь короля. Мы отправимся в сторону Церкви Ла-Мерсе, где вы услышите легенду святых покровителей Барселоны. Завершим пешеходную прогулку 👣 у памятника Колумбу и дальше отправимся любоваться Барселоной с моря 🌊 с моря

Завершающим штрихом нашей прогулки станет спокойный вояж по морю. С нашего судна откроется прекрасный вид на порт. Вы также увидите знаменитый отель 🏨 W и башни в Олимпийском порту. Лодка имеет открытую палубу, поэтому виды откроются захватывающие.

Кому подходит экскурсия:

Тем, кто впервые в городе и хочет успеть увидеть всё самое интересное, а также задать интересующие вопросы местному эксперту.

Организационные детали: