Мы неспешно прогуляемся по Эль Борну, средневековым тесным улочкам, увидим памятники архитектуры. На площади Санта-Мария-дель-Мар увидим самую короткую улицу в городе и узнаем историю 📖 любимой церкви моряков.
Готический квартал
По кварталу мы доберёмся до Кафедрального собора. Также вы прикоснётесь к римским колоннам, возведённым тысячи лет назад, и заглянете на площадь короля. Мы отправимся в сторону Церкви Ла-Мерсе, где вы услышите легенду святых покровителей Барселоны. Завершим пешеходную прогулку 👣 у памятника Колумбу и дальше отправимся любоваться Барселоной с моря 🌊 с моря
Завершающим штрихом нашей прогулки станет спокойный вояж по морю. С нашего судна откроется прекрасный вид на порт. Вы также увидите знаменитый отель 🏨 W и башни в Олимпийском порту. Лодка имеет открытую палубу, поэтому виды откроются захватывающие.
Кому подходит экскурсия:
Тем, кто впервые в городе и хочет успеть увидеть всё самое интересное, а также задать интересующие вопросы местному эксперту.
Организационные детали:
-Экскурсия групповая, в сезон количество участников не более 9 человек.
-Экскурсия полностью пешеходная. По пути предусмотрены остановки на фотопаузы.
-Экскурсия проводится без наушников.
-В конце экскурсии 🧭 вы сможете задать гиду любые вопросы о Барселоне, обсудить экскурсию ⛳ и обменяться впечатлениями.
-Дети до 6 лет участвуют в экскурсии бесплатно.
Что входит
Услуги гида
Билет на лодку
Что не входит
Любые личные покупки по пути.
Начало
🚩 Площадь Pla de Palau
Место завершения
🏁 Монумент Колумбу, Plaça Portal de la pau, s/n
Выберите дату для вашей экскурсии
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники.
Группа до 10 человек.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.