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Барселона: Старый город+морская прогулка

5
4 отзыва
Вера О.
Вера О. – Гид из Барселоны
Если вы впервые оказались в Барселоне и хотите увидеть все самые яркие достопримечательности 🏛️ города, а также задать интересующие вопросы местному эксперту, то предлагаю отправится вместе на прогулку 👣, которая погрузит вас в культуру средневековой Барселоны.

Мы исследуем старинные Готический и Еврейский кварталы, погуляем по современной набережной Барселонеты и заглянем на главную артерию города – шумную Рамблу.

Я познакомлю вас с историей 📖 города и его знаменитыми памятниками, покажу современные арт-объекты, которые отлично вписались в средневековую атмосферу Барселоны и проведу вас по любимым местам местных жителей.
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  • 👥Групповая
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 👣Пешеходная
  • 🔭Обзорная
  • 🗽Самое популярное
  • 🕐Длительность 3 часа
  • 👫 Группа не более 10 человек

  • €54 за человека

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Барселона: Старый город+морская прогулка
Барселона: Старый город+морская прогулка

Что вы увидите

  • Монумент Колумбу
  • набережная Барселонета
  • Собор Мерсе
  • Кафедральный Собор
  • Римские колонны
  • площадь Короля
  • стена Поцелуй Барселоны
  • Мэрия
  • квартал Эль Борн
  • Храм Санта Мария дель Мар
  • Культурный центр Эль Борн
Квартал Эль Борн
Мы неспешно прогуляемся по Эль Борну, средневековым тесным улочкам, увидим памятники архитектуры. На площади Санта-Мария-дель-Мар увидим самую короткую улицу в городе и узнаем историю 📖 любимой церкви моряков.
Готический квартал
По кварталу мы доберёмся до Кафедрального собора. Также вы прикоснётесь к римским колоннам, возведённым тысячи лет назад, и заглянете на площадь короля. Мы отправимся в сторону Церкви Ла-Мерсе, где вы услышите легенду святых покровителей Барселоны. Завершим пешеходную прогулку 👣 у памятника Колумбу и дальше отправимся любоваться Барселоной с моря 🌊 с моря
Завершающим штрихом нашей прогулки станет спокойный вояж по морю. С нашего судна откроется прекрасный вид на порт. Вы также увидите знаменитый отель 🏨 W и башни в Олимпийском порту. Лодка имеет открытую палубу, поэтому виды откроются захватывающие.

Кому подходит экскурсия:

  • Тем, кто впервые в городе и хочет успеть увидеть всё самое интересное, а также задать интересующие вопросы местному эксперту.

Организационные детали:

  • -Экскурсия групповая, в сезон количество участников не более 9 человек.
  • -Экскурсия полностью пешеходная. По пути предусмотрены остановки на фотопаузы.
  • -Экскурсия проводится без наушников.
  • -В конце экскурсии 🧭 вы сможете задать гиду любые вопросы о Барселоне, обсудить экскурсию ⛳ и обменяться впечатлениями.
  • -Дети до 6 лет участвуют в экскурсии бесплатно.
Что входит
  • Услуги гида
  • Билет на лодку
Что не входит
  • Любые личные покупки по пути.
Начало
🚩 Площадь Pla de Palau
Место завершения
🏁 Монумент Колумбу, Plaça Portal de la pau, s/n
Барселона: Старый город+морская прогулка
Барселона: Старый город+морская прогулка
Барселона: Старый город+морская прогулка
Барселона: Старый город+морская прогулка
Барселона: Старый город+морская прогулка

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 10 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Вера О.
Вера О.
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4 отзыва оставили туристы

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