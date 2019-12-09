Познакомьтесь с шедевром архитектуры благодаря входному билету в крупнейший комплекс в мире в стиле модерн — госпиталь Сан-Пау.

Ансамбль Сан-Пау, построенный в 1905–1930 гг. по проекту архитектора-модерниста Луиса Доменека-и-Монтанера, изначально планировался как город-сад для выхаживания больных. В течение века он использовался как государственная больница. Сейчас он отреставрирован и предстает в былом величии.

К концу XIX века старая больница Святого Креста в районе Эль Раваль нуждалась в новых, более просторных помещениях. Результатом стал амбициозный проект, вдохновленный достижениями в области здравоохранения и гигиены. Это учреждение всегда ассоциировали с благотворительностью, социальным обеспечением и последними достижениями медицины.

Полюбуйтесь отреставрированными павильонами в стиле модерн и осмотрите бывший больничный комплекс, который в настоящее время служит научным городком для международных организаций: Европейского института леса, Дома Азии, Всемирной сети по нововведениям в высшем образовании и Института ООН по вопросам глобализации, культуры и мобильности.

Углубитесь в историю одного из самых потрясающих зданий Барселоны. Прогуляйтесь среди павильонов, располагающихся в парке и соединенных подземными переходами со скульптурами, витражами и мозаикой.