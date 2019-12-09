Барселона: входной билет в модернистский госпиталь Сан-Пау

Осмотрите крупнейший в мире архитектурный комплекс в стиле модерн

4.7
346 отзывов
Входной билет
Осмотрите крупнейший в мире архитектурный комплекс в стиле модерн в ходе тура на полтора часа по госпиталю Сан-Пау в Барселоне.

Отправляйтесь в начало ХХ века, чтобы познакомиться с городом-садом и больницей, построенными Луисом Доменека-и-Монтанерой.
Барселона: входной билет в модернистский госпиталь Сан-Пау
Барселона: входной билет в модернистский госпиталь Сан-Пау
Барселона: входной билет в модернистский госпиталь Сан-Пау
Барселона: входной билет в модернистский госпиталь Сан-Пау
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 24 часа до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
  1. Познакомьтесь с шедевром архитектуры в стиле модерн — госпиталем Сан-Пау
  2. Прогуляйтесь по паркам среди отреставрированных павильонов
  3. Полюбуйтесь скульптурами, витражами и мозаикой
  4. Посмотрите на крупнейший в мире архитектурный комплекс в стиле модерн
Познакомьтесь с шедевром архитектуры благодаря входному билету в крупнейший комплекс в мире в стиле модерн — госпиталь Сан-Пау.
Ансамбль Сан-Пау, построенный в 1905–1930 гг. по проекту архитектора-модерниста Луиса Доменека-и-Монтанера, изначально планировался как город-сад для выхаживания больных. В течение века он использовался как государственная больница. Сейчас он отреставрирован и предстает в былом величии.
К концу XIX века старая больница Святого Креста в районе Эль Раваль нуждалась в новых, более просторных помещениях. Результатом стал амбициозный проект, вдохновленный достижениями в области здравоохранения и гигиены. Это учреждение всегда ассоциировали с благотворительностью, социальным обеспечением и последними достижениями медицины.
Полюбуйтесь отреставрированными павильонами в стиле модерн и осмотрите бывший больничный комплекс, который в настоящее время служит научным городком для международных организаций: Европейского института леса, Дома Азии, Всемирной сети по нововведениям в высшем образовании и Института ООН по вопросам глобализации, культуры и мобильности.
Углубитесь в историю одного из самых потрясающих зданий Барселоны. Прогуляйтесь среди павильонов, располагающихся в парке и соединенных подземными переходами со скульптурами, витражами и мозаикой.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Вход в госпиталь Сан-Пау
Что не входит
  • Экскурсия с гидом
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 1 дня
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билет для посещения, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 100 человек.
Не допускаются
  • Домашние животные
  • Курение
  • Алкоголь и наркотики
Важная информация
  • В первое воскресенье месяца гости старше 65 лет могут воспользоваться бесплатным входом в Sant Pau Recinte Modernista
Требования к участникам
  • Вам необходимо быть в защитной маске, которую вы принесли с собой
  • У вас будет в обязательном порядке измерена температура тела
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Вы сами выбираете дату и время

Отзывы и рейтинг

4.7
Основано на 346 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
270
4
50
3
17
2
4
1
5
Проведение мероприятия возможно не только на русском языке, поэтому в отзывах вы можете встретить мнения от жителей разных стран
А
9 дек 2019
(Австрия)
Это совет для друзей из Art Nouveau! Очень красиво сохранившийся или отреставрированный ансамбль здания. Аудиогид предоставляет информацию об архитектуре, а также о системе больниц и состоянии медицинской науки в то время. История больницы тоже интересная. Посетителей почти не было, мы могли наслаждаться великолепными зданиями и садами, не потревоженными и находящимися на солнце.
H
3 ноя 2018
(Германия)
Музейная больница не рассматривается во многих экскурсиях. Мы запланировали это место назначения до того, как уехали. Мы забронировали билеты онлайн на сайте. Было не совсем ясно, достаточно ли электронных доказательств. Поэтому мы позволили стойке регистрации распечатать билеты легко. Вход был легким. Персонал очень дружелюбный и услужливый. Легкое общение на английском языке. Нас ждал захватывающий дух дом в стиле модерн. Очень информативные исторические картинки и объяснения. Отдельные номера и удобства расположены вокруг зеленого двора. Дизайн фасадов и крыш потрясающе красив. Вы можете спокойно задержаться здесь и продолжить свои мысли. Ведь это бывшая больница и когда-то там были больные люди для лечения. Однако фон уже предлагает множество позитивных подходов к желаемому уходу и выздоровлению.
А
19 авг 2021
(США)
A fantastic example of modernist/art nouveau architecture in the form of an open air hospital campus where wards become individual buildings linked by underground tunnels.

In a city where many tourists only know the name of Antoni Gaudí, it is wonderful to see the work of his contemporaries. In this case, Lluís Domènech i Montaner.

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