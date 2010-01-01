87 отзывов оставили туристы

Прогулка по площади Испании - История 📖 ее основания, скульптура знаменитого Джоана Миро, арена для боя Быков ставшая торговым центром, венецианские колонны почему они здесь, история основателя каталонской нации и его символы которого мы найдём на площади, знаменитые поющие фонтаны первые поющие фонтаны в мире и шикарный вид на город 🏙️. Все это вы увидите на промо проголке по Солнечной Барселоне.
Что входит
Услуги гида (онлайн)
Начало и место завершения
🚩 Экскурсия пройдет онлайн
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Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники.
Группа до 500 человек.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.