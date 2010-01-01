87 отзывов оставили туристы

  1. Испания
  2. Барселона
  3. Экскурсии

Бесплатная онлайн-экскурсия «Площадь Испании — ворота Барселоны»

4.1
87 отзывов
Бочкова В.
Бочкова В. – Гид из Барселоны
Эта экскурсия ⛳ бесплатна для вас.

Посетив её вы узнаете, что из себя представляют и как проходят онлайн-экскурсии.

Гид будет в прямом эфире с места событий, а вы —дома, перед компьютером или телефоном.

Для того, чтобы принять участие вам нужно оформить билет 🎫 и перейти по ссылке, которая придет вам на почту за 15 минут до начала экскурсии 🧭.
Задать вопрос
Бесплатная онлайн-экскурсия «Площадь Испании — ворота Барселоны»
Бесплатная онлайн-экскурсия «Площадь Испании — ворота Барселоны»
Прогулка по площади Испании - История 📖 ее основания, скульптура знаменитого Джоана Миро, арена для боя Быков ставшая торговым центром, венецианские колонны почему они здесь, история основателя каталонской нации и его символы которого мы найдём на площади, знаменитые поющие фонтаны первые поющие фонтаны в мире и шикарный вид на город 🏙️. Все это вы увидите на промо проголке по Солнечной Барселоне.
Что входит
  • Услуги гида (онлайн)
Начало и место завершения
🚩 Экскурсия пройдет онлайн
Бесплатная онлайн-экскурсия «Площадь Испании — ворота Барселоны»
Бесплатная онлайн-экскурсия «Площадь Испании — ворота Барселоны»
Бесплатная онлайн-экскурсия «Площадь Испании — ворота Барселоны»
Бесплатная онлайн-экскурсия «Площадь Испании — ворота Барселоны»

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 500 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Бочкова В.
Бочкова В.
Остались вопросы о проведении этой экскурсии, мы с удовольствием ответим на них
Напишите мнеВыберите дату и оставьте комментарий в форме

87 отзывов оставили туристы

Еще несколько необычных экскурсий в Барселоне

Первые шаги в Барселоне
35
3 часа
Первые шаги в Барселоне
376 отзывов
Дружеская групповая прогулка по главным местам города
Пешком по Барселоне
От 110
6 часов
Пешком по Барселоне
331 отзыв
Погрузиться в атмосферу города, зайти в лучшие кофейни и изучить шедевры архитектуры Гауди
Обзорная Барселона: детская версия
130
2 часа
Обзорная Барселона: детская версия
226 отзывов
Волшебное прочтение Барселоны для детей и их родителей
Пешеходная экскурсия по Барселоне
20
2 часа
Пешеходная экскурсия по Барселоне
220 отзывов
Онлайн-экскурсия «Саграда Фамилия — самый необычный храм на свете»
8
1.5 часа
Онлайн-экскурсия «Саграда Фамилия — самый необычный храм на свете»
209 отзывов
Разобраться в истории и символах шедевра Гауди
Автобусная экскурсия "Театр-музей Сальвадора Дали и Жирона"
70
9 часов
Автобусная экскурсия "Театр-музей Сальвадора Дали и Жирона"
204 отзыва