Спланируйте свою поездку в Барселону самостоятельно с помощью карты Barcelona i-Venture Card. Карта дает право бесплатного посещения основных достопримечательностей 🏛️ и мероприятий Барселоны. Это отличный способ сэкономить деньги (до 40%), а также увидеть лучшее, что может предложить Барселона.

Два варианта карты Barcelona i-Venture

I-Venture Flexi Pass - 3 достопримечательности: позволяет посетить любые 3 достопримечательности на ваш выбор в течение 7 дней подряд.

I-Venture Flexi Pass - 5 достопримечательностей: позволяет посетить любые 5 достопримечательностей на ваш выбор в течение 7 дней подряд.

Как пользоваться

Обменяйте свой ваучер на карту i-Venture Card в любом из центров обмена.

Карта предоставляет полностью безналичный проход к выбранным вами достопримечательностям.

Для прохода достаточно предоставить/отсканировать карту на входе

Что вы можете посмотреть по карте Barcelona i-Venture:

Храм Святого Семейства

Жирона-тур "Игра престолов" (требуется предварительное бронирование)

Утренний тур по Монтсеррату (требуется предварительное бронирование)

Порт Авентура

Выставочный Центр Гауди

Лодочная прогулка 👣 "Las Golondrinas"

Hard Rock кафе

Экскурсия "Лучшие места Барселоны"

Дом Мила (La Pedrera)

Аквариум Барселона

Сайт в стиле модерн Sant Pau (требуется предварительное бронирование)

Музей Пикассо и Готический квартал (требуется предварительное бронирование)

Экспресс-шоппинг La Roca Village

ФК Барселона

Артистичная Барселона: лучшее от Гауди (требуется предварительное бронирование)

Автобус Barcelona Bus Turistic Hop-On, Hop-Off

Автобус Barcelona City Hop-On, Hop-Off

Базилика Санта-Мария-дель-Мар (требуется предварительное бронирование)

Дом Бальо

Дом с шипа́ми (Casa de les Punxes)

Дом Висенс (Casa Vicens)

Дом Висенс – Первый дом Гауди (требуется предварительное бронирование)

Колония Гуэль

Прокат скутеров Cooltra

Gaudi Experiencia

Гауди Парк 🌳 Гуэль (требуется предварительное бронирование)

Башня Гауди - Bellesguard

Башня Мирадор Де Колом

Национальный музей 🖼 искусства Каталонии

Египетский музей

Площадь Фламенко

Palau Requesens (требуется предварительное бронирование)

Побле Эспаньол

Ресторан Txapela

Ресторан La Burguesa