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Достопримечательности Барселоны по одной карте Barcelona I-Venture

Isango С.
Isango С. – Гид из Барселоны
Карта Barcelona I-Ventura для самостоятельных путешественников.

Планируйте свою поездку самостоятельно, не стойте в огромных очередях за билетов и не ждите вечных опоздунов на групповых экскурсиях.

У вас всего лишь одна карта и доступ к более 30 барселонским достопримечательностям.
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  • 🎫Онлайн билеты
  • 👥Групповая
  • 🚌На автобусе
  • 👣Пешеходная

  • €85.5 за человека

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Достопримечательности Барселоны по одной карте Barcelona I-Venture
Достопримечательности Барселоны по одной карте Barcelona I-Venture

Что вы увидите

  • Храм Святого Семейства
  • Жирона-тур "Игра престолов" (требуется предварительное бронирование)
  • Утренний тур по Монтсеррату (требуется предварительное бронирование)
  • Порт Авентура
  • Выставочный Центр Гауди
  • Лодочная прогулка "Las Golondrinas"
  • Hard Rock кафе
  • Экскурсия "Лучшие места Барселоны"
  • Дом Мила (La Pedrera)
  • Аквариум Барселона
  • Сайт в стиле модерн Sant Pau (требуется предварительное бронирование)
  • Музей Пикассо и Готический квартал (требуется предварительное бронирование)
  • Экспресс-шоппинг La Roca Village
  • ФК Барселона
  • Артистичная Барселона: лучшее от Гауди (требуется предварительное бронирование)
  • Автобус Barcelona Bus Turistic Hop-On, Hop-Off
  • Автобус Barcelona City Hop-On, Hop-Off
  • Базилика Санта-Мария-дель-Мар (требуется предварительное бронирование)
  • Дом Бальо
  • Дом с шипа́ми (Casa de les Punxes)
  • Дом Висенс (Casa Vicens)
  • Дом Висенс – Первый дом Гауди (требуется предварительное бронирование)
Спланируйте свою поездку в Барселону самостоятельно с помощью карты Barcelona i-Venture Card. Карта дает право бесплатного посещения основных достопримечательностей 🏛️ и мероприятий Барселоны. Это отличный способ сэкономить деньги (до 40%), а также увидеть лучшее, что может предложить Барселона.
Два варианта карты Barcelona i-Venture
I-Venture Flexi Pass - 3 достопримечательности: позволяет посетить любые 3 достопримечательности на ваш выбор в течение 7 дней подряд.
I-Venture Flexi Pass - 5 достопримечательностей: позволяет посетить любые 5 достопримечательностей на ваш выбор в течение 7 дней подряд.
Как пользоваться
  • Обменяйте свой ваучер на карту i-Venture Card в любом из центров обмена.
  • Карта предоставляет полностью безналичный проход к выбранным вами достопримечательностям.
  • Для прохода достаточно предоставить/отсканировать карту на входе

Что вы можете посмотреть по карте Barcelona i-Venture:

    Храм Святого Семейства
    Жирона-тур "Игра престолов" (требуется предварительное бронирование)
    Утренний тур по Монтсеррату (требуется предварительное бронирование)
    Порт Авентура
    Выставочный Центр Гауди
    Лодочная прогулка 👣 "Las Golondrinas"
    Hard Rock кафе
    Экскурсия "Лучшие места Барселоны"
    Дом Мила (La Pedrera)
    Аквариум Барселона
    Сайт в стиле модерн Sant Pau (требуется предварительное бронирование)
    Музей Пикассо и Готический квартал (требуется предварительное бронирование)
    Экспресс-шоппинг La Roca Village
    ФК Барселона
    Артистичная Барселона: лучшее от Гауди (требуется предварительное бронирование)
    Автобус Barcelona Bus Turistic Hop-On, Hop-Off
    Автобус Barcelona City Hop-On, Hop-Off
    Базилика Санта-Мария-дель-Мар (требуется предварительное бронирование)
    Дом Бальо
    Дом с шипа́ми (Casa de les Punxes)
    Дом Висенс (Casa Vicens)
    Дом Висенс – Первый дом Гауди (требуется предварительное бронирование)
    Колония Гуэль
    Прокат скутеров Cooltra
    Gaudi Experiencia
    Гауди Парк 🌳 Гуэль (требуется предварительное бронирование)
    Башня Гауди - Bellesguard
    Башня Мирадор Де Колом
    Национальный музей 🖼 искусства Каталонии
    Египетский музей
    Площадь Фламенко
    Palau Requesens (требуется предварительное бронирование)
    Побле Эспаньол
    Ресторан Txapela
    Ресторан La Burguesa
    Что входит
    • 3 или 5 активностей (согласно выбранному варианту)
    • Неограниченное количество развлечений (по желанию)
    • Бесплатный цветной удобный справочник с полезными картами
    Начало и место завершения
    🚩 Пункт обмена ваучера на карту
    Достопримечательности Барселоны по одной карте Barcelona I-Venture
    Достопримечательности Барселоны по одной карте Barcelona I-Venture
    Достопримечательности Барселоны по одной карте Barcelona I-Venture
    Достопримечательности Барселоны по одной карте Barcelona I-Venture

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    • Покупая билет на сайте, вам не придется стоять в очередях в кассу.
    • Вы можете задать вопрос продавцу о билетах до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
    • Условия возврата: при отмене клиентом: - 0% возврат, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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    Isango С.
    Isango С.
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