Спланируйте свою поездку в Барселону самостоятельно с помощью карты Barcelona i-Venture Card. Карта дает право бесплатного посещения основных достопримечательностей 🏛️ и мероприятий Барселоны. Это отличный способ сэкономить деньги (до 40%), а также увидеть лучшее, что может предложить Барселона.
Два варианта карты Barcelona i-Venture
I-Venture Flexi Pass - 3 достопримечательности: позволяет посетить любые 3 достопримечательности на ваш выбор в течение 7 дней подряд.
I-Venture Flexi Pass - 5 достопримечательностей: позволяет посетить любые 5 достопримечательностей на ваш выбор в течение 7 дней подряд.
Как пользоваться
- Обменяйте свой ваучер на карту i-Venture Card в любом из центров обмена.
- Карта предоставляет полностью безналичный проход к выбранным вами достопримечательностям.
- Для прохода достаточно предоставить/отсканировать карту на входе
Что вы можете посмотреть по карте Barcelona i-Venture:
Храм Святого Семейства
Жирона-тур "Игра престолов" (требуется предварительное бронирование)
Утренний тур по Монтсеррату (требуется предварительное бронирование)
Порт Авентура
Выставочный Центр Гауди
Лодочная прогулка 👣 "Las Golondrinas"
Hard Rock кафе
Экскурсия "Лучшие места Барселоны"
Дом Мила (La Pedrera)
Аквариум Барселона
Сайт в стиле модерн Sant Pau (требуется предварительное бронирование)
Музей Пикассо и Готический квартал (требуется предварительное бронирование)
Экспресс-шоппинг La Roca Village
ФК Барселона
Артистичная Барселона: лучшее от Гауди (требуется предварительное бронирование)
Автобус Barcelona Bus Turistic Hop-On, Hop-Off
Автобус Barcelona City Hop-On, Hop-Off
Базилика Санта-Мария-дель-Мар (требуется предварительное бронирование)
Дом Бальо
Дом с шипа́ми (Casa de les Punxes)
Дом Висенс (Casa Vicens)
Дом Висенс – Первый дом Гауди (требуется предварительное бронирование)
Колония Гуэль
Прокат скутеров Cooltra
Gaudi Experiencia
Гауди Парк 🌳 Гуэль (требуется предварительное бронирование)
Башня Гауди - Bellesguard
Башня Мирадор Де Колом
Национальный музей 🖼 искусства Каталонии
Египетский музей
Площадь Фламенко
Palau Requesens (требуется предварительное бронирование)
Побле Эспаньол
Ресторан Txapela
Ресторан La Burguesa