2 отзыва оставили туристы

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Экскурсия на сегвеях по Барселоне, 120 мин

4.5
2 отзыва
Euro S.
Euro S. – Гид из Барселоны
Экскурсия на сегвеях по Барселоне, 120 мин
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  • 👥Групповая
  • 🛴Индивидуальный транспорт
  • 🕐Длительность 2 часа
  • 👫 Группа не более 20 человек

  • €89 за человека

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Экскурсия на сегвеях по Барселоне, 120 мин
Экскурсия на сегвеях по Барселоне, 120 мин
Экскурсия начинается сразу после курса управления севгеем и тест-драйва под контролем опытного инструктора (10-15 мин).
Шлема обязательны по местным нормативам использования электрического транспорта. Вы предоставляем всю линейку размеров шлемов и гигиенические подшлемники (бесплатно).
Каждому участинку также бесплатно предоставляется бутылочка воды. В случае дождя выдаются плащи дождевики.
Маршрут вы можете посмотреть на фото ниже.
Начав движение у Римской Стены в Готическом Квартале, вы поедете вдоль моря 🌊 от памятника Колумбу до самой Барселонеты, где сделав отличные фотографии 📸, вдоль пляжа продолжите путь к смотровой площадке отеля W («Парус»).
Оплата депозита гарантирует место в группе на указанную дату и время!
Что входит
  • тренинг по безопасному пилотированию segway
  • агенда сегвея
  • русскоговорящий гид
  • аренда шлема
Что не входит
  • чаевые гиду (на ваше усмотрение)
Начало и место завершения
🚩 Carrer del Correu Vell, 6, 08002 Barcelona
Экскурсия на сегвеях по Барселоне, 120 мин
Экскурсия на сегвеях по Барселоне, 120 мин

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 20 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Euro S.
Euro S.
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2 отзыва оставили туристы

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