2 отзыва оставили туристы

Экскурсия начинается сразу после курса управления севгеем и тест-драйва под контролем опытного инструктора (10-15 мин).

Шлема обязательны по местным нормативам использования электрического транспорта. Вы предоставляем всю линейку размеров шлемов и гигиенические подшлемники (бесплатно).

Каждому участинку также бесплатно предоставляется бутылочка воды. В случае дождя выдаются плащи дождевики.

Маршрут вы можете посмотреть на фото ниже.

Начав движение у Римской Стены в Готическом Квартале, вы поедете вдоль моря 🌊 от памятника Колумбу до самой Барселонеты, где сделав отличные фотографии 📸, вдоль пляжа продолжите путь к смотровой площадке отеля W («Парус»).

Оплата депозита гарантирует место в группе на указанную дату и время!