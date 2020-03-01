Яна проводит ещё 3 экскурсии

Что вас ожидает

Барселона как на ладони

Телебашня Кольсерола видна из любой точки города, а виды, которые с нее открываются — пожалуй, самые впечатляющие во всей Барселоне. Поднявшись на верхний этаж (попутно осмотрев сооружение изнутри), вы окажетесь на смотровой площадке, где вас будет ждать 360-градусный обзор каталонской столицы и парка Тибидабо с непривычного ракурса. Кроме того, вы увидите гору Монтсеррат, аэропорт и даже остров Майорка.

Неизведанный Тибидабо

Место, в первую очередь, известно парком аттракционов, расположенным на вершине одноименной горы. Однако у него есть история, о которой стоит узнать! Вы услышите о временах, когда территория считалась престижной зоной отдыха для буржуа, сбегавших от суеты портового города. Поговорим об авторе проекта и его первых посетителях. Кроме того, вы посетите нарядный храм Святого Сердца, где речь пойдет о долгом этапе строительства и необычном архитектурном решении. А также подниметесь на его смотровую площадку за еще одной порцией вдохновляющих пейзажей и побываете на местах съемок фильма «Вики Кристина Барселона».

После экскурсии вы сможете провести время в развлекательной зоне парка и спуститься на фуникулере до ресторана Мираблау или сделать остановку на кофе в месте, с которого открывается обворожительный вид на Барселону.