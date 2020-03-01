Яна проводит ещё 3 экскурсии

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  4. Экскурсия на телебашню Кольсерола и Тибидабо: Барселона свысока

Добраться до самых вдохновляющих видов города и открыть неизведанные факты из истории парка

Яна
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Яна – ваш гид
В автомобильном путешествии вы посетите две смотровых площадки, до которых неудобно добираться самостоятельно.

С телебашни Кольсерола вам откроется 360° обзор Барселоны, виды на Монтсеррат и даже Майорку.

А на прогулке по парку я расскажу о досуге каталонских буржуа и необычном архитектурном решении Храма Святого Сердца.
От 130 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 5 друзей
На автомобиле
Продолжительность 2.5 часа
До 6 человек
Можно с детьми
Встреча в центре города
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Экскурсия на телебашню Кольсерола и Тибидабо: Барселона свысока
Экскурсия на телебашню Кольсерола и Тибидабо: Барселона свысока

Что вас ожидает

Барселона как на ладони
Телебашня Кольсерола видна из любой точки города, а виды, которые с нее открываются — пожалуй, самые впечатляющие во всей Барселоне. Поднявшись на верхний этаж (попутно осмотрев сооружение изнутри), вы окажетесь на смотровой площадке, где вас будет ждать 360-градусный обзор каталонской столицы и парка Тибидабо с непривычного ракурса. Кроме того, вы увидите гору Монтсеррат, аэропорт и даже остров Майорка.

Неизведанный Тибидабо
Место, в первую очередь, известно парком аттракционов, расположенным на вершине одноименной горы. Однако у него есть история, о которой стоит узнать! Вы услышите о временах, когда территория считалась престижной зоной отдыха для буржуа, сбегавших от суеты портового города. Поговорим об авторе проекта и его первых посетителях. Кроме того, вы посетите нарядный храм Святого Сердца, где речь пойдет о долгом этапе строительства и необычном архитектурном решении. А также подниметесь на его смотровую площадку за еще одной порцией вдохновляющих пейзажей и побываете на местах съемок фильма «Вики Кристина Барселона».

После экскурсии вы сможете провести время в развлекательной зоне парка и спуститься на фуникулере до ресторана Мираблау или сделать остановку на кофе в месте, с которого открывается обворожительный вид на Барселону.

Организационные детали

  • В стоимость включено: трансфер из центра Барселоны и обратно, входной билет на смотровую площадку
  • Если вы захотите остаться в парке аттракционов, обратный путь можно совершить пешком (что легко и интересно). Также вы сможете воспользоваться общественным транспортом.
  • Экскурсия состоится, если в группе более 2-х человек.
Экскурсия на телебашню Кольсерола и Тибидабо: Барселона свысока
Экскурсия на телебашню Кольсерола и Тибидабо: Барселона свысока
Экскурсия на телебашню Кольсерола и Тибидабо: Барселона свысока
Экскурсия на телебашню Кольсерола и Тибидабо: Барселона свысока
Экскурсия на телебашню Кольсерола и Тибидабо: Барселона свысока
Экскурсия на телебашню Кольсерола и Тибидабо: Барселона свысока
Экскурсия на телебашню Кольсерола и Тибидабо: Барселона свысока
Экскурсия на телебашню Кольсерола и Тибидабо: Барселона свысока

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура в центре города.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Яна
Яна
Привет! Меня зовут Яна. Я провожу экскурсии больше 5 лет, из которых около 3-х живу в Барселоне. Моя профессия — моя страсть, мне нравится создавать и проводить интересные путешествия, создавать впечатления, делиться своим видением любимого города Барселоны и всей Каталонии.
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