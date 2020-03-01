Roman проводит ещё 2 экскурсии

  1. Испания
  2. Барселона
  3. Экскурсии

  4. Фантастическая гора Монтсеррат

Посетить одно из самых таинственных и живописных мест страны и узнать его историю и легенды

Roman
Задать вопрос
Roman – ваш гид
Монтсеррат — удивительно красивый горный массив, в скалах которого спрятался старинный бенедиктинский монастырь.

Вы увидите знаменитую Черную Мадонну, послушаете хор мальчиков и попробуете фермерские деликатесы.

А еще раскроете местные тайны и погуляете по живописным горным тропинкам!
120 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 6 друзей
Продолжительность 6 часов
До 7 человек
Можно с детьми
Встреча у метро Pl.Espana
Забронировать экскурсию
Фантастическая гора Монтсеррат
Фантастическая гора Монтсеррат

Что вас ожидает

Монтсеррат — духовный символ Каталонии
Оказавшись у горы Монтсеррат, вы рассмотрите ее причудливые изгибы и раскроете, какие невероятные события на ней происходили. А поднявшись на высоту 720 метров, посетите старинный одноименный монастырь, где прикоснетесь к легендарной Черной Мадонне и загадаете сокровенное желание. Кроме того, послушаете хор мальчиков школы «Эсколания» и узнаете, когда и при каких обстоятельствах он был создан.

Захватывающие дух панорамы и местные деликатесы
Вы пройдете по священному пути «Аве Мария». Далее, на фуникулере или пешком, достигнете высочайшей точки горы Монтсеррат, откуда открываются живописные виды на окрестности. В завершение посетите сувенирную лавочку и отведаете на рынке местные специалитеты: сыры, мед, инжир и творог.

Организационные детали

  • Доехать до горы Монтсеррат мы можем на общественном транспорте или на вашем автомобиле. Выехать желательно до 10 утра.
  • Посещение базилики монастыря и дегустация сыров и меда включены в стоимость
  • Дополнительные расходы: обед (15-20 евро с человека) и электричка + канатная дорога (22 евро с человека туда-обратно)
Фантастическая гора Монтсеррат
Фантастическая гора Монтсеррат
Фантастическая гора Монтсеррат
Фантастическая гора Монтсеррат
Фантастическая гора Монтсеррат
Фантастическая гора Монтсеррат
Фантастическая гора Монтсеррат
Фантастическая гора Монтсеррат
Фантастическая гора Монтсеррат
Фантастическая гора Монтсеррат
Фантастическая гора Монтсеррат
Фантастическая гора Монтсеррат
Фантастическая гора Монтсеррат
Фантастическая гора Монтсеррат
Фантастическая гора Монтсеррат
Фантастическая гора Монтсеррат
Фантастическая гора Монтсеррат
Фантастическая гора Монтсеррат
Фантастическая гора Монтсеррат
Фантастическая гора Монтсеррат
Фантастическая гора Монтсеррат
Фантастическая гора Монтсеррат
Фантастическая гора Монтсеррат
Фантастическая гора Монтсеррат
Фантастическая гора Монтсеррат
Фантастическая гора Монтсеррат
Фантастическая гора Монтсеррат
Фантастическая гора Монтсеррат
Фантастическая гора Монтсеррат
Фантастическая гора Монтсеррат
Фантастическая гора Монтсеррат
Фантастическая гора Монтсеррат
Фантастическая гора Монтсеррат

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура у метро Pl.Espana.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Март 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Апрель 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Май 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Июнь 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Июль 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Август 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Сентябрь 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Roman
Roman
Меня зовут Роман. Я экскурсовод, переводчик и организатор индивидуальных туров по Барселоне. Живу в городе с 2008 года. Опыт работы с туристами — более 6 лет. Люблю живое общение, испанскую кухню, архитектуру и путешествия. Как турист стараюсь понять, что могу сделать для своих гостей, прибывших ко мне в Барселону. Моя задача — обеспечить вам позитивный, комфортный и спокойный отдых.
Напишите мне

Roman проводит ещё 2 экскурсии

Ночная жизнь БарселоныНочная жизнь БарселоныНочная жизнь Барселоны
65 за человека
3 часа
9 отзывов
Пройтись по барам и клубам с профессиональным тусовщиком, узнать о местных традициях и поймать драйв
Я покажу другую Барселону — в свете ночной иллюминации. Вы прогуляетесь по центральным улочкам, усыпанным ресторанами, клубами и барами, заглянете в лучшие и самые необычные заведения и узнаете о культуре пития, местных обычаях и регионе. Давайте зажжем танцпол!
Instagram-тур по БарселонеInstagram-тур по БарселонеInstagram-тур по Барселоне
160 за экскурсию
1.5 часа
Яркие фотокарточки вас и прекрасной столицы Каталонии на лёгкой и красивой прогулке
Insta-тур — это красивая и информативная прогулка с посещением легендарных мест. Вы узнаете, где проводились съемки фильмов «Три метра над уровнем неба», «Парфюмер», «Вики, Кристина, Барселона» и даже сможете воссоздать точную копию кадров из некоторых известных сцен. Выбирайте одну из трёх программ, а я обязательно сделаю для вас любую из них максимально запоминающейся!

Экскурсии по пригородам Барселоны

Монтсеррат и Тибидабо за один день!Монтсеррат и Тибидабо за один день!Монтсеррат и Тибидабо за один день!
250 за экскурсию
6 часов
8 отзывов
Таинственный монастырь в окружении скал и самая высокая точка Барселоны на автомобильной экскурсии
Вы узнаете историю происхождения горы Монтсеррат и одноименного монастыря, познакомитесь с легендарной Черной мадонной и послушаете хор мальчиков. А еще посетите храм Святого Сердца и впечатлитесь видами Барселоны с вершины Тибидабо!
Поездка в музей Дали и Жирону в мини-группеПоездка в музей Дали и Жирону в мини-группеПоездка в музей Дали и Жирону в мини-группе
64 за человека
10 часов
56 отзывов
Погрузиться в творчество гения сюрреализма и прогуляться по Жироне в мини-группе
Причудливый театр-музей в городе Фигерас — главное детище Дали. Я расскажу о жизни художника и покажу его лучшие работы. Вы откроете, чего боялся и чем вдохновлялся знаменитый испанец, и познаете, что такое «сюрреализм». А после — мы прогуляемся по улочкам старинной Жироны и поговорим о её секретах.
Каталонские крепости: Бесалу, Рупит и Кастельфольит-де-ла-РокаКаталонские крепости: Бесалу, Рупит и Кастельфольит-де-ла-РокаКаталонские крепости: Бесалу, Рупит и Кастельфольит-де-ла-Рока
300 за экскурсию
8 часов
6 отзывов
Путешествие по городам-фортам, где пьют кофе над обрывом и ходят по лаве среди средневековых стен
Вы окинете взглядом крепостные стены Жироны, ещё осознавая, в каком столетии находитесь, а после потеряетесь во времени. Каталонские твердыни переместят в эпоху рыцарей и замков, ведьм и деяний испанской инквизиции. В течение нескольких часов вы окажетесь на улице на краю утёса, прогуляетесь по дорожкам из застывшей лавы, войдёте в средневековый город через ворота над рвом и погрузитесь в остросюжетную каталонскую историю.
Экотур в каталонских горахЭкотур в каталонских горахЭкотур в каталонских горах
скидка20%
€80
64 за человека
4 часа
41 отзыв
Подъем по горному массиву Монтсени к водопадам и церкви Айгвафреда де Дальт XI века
Приглашаю вас на археологический экотур по восточной долине горного массива Монтсени. Мы полюбуемся невероятными горными панорамами, осмотрим древние памятники архитектуры и ненадолго погрузимся в атмосферу прошлых эпох. Я постарался составить для вас максимально удобный маршрут, который активный городской житель легко сможет одолеть в течение дня.
Вековые тайны монастыря МонтсерратВековые тайны монастыря МонтсерратВековые тайны монастыря Монтсеррат
145 за экскурсию
7 часов
Погрузиться в разные эпохи сооружения и разгадать его секреты
Магия и божественность, история и вымыслы — всё это переплетено в судьбе Монтсеррат. На экскурсии вы изучите его прошлое через людей, артефакты, события и легенды. Узнаете, как Христофор Колумб был связан со священной горой и какие секреты хранят картины и алтарь монастыря. Я открою вам религиозное сердце Каталонии с неизведанной стороны.
В Княжество Андорра на весь деньВ Княжество Андорра на весь деньВ Княжество Андорра на весь день
От 460 за экскурсию
12 часов
Природные памятники, чудесные виды и вкусная кухня — незабываемая поездка в высокогорное княжество
Приглашаю вас провести незабываемое время на экскурсии в Княжество Андорра, куда мы отправимся с восходом Солнца и проведем прекрасный день в сердце Пиренейских гор. Вы познакомитесь с потрясающей горной природой, историческими памятниками и традициями Андорры, а также насладитесь великолепной гастрономией.

Выбирайте и другие экскурсии в Барселоне

Бары и ночная жизньНеобычные маршрутыТрансферыГаудиГрупповыеМода и винтажКвестыЗа городомФотосессииМузеи и искусствоНа автомобилеНа велосипедеРынок БокерияГастрономическиеВ другой городПешкомСаграда ФамилияОбзорныеГотический кварталСо скидкойМонтсерратНа мотоциклеТибидабоВсеМастер-классыИстория и архитектураДля детейКрыши и панорамыМузей ДалиПарк ГуэльНа автобусеИндивидуальные