Roman проводит ещё 2 экскурсии

Что вас ожидает

Монтсеррат — духовный символ Каталонии

Оказавшись у горы Монтсеррат, вы рассмотрите ее причудливые изгибы и раскроете, какие невероятные события на ней происходили. А поднявшись на высоту 720 метров, посетите старинный одноименный монастырь, где прикоснетесь к легендарной Черной Мадонне и загадаете сокровенное желание. Кроме того, послушаете хор мальчиков школы «Эсколания» и узнаете, когда и при каких обстоятельствах он был создан.

Захватывающие дух панорамы и местные деликатесы

Вы пройдете по священному пути «Аве Мария». Далее, на фуникулере или пешком, достигнете высочайшей точки горы Монтсеррат, откуда открываются живописные виды на окрестности. В завершение посетите сувенирную лавочку и отведаете на рынке местные специалитеты: сыры, мед, инжир и творог.