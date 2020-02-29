2 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Тайны музея Дали

Вы исследуете знаменитый на весь мир театр-музей Дали, построенный на месте сгоревшего театра. Пройдете по расположенным в хаотическом порядке залам и узнаете, с чем связаны многочисленные перестройки здания. Я поясню, почему на входе в музей размещен скафандр, и расскажу об эволюции стиля художника на примере картин разных периодов. А еще помогу вам раскрыть символический смысл оптических иллюзий и одиозных экспериментов сюрреалистических экспонатов.

Прогулка по Фигерасу

Фигерас — маленький городок недалеко от границы с Францией. Мы совершим небольшую прогулку по центру — вы осмотрите церковь, где крестили Дали, и пройдете по центральной улице Ла Рамбла до дома, где художник провел детство. Я расскажу о его русской музе, покорении Соединенных Штатов и отношениях с членами семьи и другими художниками. После экскурсии, при желании, вы сможете пообедать в традиционном каталонском ресторане.