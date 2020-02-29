2 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

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  4. Фигерас и театр-музей Сальвадора Дали

Познакомиться с шедеврами великого экспериментатора и погулять по каталонской глубинке

Егор
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Егор – ваш гид
Вы посетите музей гения сюрреализма, раскроете смысл его неоднозначных творений и услышите историю жизни художника.

После погружения в глубинный мир картин погуляете по уютному Фигерасу и увидите дом, где Дали провел детские годы.
190 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 2 друзей
Продолжительность 3.5 часа
До 3 человек
Можно с детьми
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У этой экскурсии2 отзыва
5
Фигерас и театр-музей Сальвадора Дали
Фигерас и театр-музей Сальвадора Дали

Что вас ожидает

Тайны музея Дали
Вы исследуете знаменитый на весь мир театр-музей Дали, построенный на месте сгоревшего театра. Пройдете по расположенным в хаотическом порядке залам и узнаете, с чем связаны многочисленные перестройки здания. Я поясню, почему на входе в музей размещен скафандр, и расскажу об эволюции стиля художника на примере картин разных периодов. А еще помогу вам раскрыть символический смысл оптических иллюзий и одиозных экспериментов сюрреалистических экспонатов.

Прогулка по Фигерасу
Фигерас — маленький городок недалеко от границы с Францией. Мы совершим небольшую прогулку по центру — вы осмотрите церковь, где крестили Дали, и пройдете по центральной улице Ла Рамбла до дома, где художник провел детство. Я расскажу о его русской музе, покорении Соединенных Штатов и отношениях с членами семьи и другими художниками. После экскурсии, при желании, вы сможете пообедать в традиционном каталонском ресторане.

Организационные детали

  • Экскурсия начинается в Фигерасе или на вокзале Сантс в Барселоне (можем добраться вместе). Также возможен заказ трансфера из Барселоны на автомобиле.
  • Если встречаемся на вокзале, до города Фигерас и обратно мы поедем на поезде-экспрессе со скоростью 300 км/ч.
  • Дополнительные расходы: билеты в музей (15 евро/чел.) и на поезд (примерно 36 евро/чел. туда — обратно)
Фигерас и театр-музей Сальвадора Дали
Фигерас и театр-музей Сальвадора Дали
Фигерас и театр-музей Сальвадора Дали
Фигерас и театр-музей Сальвадора Дали
Фигерас и театр-музей Сальвадора Дали
Фигерас и театр-музей Сальвадора Дали
Фигерас и театр-музей Сальвадора Дали
Фигерас и театр-музей Сальвадора Дали

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Егор
Егор
Привет, мне 34 года, знаю и люблю Барселону, в которой мне посчастливилось жить и работать. С радостью составлю компанию для прогулки по городу, поездки на Монтсеррат или по окрестностям, поделюсь тем, что знаю об истории и современной жизни каталонцев. Стараюсь уделять внимание как историческим фактам, так и деталям повседневной жизни. Когда провожу индивидуальные экскурсии, всегда могу скорректировать маршрут, ориентируясь на ваши предпочтения.
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2 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

29 февраля 2020
Очень понравилась Экскурсия, отлично все организовано и очень интересно! Всем рекомендую.
4 мая 2019
Отличный Гид, материал знает, время выбрано идеально.

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