Яна З. проводит ещё 6 экскурсий

В этом туре вы погрузитесь в многогранную культуру Испании, начиная от ее культурных традиций, исторических событий и гастрономического разнообразия.

Для многих Барселона, после Андалусии и Мадрида, является третьей великой столицей ⭐️ фламенко в Испании. Этот город 🏙️, который привык принимать сотни тысяч иммигрантов с юга Иберийского полуострова с начала двадцатого века, плотно впитал в себя культуру этого древнего театра.

В этой прогулке 👣 вы пройдетесь по скрытым улочкам старого города, сможете полюбоваться величием Санта-Мария-дель-Мар (символ Каталонская готическая архитектуры), а также познакомится с недавним прошлым Каталониив Культурном центре Эль Борн, где находятся лучшие сохранившиеся археологические раскопки в городе.

Затем вы отправитель на фламенко-шоу, где насладитесь интимным выступлением первоклассных танцоров, окунетесь в экспрессию этого эмоционального танца.

После шоу мы завершим наш вечер дружеским ужином в одном из лучших тапас баров Старого города, где готовят аппетитные пинчосы (традиционная закуска из Страны Басков).