Яна З. проводит ещё 6 экскурсий

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Фламенко-шоу, Старый город и тапас-ужин

Яна З.
Яна З. – Гид из Барселоны
Современный центр города на средневековых улицах.

Вы увидите самый богемный район Барселоны в вечернее время сразу после сиесты.

Город 🏙️, прятавшийся от жары, выходит на улицы Эль Борна и начинает бурную вечернюю жизнь.

Вы окажитесь на эмоциональном и живом концерте классического фламенко, полюбуетесь готическим собором Санта-Мария-дель-Мар.

С гидом вы увидите улицы, заполненные красивыми 🤩 и уютными местами, музей 🖼 Пикассо и многое другое.

Завершится вечер в лучшем тапас-баре Старого города.
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  • 🎩Индивидуальная
  • 🌇Подходит для вечера
  • 🍤Можно и покушать
  • 🕐Длительность 3 часа
  • 👫 Для 1-4 человек

  • €182 за экскурсию

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Фламенко-шоу, Старый город и тапас-ужин
Фламенко-шоу, Старый город и тапас-ужин
В этом туре вы погрузитесь в многогранную культуру Испании, начиная от ее культурных традиций, исторических событий и гастрономического разнообразия.
Для многих Барселона, после Андалусии и Мадрида, является третьей великой столицей ⭐️ фламенко в Испании. Этот город 🏙️, который привык принимать сотни тысяч иммигрантов с юга Иберийского полуострова с начала двадцатого века, плотно впитал в себя культуру этого древнего театра.
В этой прогулке 👣 вы пройдетесь по скрытым улочкам старого города, сможете полюбоваться величием Санта-Мария-дель-Мар (символ Каталонская готическая архитектуры), а также познакомится с недавним прошлым Каталониив Культурном центре Эль Борн, где находятся лучшие сохранившиеся археологические раскопки в городе.
Затем вы отправитель на фламенко-шоу, где насладитесь интимным выступлением первоклассных танцоров, окунетесь в экспрессию этого эмоционального танца.
После шоу мы завершим наш вечер дружеским ужином в одном из лучших тапас баров Старого города, где готовят аппетитные пинчосы (традиционная закуска из Страны Басков).
Что входит
  • Увлекательная прогулка по Старому городу
  • Билет на фламенко-шоу
  • Тапас-ужин
Что не входит
  • Напитки в баре
Начало
🚩 У метро Jaume I
Место завершения
🏁 Район Эль Борн
Фламенко-шоу, Старый город и тапас-ужин
Фламенко-шоу, Старый город и тапас-ужин
Фламенко-шоу, Старый город и тапас-ужин
Фламенко-шоу, Старый город и тапас-ужин

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  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Яна З.
Яна З.
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