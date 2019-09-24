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Оценить аутентичную каталонскую кухню в оливковой долине и побывать в «поднебесном» монастыре

Анна
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Анна – ваш гид
В этом путешествии соединились два пункта из списка лучших впечатлений о Барселоне! Сначала вас ждут в гости на ферме, где вы попробуете каталонские блюда, приготовленные по старинным рецептам.

А на горе Монтсеррат впечатлитесь видами, откроете историю, тайны и значение монастыря, загадаете желание и вдохновитесь силой этого места.
€300
180 за экскурсию
скидка40%
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 6 друзей
На автомобиле
Продолжительность 8 часов
До 7 человек
Можно с детьми
Встреча у вашего отеля
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У этой экскурсии1 отзыв
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Гастрономическое и познавательное путешествие в Монтсеррат
Гастрономическое и познавательное путешествие в Монтсеррат

Что вас ожидает

Старинный каталонский обед
День начнется вкусно! Из Барселоны мы отправимся на оливковую ферму: исследуем территорию, погладим лошадок и сделаем классные кадры с видом на гору Монтсеррат. В ресторане, который открыла гостеприимная жена фермера, вас ждет действительно уникальный обед: блюда, которые вы попробуете, не найти в Барселоне, ведь повар готовит по старинным рецептам. Здесь же я проведу для вас мастер-класс: вы сделаете традиционную каталонскую закуску Пан кон томате, чей вкус переворачивает представления о хлебе!

Монтсеррат — природа, история, тайны
Насладившись каталонскими десертами, приготовьтесь любоваться захватывающими панорамами. Мы поднимемся к монастырю-символу Каталонии на фуникулере. Наверху я расскажу об ордене бенедиктинцев, о появлении монастыря и о главных страницах его тысячелетней «биографии». Конечно, вы услышите о Черной Мадонне, которую почитают каталонцы, и загадаете желание у ее статуи. А еще, если захотите, мы посетим музей с работами Эль Греко, Караваджо, Дега, Пикассо, Дали и других художников.

В завершение вас ждет дегустация сыров от местных фермеров, а если вы будете настроены особенно бодро — прогулка по горным тропам Монтсеррата.

Организационные детали

  • Транспорт оплачивается дополнительно: 150€ за 1-3 человека, до 200€ за 4-7 человек. Если вы на своем автомобиле, то оплачивается только сама экскурсия.
  • Также в стоимость не включены обед (около 16€ на человека) и билеты на фуникулер (11€ с человека).
  • Вас сопровождают и гид, и водитель.
Гастрономическое и познавательное путешествие в Монтсеррат
Гастрономическое и познавательное путешествие в Монтсеррат
Гастрономическое и познавательное путешествие в Монтсеррат
Гастрономическое и познавательное путешествие в Монтсеррат
Гастрономическое и познавательное путешествие в Монтсеррат
Гастрономическое и познавательное путешествие в Монтсеррат
Гастрономическое и познавательное путешествие в Монтсеррат
Гастрономическое и познавательное путешествие в Монтсеррат
Гастрономическое и познавательное путешествие в Монтсеррат

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура у вашего отеля.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Анна
Анна
Мои экскурсии — это приключение! Я обожаю путешествия, жадно узнаю новое, стараюсь сделать каждую минуту своей жизни незабываемой! Так однажды я переехала в любимую Барселону к своему испанскому жениху, быстро погрузившись в культуру и традиции Каталонии и Испании. Со мной интересно и легко, я нахожу подход к разным людям, умею поднять настроение, заинтересовать, рассмешить и удивить!
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1 отзыв от туриста заказавшего эту экскурсию

24 сентября 2019
Заказывала экскурсию для своих туристов, компания 6 человек, путешествуют не первый раз, от экскурсии остались в полном восторге. чудесный гид Анна, отлично спланированный маршрут, очень рекомендую.
по организации все вообще без каких либо нареканий, при условии того что экскурсию заказывала за 1 день , все было очень оперативно, Анна подробно рассказала все нюансы, очень оперативно нашла нам машину на 6 человек за адекватную стоимость.
Большое спасибо

Анна проводит ещё 3 экскурсии

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