Что вас ожидает

Старинный каталонский обед

День начнется вкусно! Из Барселоны мы отправимся на оливковую ферму: исследуем территорию, погладим лошадок и сделаем классные кадры с видом на гору Монтсеррат. В ресторане, который открыла гостеприимная жена фермера, вас ждет действительно уникальный обед: блюда, которые вы попробуете, не найти в Барселоне, ведь повар готовит по старинным рецептам. Здесь же я проведу для вас мастер-класс: вы сделаете традиционную каталонскую закуску Пан кон томате, чей вкус переворачивает представления о хлебе!

Монтсеррат — природа, история, тайны

Насладившись каталонскими десертами, приготовьтесь любоваться захватывающими панорамами. Мы поднимемся к монастырю-символу Каталонии на фуникулере. Наверху я расскажу об ордене бенедиктинцев, о появлении монастыря и о главных страницах его тысячелетней «биографии». Конечно, вы услышите о Черной Мадонне, которую почитают каталонцы, и загадаете желание у ее статуи. А еще, если захотите, мы посетим музей с работами Эль Греко, Караваджо, Дега, Пикассо, Дали и других художников.

В завершение вас ждет дегустация сыров от местных фермеров, а если вы будете настроены особенно бодро — прогулка по горным тропам Монтсеррата.