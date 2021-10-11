Gaudí Experiència – это новый культурный и туристический аттракцион, который позволяет познакомиться с Гауди и его многочисленными работами уникальным образом – с помощью современных аудиовизуальных технологий.

Вы попадете в волшебный мир гения каталонского модерна благодаря 4D-проекциям. Во время 40-минутного аттракциона вы проникнете за завесу тайны и раскроете загадки, скрытые за революционным архитектурным языком Гауди.

Благодаря объемному экрану и звуку 7.1, активной стереоскопической системе, движущимся креслам и другим специальным эффектам вы своими глазами увидите, какие природные явления вдохновляли Антони Гауди на создание его ключевых творений. Полюбуйтесь тем, как леса превращаются в стволы колонн, в дымоходах скрывается армия рыцарей, крыша превращается в драконью шкуру и т. д.

Этот аттракцион также отдает дань уважения великому архитектору, демонстрируя все творения Гауди на нескольких интерактивных стенах.