Gaudí Experiència в Барселоне: входной билет

Полюбуйтесь творениями великого архитектора Антони Гауди с помощью инновационных аудиовизуальных технологий

4
137 отзывов
Входной билет
Полюбуйтесь творениями великого архитектора Антони Гауди с помощью инновационных аудиовизуальных технологий.

В Gaudí Experiència вы отправитесь в волшебное путешествие по творческому разуму Гауди благодаря специальной 4D-проекции и интерактивным стенам.
Gaudí Experiència в Барселоне: входной билет
Gaudí Experiència в Барселоне: входной билет
Gaudí Experiència в Барселоне: входной билет
Gaudí Experiència в Барселоне: входной билет
Gaudí Experiència в Барселоне: входной билет
Gaudí Experiència в Барселоне: входной билет
Gaudí Experiència в Барселоне: входной билет
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 24 часа до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
  1. Полюбуйтесь лучшими образцами каталонского модерна с помощью 4D-проекции
  2. Осмотрите интерактивные стены и взаимодействуйте с творениями Гауди
  3. Посмотрите на то, как Гауди вдохновлялся природой при создании своих передовых работ
Gaudí Experiència – это новый культурный и туристический аттракцион, который позволяет познакомиться с Гауди и его многочисленными работами уникальным образом – с помощью современных аудиовизуальных технологий.
Вы попадете в волшебный мир гения каталонского модерна благодаря 4D-проекциям. Во время 40-минутного аттракциона вы проникнете за завесу тайны и раскроете загадки, скрытые за революционным архитектурным языком Гауди.
Благодаря объемному экрану и звуку 7.1, активной стереоскопической системе, движущимся креслам и другим специальным эффектам вы своими глазами увидите, какие природные явления вдохновляли Антони Гауди на создание его ключевых творений. Полюбуйтесь тем, как леса превращаются в стволы колонн, в дымоходах скрывается армия рыцарей, крыша превращается в драконью шкуру и т. д.
Этот аттракцион также отдает дань уважения великому архитектору, демонстрируя все творения Гауди на нескольких интерактивных стенах.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Вход в Gaudí Experiència
  • 10-минутная 4D-проекция
  • Неограниченное время, которое вы можете провести у интерактивных стен
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 30 минут
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билет для посещения, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 100 человек.
Не допускаются
  • Курение
Не подходит для следующих категорий людей
  • Дети младше 6 лет
  • Беременные женщины
  • Люди с заболеваниями спины
  • Люди с заболеваниями сердца
Требования к участникам
  • Вам необходимо быть в защитной маске, которую вы принесли с собой
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Вы сами выбираете дату и время

Отзывы и рейтинг

4
Основано на 137 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
56
4
37
3
28
2
7
1
9
Проведение мероприятия возможно не только на русском языке, поэтому в отзывах вы можете встретить мнения от жителей разных стран
S
11 окт 2021
Definitely a great way to get introduced to Gaudi's genius! recommend.
C
19 авг 2021
(Франция)
C’était super intéressant et bien fait, très bon rapport qualité/prix
D
14 авг 2021
time mentioned 30 min but it's over within 15 minutes

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