Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 24 часа до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Полюбуйтесь лучшими образцами каталонского модерна с помощью 4D-проекции
Осмотрите интерактивные стены и взаимодействуйте с творениями Гауди
Посмотрите на то, как Гауди вдохновлялся природой при создании своих передовых работ
Gaudí Experiència – это новый культурный и туристический аттракцион, который позволяет познакомиться с Гауди и его многочисленными работами уникальным образом – с помощью современных аудиовизуальных технологий.
Вы попадете в волшебный мир гения каталонского модерна благодаря 4D-проекциям. Во время 40-минутного аттракциона вы проникнете за завесу тайны и раскроете загадки, скрытые за революционным архитектурным языком Гауди.
Благодаря объемному экрану и звуку 7.1, активной стереоскопической системе, движущимся креслам и другим специальным эффектам вы своими глазами увидите, какие природные явления вдохновляли Антони Гауди на создание его ключевых творений. Полюбуйтесь тем, как леса превращаются в стволы колонн, в дымоходах скрывается армия рыцарей, крыша превращается в драконью шкуру и т. д.
Этот аттракцион также отдает дань уважения великому архитектору, демонстрируя все творения Гауди на нескольких интерактивных стенах.
Ответы на вопросы
Что входит
Вход в Gaudí Experiència
10-минутная 4D-проекция
Неограниченное время, которое вы можете провести у интерактивных стен
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 30 минут
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билет для посещения, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Группа до 100 человек.
Не допускаются
Курение
Не подходит для следующих категорий людей
Дети младше 6 лет
Беременные женщины
Люди с заболеваниями спины
Люди с заболеваниями сердца
Требования к участникам
Вам необходимо быть в защитной маске, которую вы принесли с собой
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Вы сами выбираете дату и время
Отзывы и рейтинг
4
Основано на 137 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Проведение мероприятия возможно не только на русском языке, поэтому в отзывах вы можете встретить мнения от жителей разных стран
S
Sidharth
11 окт 2021
Definitely a great way to get introduced to Gaudi's genius! recommend.
C
Clemence
19 авг 2021
(Франция)
C’était super intéressant et bien fait, très bon rapport qualité/prix
D
Dawa
14 авг 2021
time mentioned 30 min but it's over within 15 minutes
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