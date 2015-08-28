2 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Организационные детали

Наша экскурсия пройдет по району Экзампле, который по праву считается гей-районом Барселоны, ведь здесь сосредоточено наибольшее количество гей-заведений Барселоны. Клубы, бары, магазины, салоны и море других заведений, направленных на гей-аудиторию, погрузят вас в особенную атмосферу свободы, которая преобладает здесь.

Во время экскурсии я поделюсь с вами информацией о других заведениях ночной Барселоны, а также о главных событиях Барселоны на данный момент, о закрытых вечеринках и о многом другом. О дресс-контроле, гласных и негласных правилах поведения, особенностях свиданий и многом другом лучше знать заранее, чтобы провести время с наибольшей пользой.

По завершении экскурсии вы можете остановиться в одном из баров или завершить ночь в одном из многочисленных клубов Барселоны (5-20 евро/вход + 1-2 евро/гардероб).

В экскурсию входит посещение 4-5 баров и прогулка по городу, информация, необходимые советы.