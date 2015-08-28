2 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

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Неформальная прогулка по ЛГБТ-заведениям самого либерального района города

Алексей
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Алексей – ваш гид
Барселона — один из самых либеральных городов мира.

Ни для кого не секрет, что Барселона является центром притяжения ЛГБТ со всего света и составляет конкуренцию таким центрам гей-туризма, как Сан-Франциско, Сидней, Берлин, Лондон и др.

Почему именно здесь? Как относятся барселонцы к представителям секс-меньшинств? Что было раньше с «квир-спейсом»? Об этом и многом другом мы поговорим во время экскурсии.
96 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 3 друзей
Пешеходная
Продолжительность 2 часа
До 4 человек
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У этой экскурсии2 отзыва
5
Гей-Барселона
Гей-Барселона

Организационные детали

Наша экскурсия пройдет по району Экзампле, который по праву считается гей-районом Барселоны, ведь здесь сосредоточено наибольшее количество гей-заведений Барселоны. Клубы, бары, магазины, салоны и море других заведений, направленных на гей-аудиторию, погрузят вас в особенную атмосферу свободы, которая преобладает здесь.

Во время экскурсии я поделюсь с вами информацией о других заведениях ночной Барселоны, а также о главных событиях Барселоны на данный момент, о закрытых вечеринках и о многом другом. О дресс-контроле, гласных и негласных правилах поведения, особенностях свиданий и многом другом лучше знать заранее, чтобы провести время с наибольшей пользой.

По завершении экскурсии вы можете остановиться в одном из баров или завершить ночь в одном из многочисленных клубов Барселоны (5-20 евро/вход + 1-2 евро/гардероб).

В экскурсию входит посещение 4-5 баров и прогулка по городу, информация, необходимые советы.

Организационные детали

  • Передвижение по городу — пешеходное, ведь расстояния сравнительно небольшие, а погода в Барселоне практически всегда позволяет наслаждаться прогулкой. При необходимости можно арендовать машину (15-300/евро в день) или воспользоваться услугами такси (1.5-2 евро/километр) или общественным транспортом (1-3 евро/поездка).
  • Расходы на транспорт, а также вход в клубы оплачиваются вами.
Гей-Барселона
Гей-Барселона
Гей-Барселона
Гей-Барселона
Гей-Барселона

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Алексей
Алексей
Работал, учился и жил в шести странах в разных уголках земли. Посетил 14 стран и более 70 городов. Говорю на русском, английском, испанском и немецком. По образованию преподаватель, переводчик и социолог. В настоящий момент занимаюсь написанием докторской в Университете Барселоны.
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2 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

28 августа 2015
Душевно,комфортно,интересно!
Мария
22 сентября 2014
Если вы хотите чуть глубже узнать о Барселоне, увидеть ее с другой стороны, то вам сюда. Алексей расскажет о культуре, введет немного в курс истории, покажет самые интересные и "вкусные" места, объяснит жизнь различных субкультур.

Экскурсия и гид мне очень понравились. Алексей встретил в указанном месте, беспокоился о перекусах, заботился о передышках во время прогулки, а когда возвращались обратно, довел до автобусной остановки и на протяжении всего отпуска сопровождал телефонными переговорами и помогал с языковым барьером, когда возникали проблемы.

Спасибо Алексею огромное за помощь и интересным времяпровождением!!

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