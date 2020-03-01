Дайнюс проводит ещё 4 экскурсии

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Проехать по историческим районам города от рыбацкой Барселонеты до Готического квартала

Дайнюс
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Дайнюс – экскурсионное агентство
Эта велопрогулка всего за три часа познакомит вас с главными объектами Старого города, хранящего секреты Барселоны.

Вы проедете по улицам района Эль Борн и знаменитого Готического квартала, без которых нельзя представить знакомство с городом, заглянете в потайные закоулки и полюбуетесь дизайном и пейзажами парка Цитадели.

А по пути услышите о ключевых событиях истории Каталонии, которые переплетаются с городскими легендами.
49 за человека
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Это групповая экскурсия
На велосипеде
Продолжительность 3 часа
До 10 человек
Встреча Metro Barceloneta
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Готическая Барселона на велосипедах
Готическая Барселона на велосипедах

Что вас ожидает

Исследовать старые районы Барселоны
Наш маршрут пройдет по знаковым и колоритным историческим кварталам столицы Каталонии, где скрыта сама душа города. Вы узнаете, куда именно указывает статуя Христофора Колумба и как выглядит лицо Барселоны. Прокатитесь по Барселонете — бывшему рыбацкому району с прямыми узкими улочками, маленькими домиками и солнечным пляжем. Прикоснетесь к истории района Эль Борн, которой был разрушен, когда Каталония потеряла независимость, рассмотрите его старинные здания — например, церковь Санта-Мария-дель-Мар, — и перенесетесь в атмосферу Барселоны 18 века. А затем отправимся в парк Цитадели, на месте которого когда-то располагалась масштабная крепость, давшая название этому месту.

Секреты Готического квартала
На прогулке вы убедитесь, что легендарный Готический квартал выглядит намного старше своего реального возраста, и узнаете, почему так случилось. Проедете по узким загадочным улочкам, откроете тайны, скрывающиеся за поэтичными фасадами, рассмотрите Кафедральный собор и переулки Еврейского квартала. И всё это — под чудесный аккомпанемент вездесущих уличных музыкантов Барселоны!

Организационные детали

  • Аренда велосипедов входит в стоимость экскурсии.
  • Экскурсию проведет один из нашей команды гидов.
Готическая Барселона на велосипедах
Готическая Барселона на велосипедах

Экскурсия проводится ежедневно в 11:00

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 10 человек.
  • Местов встречи для начала тура Metro Barceloneta.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
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Дайнюс
Дайнюс
Привет! Гиды нашей команды много лет живут в Барселоне и говорят с путешественниками на их языке: когда-то они и сами были туристами, а после осознанно остались в жить в этом магическом городе, потому знают историю Барселоны нередко даже лучше коренных каталонцев.
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