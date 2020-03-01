Дайнюс проводит ещё 4 экскурсии

Что вас ожидает

Исследовать старые районы Барселоны

Наш маршрут пройдет по знаковым и колоритным историческим кварталам столицы Каталонии, где скрыта сама душа города. Вы узнаете, куда именно указывает статуя Христофора Колумба и как выглядит лицо Барселоны. Прокатитесь по Барселонете — бывшему рыбацкому району с прямыми узкими улочками, маленькими домиками и солнечным пляжем. Прикоснетесь к истории района Эль Борн, которой был разрушен, когда Каталония потеряла независимость, рассмотрите его старинные здания — например, церковь Санта-Мария-дель-Мар, — и перенесетесь в атмосферу Барселоны 18 века. А затем отправимся в парк Цитадели, на месте которого когда-то располагалась масштабная крепость, давшая название этому месту.

Секреты Готического квартала

На прогулке вы убедитесь, что легендарный Готический квартал выглядит намного старше своего реального возраста, и узнаете, почему так случилось. Проедете по узким загадочным улочкам, откроете тайны, скрывающиеся за поэтичными фасадами, рассмотрите Кафедральный собор и переулки Еврейского квартала. И всё это — под чудесный аккомпанемент вездесущих уличных музыкантов Барселоны!