Экскурсии по Готическому кварталу

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Погулять по древнейшему району Барселоны и услышать о нем самое интересное

Лариса
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Лариса – ваш гид
Вы увидите все знаковые места Старого города, узнаете историю основания поселения Барсино и насладитесь шедеврами архитектуры.

А еще заглянете на колоритный рынок, познакомитесь с местными гастрономическими традициями и попробуете лучшее в мире пирожное!
От 75 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 5 друзей
Продолжительность 2 часа
До 6 человек
Встреча на площади Каталонии
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Готический квартал — история и легенды
Готический квартал — история и легенды

Что вас ожидает

Готический квартал в деталях
Вы исследуете район, где началась история великолепной Барселоны, и увидите все его знаковые места: готическую церковь Санта-Мария-дель-Мар, музей Пикассо, Дворец каталонской музыки в стиле модерн и Королевскую площадь, встречавшую Колумба после первой экспедиции. А еще загадаете желание под мостом Вздохов, рассмотрите первую работу Гауди, прикоснетесь к римским стенам и узнаете, почему во дворике Кафедрального собора гуляют тринадцать белых лебедей.

Рынок Бокерия и кафе «4 кота»
Барселона богата не только историей, но и вкусной едой! Вы заглянете в кондитерскую с лучшим пирожным в мире и на рынок Бокерия, который впечатлит вас бурлящей жизнью и разнообразием морепродуктов, фруктов и каталонских гастрономических специалитетов. А в кафе «4 кота» я помогу вам почувствовать себя местной богемой и расскажу о Дали, Пикассо, Гауди и других гениях искусства, сделавших Барселону знаменитой.

Организационные детали

  • Еда и напитки не включены в стоимость.
  • Во время прогулки я с радостью пофотографирую вас на свою камеру или на камеру вашего телефона и в тот же вечер отправлю снимки.
Готический квартал — история и легенды
Готический квартал — история и легенды
Готический квартал — история и легенды
Готический квартал — история и легенды
Готический квартал — история и легенды
Готический квартал — история и легенды
Готический квартал — история и легенды
Готический квартал — история и легенды
Готический квартал — история и легенды
Готический квартал — история и легенды
Готический квартал — история и легенды

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура на площади Каталонии.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Лариса
Лариса
Hola! Меня зовут Лариса, и я живу в Барселоне. Это красивый, динамичный и очень многогранный город. Стоит единожды приехать сюда, вдохнуть воздух, пропитанный морем, солнцем и апельсиновым ароматом, и ты понимаешь, что покорен навсегда! Я покажу вам лучшие места каталонской столицы и расскажу о них самое интересное. До встречи!
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