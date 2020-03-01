Экскурсии по Готическому кварталу

Что вас ожидает

Готический квартал в деталях

Вы исследуете район, где началась история великолепной Барселоны, и увидите все его знаковые места: готическую церковь Санта-Мария-дель-Мар, музей Пикассо, Дворец каталонской музыки в стиле модерн и Королевскую площадь, встречавшую Колумба после первой экспедиции. А еще загадаете желание под мостом Вздохов, рассмотрите первую работу Гауди, прикоснетесь к римским стенам и узнаете, почему во дворике Кафедрального собора гуляют тринадцать белых лебедей.

Рынок Бокерия и кафе «4 кота»

Барселона богата не только историей, но и вкусной едой! Вы заглянете в кондитерскую с лучшим пирожным в мире и на рынок Бокерия, который впечатлит вас бурлящей жизнью и разнообразием морепродуктов, фруктов и каталонских гастрономических специалитетов. А в кафе «4 кота» я помогу вам почувствовать себя местной богемой и расскажу о Дали, Пикассо, Гауди и других гениях искусства, сделавших Барселону знаменитой.