6 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Кафедральный собор — дух и сердце Готического квартала

Возле кафедрального собора Св. Евлалии — одного из самых ярких готических храмов мира — вы узнаете об истории строительства, длившегося несколько веков; разглядите почерк мастеров из разных эпох, а также обнаружите испанские и французские мотивы в архитектуре постройки. Услышите предания о захоронениях знатных аристократов, легенды о покровительнице города и оцените впечатляющее собрание реликвий, среди которых орденская цепь Золотого руна и трон короля Арагона.

Еврейский квартал и королевские площади

В еврейском квартале вы увидите старейшую синагогу Европы и познакомитесь с историей самой богатой и влиятельной общины Испании в 13 веке. Поговорим о еврейских ремесленниках, торговцах и финасистах, а также о значении квартала как важного культурного центра Каталонии. Кроме того, вы посетите аристократичную Королевскую площадь, где рассмотрите классические здания, красивые фонтаны и фонари, созданные по проекту Гауди. А выйдя на Площадь Короля, окажетесь на том самом месте, где Изабелла и Фердинанд встречали Колумба после его великой экспедиции, и прикоснетесь к архитектурному наследию позднеготической эпохи.

Эксцентричный Раваль

На границе между Готическим кварталом и Равалем вы пройдете по знаменитой улице Рамбла и узнаете, из каких отрезков образован оживленный бульвар. Увидите место встречи фанатов футбольного клуба Барселоны, множество старинных зданий и тематических музеев. Сможете сфотографироваться с живыми скульптурами и услышите о традициях цветочных магазинов. На прогулке по кварталу я расскажу, почему его считают одним из самых неоднозначных и опасных мест города. А рынок Бокерия погрузит вас в атмосферу гастрономического рая и станет наглядной иллюстрацией к одной из главных испанских страстей.

Средневековые лабиринты Риберы

Продолжая знакомство с гастрономией Барселоны, вы отправитесь к рынку Санта-Катерина, где оцените оригинальность архитектурного решения и сможете продегустировать знаменитые испанские деликатесы. В квартале Ла Рибера нельзя обойти стороной изящную церковь Санта Мария дель Мар — я расскажу о принципах гармонии и простоты, заложенных в оформление фасада и интерьера храма, и познакомлю с примечательной историей его строительства.

После экскурсии я поделюсь с вами полезными лайфхаками — порекомендую места, куда можно пойти самостоятельно, где вкусно поесть, как передвигаться по городу и в какие места лучше не ходить одному.