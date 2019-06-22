6 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

  1. Испания
  2. Барселона
  3. Экскурсии

  4. Готический квартал, Раваль и Рибера

Три главы из жизни Старого города за 3 часа

Ксения
Задать вопрос
Ксения – представитель гидов
Средневековая готическая архитектура с каталонским жизнелюбием рождают удивительный климат, ради которого и приезжают в Старый город.

На прогулке по трем кварталам вы познакомитесь с историей старинных построек, услышите легенды о таинственных захоронениях и реликвиях, а также побываете на месте, где встречали Колумба после великой экспедиции.

За бокалом вермута поговорим о местной культуре и привычках.

А на рынках Бокерия и Санта-Катарина вас захватит атмосфера гастрономического рая, созданного влюбленными в еду испанцами.
100 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 11 друзей
Продолжительность 3 часа
До 12 человек
Можно с детьми
Встреча на Площади Каталонии
Забронировать экскурсию
У этой экскурсии6 отзывов
4.33
Готический квартал, Раваль и Рибера
Готический квартал, Раваль и Рибера

Что вас ожидает

Кафедральный собор — дух и сердце Готического квартала
Возле кафедрального собора Св. Евлалии — одного из самых ярких готических храмов мира — вы узнаете об истории строительства, длившегося несколько веков; разглядите почерк мастеров из разных эпох, а также обнаружите испанские и французские мотивы в архитектуре постройки. Услышите предания о захоронениях знатных аристократов, легенды о покровительнице города и оцените впечатляющее собрание реликвий, среди которых орденская цепь Золотого руна и трон короля Арагона.

Еврейский квартал и королевские площади
В еврейском квартале вы увидите старейшую синагогу Европы и познакомитесь с историей самой богатой и влиятельной общины Испании в 13 веке. Поговорим о еврейских ремесленниках, торговцах и финасистах, а также о значении квартала как важного культурного центра Каталонии. Кроме того, вы посетите аристократичную Королевскую площадь, где рассмотрите классические здания, красивые фонтаны и фонари, созданные по проекту Гауди. А выйдя на Площадь Короля, окажетесь на том самом месте, где Изабелла и Фердинанд встречали Колумба после его великой экспедиции, и прикоснетесь к архитектурному наследию позднеготической эпохи.

Эксцентричный Раваль
На границе между Готическим кварталом и Равалем вы пройдете по знаменитой улице Рамбла и узнаете, из каких отрезков образован оживленный бульвар. Увидите место встречи фанатов футбольного клуба Барселоны, множество старинных зданий и тематических музеев. Сможете сфотографироваться с живыми скульптурами и услышите о традициях цветочных магазинов. На прогулке по кварталу я расскажу, почему его считают одним из самых неоднозначных и опасных мест города. А рынок Бокерия погрузит вас в атмосферу гастрономического рая и станет наглядной иллюстрацией к одной из главных испанских страстей.

Средневековые лабиринты Риберы
Продолжая знакомство с гастрономией Барселоны, вы отправитесь к рынку Санта-Катерина, где оцените оригинальность архитектурного решения и сможете продегустировать знаменитые испанские деликатесы. В квартале Ла Рибера нельзя обойти стороной изящную церковь Санта Мария дель Мар — я расскажу о принципах гармонии и простоты, заложенных в оформление фасада и интерьера храма, и познакомлю с примечательной историей его строительства.

После экскурсии я поделюсь с вами полезными лайфхаками — порекомендую места, куда можно пойти самостоятельно, где вкусно поесть, как передвигаться по городу и в какие места лучше не ходить одному.

Организационные детали

  • В случае, если на экскурсию записался всего один участник, её продолжительность составит 2 часа.
  • Экскурсию для вас проеду я или другой профессиональный гид из нашей команды.
  • В стоимость входит бесплатная карта города.
Готический квартал, Раваль и Рибера
Готический квартал, Раваль и Рибера
Готический квартал, Раваль и Рибера
Готический квартал, Раваль и Рибера
Готический квартал, Раваль и Рибера
Готический квартал, Раваль и Рибера
Готический квартал, Раваль и Рибера
Готический квартал, Раваль и Рибера
Готический квартал, Раваль и Рибера
Готический квартал, Раваль и Рибера
Готический квартал, Раваль и Рибера
Готический квартал, Раваль и Рибера
Готический квартал, Раваль и Рибера

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура на Площади Каталонии.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Март 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Апрель 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Май 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Июнь 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Июль 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Август 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Сентябрь 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Ксения
Ксения
Экскурсии проводит команда наших гидов. Все мы живем в Барселоне уже очень давно, отлично владеем испанским языком. Наши гиды также говорят по-английски, по-немецки и по-каталонски. Экскурсиями занимаемся давно, около 5 лет, проводим как групповые, так и индивидуальные. Мы считаем, что экскурсия должна быть захватывающей, не перенасыщенной сухими историческими датами, а живой и динамичной. Мы расскажем вам о современных темах, повседневной жизни барселонцев. Прикоснитесь к ней, проникнитесь этой культурой, посмотрите на Барселону глазами местных жителей! Почувствуйте себя каталонцем!
Напишите мне

6 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

22 июня 2019
Очень понравилась экскурсия. Гидом был Тарас, обошли весь старый город, побывали в тех местах, куда я одна никогда бы не дошла: римские раскопки, прекрасный вид на кафедральный собор и прочее, прочее, прочее. Ещё 2 человека на экскурсию не пришли, поэтому у меня получился индивидуальный тур😊
20 мая 2019
Мы выбрали эту экскурсию для нашего первого дня в Барселоне. Мы ожидали, что гид даст нам первоначальную информацию о достопримечательностях города и сориентирует нас на следующие дни. Кроме того, мы хотели, чтобы нас провели по готическому кварталу, где мы сняли квартиру. Наши ожидания от экскурсии полностью оправдались. Тарас очень приятный в общении молодой человек, он интересно провел тур и, кроме истории и достопримечательностей, он нам дал очень много полезной информации что и как надо посмотреть. Пожалуй очень важным моментом для нас стало то, что нас было только трое, так как в последний момент одна пара отменила свой заказ. Это дало нам возможность провести тур как-будто с другом, а не с экскурсоводом. Мы могли задавать свои вопросы, обсуждать увиденное. Тарас терпеливо ожидал, если мне надо было задержаться и сделать фотографию какой-то детали. Мы видели другие экскурсии, где гида окружало человек 15-18, и там, конечно же, контакт с гидом могли иметь только три-четыре человека, находящиеся рядом с ним. Спасибо большое за прекрасный день в Барселоне!
PS: я бы рекомендовал организаторам туров предупреждать клиентов, что с назначенного места встречи может начинаться несколько экскурсий одновременно. Мы этого не знали, и поначалу присоединилисть к чужой экскурсии, которая стартовала за 15 минут до нашей. К счастью, мы успели вернуться к месту встречи к началу нашего тура.
28 апреля 2019
Спасибо Тарасу, нашему гиду.
Экскурсию провёл интересно и увлекательно.
28 апреля 2019
Немного сомневался перед заказом экскурсии, меня смущали некоторые отзывы. Однако остался очень доволен. Гидом на обеих экскурсиях был Тарас. Я отлично провел время, и узнал много нового. Он показал мне город, рассказывал интересно и непринужденно. Однозначно рекомендую эту экскурсию и этого гида.
23 апреля 2019
Экскурсию проводит не Ксения, а ее молодой человек Тарас (который судя по нижеизложенной информации вообще не имеет лицензии гида). Это была моя вторая экскурсия у него ((я бронировала заранее две). После первой экскурсии была недовольна очень слабой исторической подкованностью гида (цитирую его слова "в веках я не силен, не знаю"). Но он любезно нас (группу туристов) фотографировал, шутил и т.д., что как-то я постеснялась писать плохой отзыв на ту экскурсию. Хотя больше она напоминала легкую инстаграм-прогулку по Барселоне, чем обзорную экскурсию.
НО: эта экскурсия (она была заранее полностью оплачена, иначе я бы не пришла после первой) пересилила мою стеснительность и вежливость, потому что это был кошмар. Она ВООБЩЕ не соответствовала описанию. В Еврейский квартал мы не заходили вообще. Ни места встреча фанатов Барселоны, ни рынка Санта-Катерины с дегустациями деликатесов, ни впечатляющего собрания реликвий, среди которых орденская цепь Золотого руна и трон короля Арагона - НЕ БЫЛО. А слова описания экскурсии "я расскажу о принципах гармонии и простоты, заложенных в оформление фасада и интерьера храма" вообще вызывают смех, потому что Тарас кроме названия того, что перед нами находится, не говорил ничего.
Мало того - переврал многие факты, истории и даты. Потому что потом я попала на нормальную экскурсию с профессиональным гидом-историком, и у него волосы становились дыбом от того, что мне рассказывали на этой экскурсии.
В заключение: Тарас даже не знал, где начинается и заканчивается район Рибера (который значится отдельным разделом экскурсии), показывая мне рукой на набережную часть Раваля и Барселонетту, что "где-то считается так".
Еще можно рассказывать долго: и про "романы Гауди с мужчинами", и про "когда строился дом Гуэля, Раваль еще не был плохим районом" и т.д. и т.п.
Мрак.
19 марта 2019
Спасибо Тарасу за интересный рассказ про Барселону средних веков, он хорошо знает город, может заинтересовать туриста историческими подробностями. Рекомендую погулять по готическим местам города.

Ксения проводит ещё 3 экскурсии

Барселона римская, средневековая, модернистскаяБарселона римская, средневековая, модернистскаяБарселона римская, средневековая, модернистская
32 за человека
3 часа
45 отзывов
Увлекательное знакомство с must-see местами и погружение в историю и современность Каталонии
Вы впервые оказались в Барселоне или хотите посмотреть, что изменилось? За 3 часа мы всё покажем и расскажем! Вы увидите главные достопримечательности — собор Саграда-Фамилия, дома Бальо и Мила, Кафедральный собор, — пройдёте по великолепной Пасео де Грасия, найдёте незаметные детали на старых улицах и проследите исторический путь Барселоны. А также услышите о традициях каталонцев, посмотрите на город их глазами и откроете особенности традиционной кухни Каталонии.
Алкотур по Барселоне: узнать, как и что пьют испанцыАлкотур по Барселоне: узнать, как и что пьют испанцыАлкотур по Барселоне: узнать, как и что пьют испанцы
50 за человека
3 часа
1 отзыв
Летняя сангрия и солидный херес, вина, ликеры и «сервеса» — разбираемся в питейной культуре Испании
В стране с алкогольными традициями, уходящими в глубокую древность, употребление спиртных напитков — один из столпов гастро-культуры. На прогулке по каталонской столице вы разберетесь в тонкостях и правилах этого процесса, а перемещаясь между заведениями, познакомитесь с невероятными памятниками Готического квартала и Борна.
Шедевры каталонского модернизма в БарселонеШедевры каталонского модернизма в БарселонеШедевры каталонского модернизма в Барселоне
32 за человека
3 часа
6 отзывов
Познакомиться с яркими работами трех выдающихся архитекторов на прогулке по парадному району Эшампле
Барселона подарила миру яркое течение, представленное работами Антонио Гауди, Жозепа Пуч-и-Кадафалка и Льюиса Доменек-и-Монтанера. В архитектурно-богатом районе Эшампле вы познакомитесь с каталонской ветвью модерна на примере самых известных творений мастеров и откроете исторические детали проектов.

Экскурсии по Готическому кварталу

По самым интересным местам БарселоныПо самым интересным местам БарселоныПо самым интересным местам Барселоны
30 за человека
3 часа
87 отзывов
Погулять по Старому городу, уловить колоритный дух на его улицах и восхититься творениями Гауди
Поверьте, даже если вы в Барселоне в 10 раз, вы всё равно откроете для себя что-то новое на прогулке. Этот город не стоит на месте, даже местные не берутся утверждать, что знают его на все 100%. Я покажу вам самые яркие символы города и поделюсь его секретными местами, достойными внимания. Вперёд за непередаваемой атмосферой столицы Каталонии!
Готическая Барселона вечеромГотическая Барселона вечеромГотическая Барселона вечером
19 за человека
2 часа
173 отзыва
Еженедельная прогулка по легендарному кварталу с погружением в историю Старого города
Каждую субботу в 20 часов приглашаю вас на прогулку по Готическом кварталу Барселоны. Наверняка, вы мы много раз слышали об этом месте и может даже успели самостоятельно по нему побродить. Я же не только покажу вам древние и средневековые достопримечательности района, но и расскажу захватывающие и трагические легенды и истории, которые сильно изменят ваше представление о Барселоне и помогут глубже прочувствовать этот уникальный город!
Барселона³: история, вкусы и искусство городаБарселона³: история, вкусы и искусство городаБарселона³: история, вкусы и искусство города
20 за человека
3 часа
21 отзыв
Услышать, как возникла столица, восхититься любимыми местами богемы и узнать об испанской кухне всё
Эта встреча, как кубик Рубика, сложит для вас разные стороны жизни Барселоны в одну гармоничную и стройную картину! Я проведу вас по легендарным районам, увлеку рассказами о дворцах, колониальных сокровищах, дружбе монашек и проституток, кровожадной таверне — и о многом другом, что имело место на улицах города. А также познакомлю с творческой стороной моей яркой столицы.
Старый город, или тысяча драконов и один котСтарый город, или тысяча драконов и один котСтарый город, или тысяча драконов и один кот
130 за экскурсию
4 часа
38 отзывов
Увлекательное путешествие по Готическому кварталу и бульвару Рамбла для взрослых и детей
Даже если вы тысячу раз гуляли в Барселоне самостоятельно, в тысячу первый раз стоит отправится на прогулку с гидом! Со мной вы не только увидите старинные кварталы, ставшие туристической меккой, но и узнаете об их яркой и богатой истории, живущей в красивых сказках, исключительно правдивых легендах и «душераздирающих» фактах. Вы откроете тайну барселонских драконов, потрете нос волшебному равальскому коту, заглянете на кофе к местным монашкам и отведаете лучших в городе круассанов.
Что скрывает старый город: истории, легенды, тайные знакиЧто скрывает старый город: истории, легенды, тайные знакиЧто скрывает старый город: истории, легенды, тайные знаки
скидка10%
€90
81 за экскурсию
2 часа
15 отзывов
Знакомство со знаковыми городскими памятниками и малоизвестными историческими фактами
Барселона — это настоящее сокровище, город контрастов, где древность переплетается с модерном, где можно наслаждаться морем, а через час уже любоваться горными пейзажами. Здесь есть всё, что нужно для счастья! Если вы хотите получить свой собственный незабываемый опыт, открыть Барселону, которую не показывают обычным туристам, то приглашаю вас на свою прогулку.
Влюбиться в Барселону за 2 часаВлюбиться в Барселону за 2 часаВлюбиться в Барселону за 2 часа
От 80 за экскурсию
2 часа
7 отзывов
Обойти главные достопримечательности, услышать интересные истории и погрузиться в местный колорит
Вы осмотрите знаменитую Площадь Каталонии, пройдетесь по легендарному бульвару Лас Рамблас, заглянете на рынок Бокерия, в аутентичный район Борн и Готический квартал. Колоритные улочки, атмосферные дворики и захватывающие факты из истории города поджидают за каждым углом. Идемте гулять!

Выбирайте и другие экскурсии в Барселоне

Бары и ночная жизньНеобычные маршрутыТрансферыГаудиГрупповыеМода и винтажКвестыЗа городомФотосессииМузеи и искусствоНа автомобилеНа велосипедеРынок БокерияГастрономическиеВ другой городПешкомСаграда ФамилияОбзорныеГотический кварталСо скидкойМонтсерратНа мотоциклеТибидабоВсеМастер-классыИстория и архитектураДля детейКрыши и панорамыМузей ДалиПарк ГуэльНа автобусеИндивидуальные