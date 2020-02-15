Что вас ожидает

Природный оазис под Барселоной

Барселона омывается Средиземным морем с одной стороны, с другой — она окружена горной цепью Кольсерола, огромного заповедного парка. Вы поразитесь тому, насколько близко к городу находится природный оазис и как быстро в нём наступает ощущение гармонии и умиротворения. Здесь вы откроете потрясающие виды на столицу провинции и море, оцените природное разнообразие, надышитесь свежим воздухом (в парке растет 10 млн деревьев!), пением птиц и особенной, древней тишиной.

Путь к аутентичной Каталонии

Хайкинг начнется от самой высокой точки Барселоны — горы Тибидабо с Храмом Святого Сердца на ее вершине. Со смотровой площадки город предстанет перед вами как на ладони. Затем вы свернете с шумного туристического места на лесные тропки и сразу же перенесетесь в атмосферу средневековой Каталонии. По пути рассмотрите традиционные крестьянские дома, а я помогу представить, как жили люди в горах Каталонии. Узнаете историю развалин вестготской крепости и увидите двухсотлетнюю сосну — символ города Сан Кугат. Кроме того, я расскажу о романских часовнях IX века и даже покажу литейную печь, оставшуюся от древнейших иберийских племен. А в завершение дойдете до монастыря Сан Кугата, возле которого поговорим о главной святыни Каталонии IX-XII веков.

🥖 🧀 В середине похода устроим пикник в красивейшем саду с традиционными каталонскими закусками и вином.