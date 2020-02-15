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Приключение в крупнейшем городском парке мира: влюбиться в фольклорную, аутентичную Каталонию!

Natalia
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Natalia – ваш гид
По древнеримской тропе вы пройдёте от собора Святого Сердца на горе Тибидабо до монастыря Сан Кугата.

В сказочном лесу отыщете сельские домики, узнаете о горном быте каталонцев, осмотрите романские часовни 9 века, обнаружите следы вестготов и иберов.

И в результате откроете совершенно иную Каталонию — старинную и душевную.
130 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 9 друзей
Пешеходная
Продолжительность 6 часов
До 10 человек
Можно с детьми
Встреча на улице Rambla de Catalunya
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У этой экскурсии1 отзыв
5
Хайкинг в природном парке Кольсерола
Хайкинг в природном парке Кольсерола

Что вас ожидает

Природный оазис под Барселоной
Барселона омывается Средиземным морем с одной стороны, с другой — она окружена горной цепью Кольсерола, огромного заповедного парка. Вы поразитесь тому, насколько близко к городу находится природный оазис и как быстро в нём наступает ощущение гармонии и умиротворения. Здесь вы откроете потрясающие виды на столицу провинции и море, оцените природное разнообразие, надышитесь свежим воздухом (в парке растет 10 млн деревьев!), пением птиц и особенной, древней тишиной.

Путь к аутентичной Каталонии
Хайкинг начнется от самой высокой точки Барселоны — горы Тибидабо с Храмом Святого Сердца на ее вершине. Со смотровой площадки город предстанет перед вами как на ладони. Затем вы свернете с шумного туристического места на лесные тропки и сразу же перенесетесь в атмосферу средневековой Каталонии. По пути рассмотрите традиционные крестьянские дома, а я помогу представить, как жили люди в горах Каталонии. Узнаете историю развалин вестготской крепости и увидите двухсотлетнюю сосну — символ города Сан Кугат. Кроме того, я расскажу о романских часовнях IX века и даже покажу литейную печь, оставшуюся от древнейших иберийских племен. А в завершение дойдете до монастыря Сан Кугата, возле которого поговорим о главной святыни Каталонии IX-XII веков.

🥖 🧀 В середине похода устроим пикник в красивейшем саду с традиционными каталонскими закусками и вином.

Организационные детали

Длина маршрута составляет 10 км.

Хайкинг в природном парке Кольсерола
Хайкинг в природном парке Кольсерола
Хайкинг в природном парке Кольсерола
Хайкинг в природном парке Кольсерола
Хайкинг в природном парке Кольсерола
Хайкинг в природном парке Кольсерола
Хайкинг в природном парке Кольсерола
Хайкинг в природном парке Кольсерола
Хайкинг в природном парке Кольсерола
Хайкинг в природном парке Кольсерола
Хайкинг в природном парке Кольсерола
Хайкинг в природном парке Кольсерола
Хайкинг в природном парке Кольсерола

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура на улице Rambla de Catalunya.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Natalia
Natalia
Я — Наташа. Родилась в Санкт-Петербурге, закончила филологический факультет СПбГУ (испанский язык, литература, история и культура), по иронии судьбы влюбилась в Каталонию и ежедневно дарю ей свое сердце, изучая ее несносный характер и прекрасный лик. Особенно «тяжелый» случай — мои отношения с модерном: чуть больше, чем любовь, чуть меньше, чем сумасшествие. Классический формат экскурсий, когда группа стоит и зевает, а гид рассказывает то, что можно прочесть в любом путеводителе, кажется мне унылым и устаревшим. Я предлагаю путешественникам иной взгляд на город, при этом информативность моих экскурсий ничуть не ниже, чем в классическом варианте. Вы узнаете истории о людях, которые когда-то жили, строили дома, дворцы и храмы, боялись колдунов и устраивали шуточные похороны сардины, страдали и влюблялись, писали стихи и украшали ими свои улицы. На моих экскурсиях Барселона «оживает» и начинает говорить с путешественниками.
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1 отзыв от туриста заказавшего эту экскурсию

Елизавета
15 февраля 2020
Экскурсия прошла отлично! Наталия - замечательный гид и интересный собеседник! Рекомендую 👍

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