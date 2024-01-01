Утром выезжаем в бывшую столицу Каталонии, город Таррагона, построенный во времена Римской империи. Выпьем по чашке кофе на главном бульваре, осмотрим остатки римских сооружений 2 века, кафедральный собор и другие постройки.

После обеда в рыбном ресторане мы отправимся в регион Приорат, где производятся элитные испанские вина. Вы прогуляетесь по виноградникам, спуститесь в подвалы к бочкам, узнаете о тонкостях кропотливого процесса и продегустируете вино.

После — заселение в отель, ужин и отдых.