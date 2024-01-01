Увидеть дворцы и соборы, сравнить семь провинций и побывать в сёрферской Мекке
Вам предстоит пройти по следам кастильских королей и почувствовать, как каждый метр современной Испании бурлит историей.
Важной частью путешествия будут гастрономические удовольствия: вы попробуете кухню нескольких регионов и побываете на устричной ферме.
Изюминкой станет поездка к берегу океана в Португалию: там вы ощутите силу природы и вдохнёте свежий атлантический бриз.
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Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|€6 000
Описание
Организационные детали
Можно с детьми от 16 лет.
Программа тура по дням
Знакомство
Встреча в аэропорту Барселоны и заселение в отель. Во время ужина мы познакомимся и обсудим будущее путешествие.
Прогулка по Барселоне
После завтрака познакомимся с городом: погуляем по готическому кварталу, посетим кафедральный собор, увидим оживлённый порт, Саграду Фамилию и узнаем историю «графского города».
После обеда в семейном рыбном ресторане зайдём в Большой королевский дворец и поднимемся на гору Тибидабо. Вечер проведём в атмосферном месте с видом на город, а затем прогуляться по барам.
Винодельческая Испания
Утром выезжаем в бывшую столицу Каталонии, город Таррагона, построенный во времена Римской империи. Выпьем по чашке кофе на главном бульваре, осмотрим остатки римских сооружений 2 века, кафедральный собор и другие постройки.
После обеда в рыбном ресторане мы отправимся в регион Приорат, где производятся элитные испанские вина. Вы прогуляетесь по виноградникам, спуститесь в подвалы к бочкам, узнаете о тонкостях кропотливого процесса и продегустируете вино.
После — заселение в отель, ужин и отдых.
Дары моря и Валенсия
После завтрака выдвигаемся на устричную ферму. Вас ждёт экскурсия в открытом море: вы узнаете секреты приготовления морских деликатесов и обязательно их попробуете.
Далее — переезд в Валенсию, столицу соседнего региона: ощутим атмосферу бурлящего древнего города, пройдёмся по главным достопримечательностям, увидим средневековые постройки, город искусств и наук.
После ужина в колоритном местном ресторане — заселение в отель.
Столица кастильских королей - Толедо
Утром отправляемся в регион Кастилья-Ла-Манча. В бывшей столице Испании вы увидите сокровенные места: посетите дворец Алькасар, кафедральный собор Святой Марии, ворота Бисагра и Алькантарский мост.
После прогулки по старинным улицам Толедо — ужин в местном ресторане и заселение в отель.
«Римская» Испания и земля замков
В первой половине дня посетим старинный город Мерида: здесь сохранились постройки времён Римской империи. Увидим фрагменты древнего театра, храм Дианы, ипподром.
После обеда — поездка в Бадахос, землю замков и старинных вилл. В центре города можно рассмотреть крепостные стены арабского происхождения, погулять по живописным улицам и крытым галереям.
После насыщенного дня и ужина отправимся отдыхать.
Переезд в Португалию: Лиссабон и Синтра
Восстановив силы и позавтракав, идём знакомиться со столицей Португалии. Мы прогуляемся по старой части города, прокатимся на трамвайчике, зайдём в Базилику-да- Эштрела, выпьем кофе с местным десертом паштел-де-ната и посетим Национальный музей карет.
После обеда мы отправимся в живописную Синтру: посетим роскошные дворцы и Замок мавров, откуда открывается панорамный вид на весь город.
Вечером вас ждёт португальский ужин (с хересом и портвейном!) и отдых в отеле.
Мекка сёрферов
С утра выдвигаемся в Назаре — город на краю Европы, куда в сезон стекаются сёрферы со всего мира в погоне за огромными волнами. Вы увидите десятки спортсменов, бесстрашно покоряющих мощные волны Атлантического океана.
После этого мы направимся в Порту — второй по значимости и размеру город страны. Прогуляемся по кварталу Рибейра, увидим центральную артерию города — Санта-Катарину, заглянем в знаменитый книжный «Лелло и Сыновья» и выпьем кофе в старинном кафе «Маджестик».
Вечером — ужин и отдых в отеле.
Возвращение в Испанию: уютные Самора и Саламанка
Утром выезжаем в Самору — испанский город с тысячелетней историей. Посмотрим его старую часть и после обеда двинемся в Саламанку. Там мы погуляем по мощёным улицам, полюбуемся характерной золотистой отделкой здешних памятников, посетим два кафедральных собора.
После — ужин и заселение в отель.
Модный Мадрид
Начнём день с обзорной экскурсии по городу. Насладимся атмосферой Мадрида, почувствуем столичный вайб, зайдём в кофейню и посетим местные бары. Это город знаменитых музеев, моды и шопинга — каждый найдёт, чем здесь заняться!
Природа и соборы Арагона
После завтрака мы поедем в природный парк Монастерио де Пьедра. Для засушливого региона Арагон водопады этого парка — почти магическое место. Река здесь образует водные каскады и озёра с чистой водой.
После отдыха в парке вас ждёт обед и путь в Сарагосу — столицу региона. Мы посетим два главных собора: базилику Нуэстра-Сеньора-дель-Пилар и собор Ла Сео.
После прогулки по городу остановимся на ужин в отеле Сарагосы.
Отъезд
После традиционного завтрака в отеле мы отправимся в путь и уже к обеду окажемся в Барселоне: настало время прощаться.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Барселона, вечерЗавершение: Барселона, день
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 12 днейБронировать нужно заранее, минимум за 168 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальный тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 14 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.