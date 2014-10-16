2 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Это сегодня пирожные и шоколад можно купить во многих магазинах, а раньше шоколад дозволялось делать только кондитерам, участвующим в специальной ассоциации Шоколадных дел мастеров. Барселонская буржуазия приглашала их к себе в дома, где над напитком и сладостями колдовали настоящие профессионалы…

Программа

Мы пройдем по десяти самым старым кондитерским Барселоны, находящимся в исторической части города. По дороге я могу рассказать вам больше о его легендах и истории. А после экскурсии поделюсь списком кондитерских, которые находятся вне маршрута, но заслуживают не меньшего внимания.

Я покажу вам магазинчик, работников которого вот так и приглашали в частные особняки более ста лет назад. Этот магазинчик просто пропитан шоколадным духом! Мы заглянем в лавочку, которой больше ста лет, посмотрим на шоколадные розы, узнаем, как фабрика по производству макарон стала самой посещаемой кондитерской Барселоны. Можем посидеть с чашечкой горячего шоколада или кофе за столиком, где когда-то сидел Пикассо, и купить действительно дизайнерские сладости. Посещая такие места, как бы переносишься в другую эпоху…