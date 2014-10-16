2 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

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Дух истории, вековые традиции и вкуснейшие сладости в знаменитых заведениях каталонской столицы

Julia
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Julia – ваш гид
Предлагаю вам необычную экскурсию по кондитерским Барселоны.

Во время прогулки по старой Барселоне мы заглянем в кондитерские, пропитанные шоколадным духом и давно ставшие частью истории города.
125 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 3 друзей
Продолжительность 2 часа
До 4 человек
Можно с детьми
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У этой экскурсии2 отзыва
5
Исторические кондитерские Барселоны
Исторические кондитерские Барселоны

Это сегодня пирожные и шоколад можно купить во многих магазинах, а раньше шоколад дозволялось делать только кондитерам, участвующим в специальной ассоциации Шоколадных дел мастеров. Барселонская буржуазия приглашала их к себе в дома, где над напитком и сладостями колдовали настоящие профессионалы…

Программа

Мы пройдем по десяти самым старым кондитерским Барселоны, находящимся в исторической части города. По дороге я могу рассказать вам больше о его легендах и истории. А после экскурсии поделюсь списком кондитерских, которые находятся вне маршрута, но заслуживают не меньшего внимания.

Я покажу вам магазинчик, работников которого вот так и приглашали в частные особняки более ста лет назад. Этот магазинчик просто пропитан шоколадным духом! Мы заглянем в лавочку, которой больше ста лет, посмотрим на шоколадные розы, узнаем, как фабрика по производству макарон стала самой посещаемой кондитерской Барселоны. Можем посидеть с чашечкой горячего шоколада или кофе за столиком, где когда-то сидел Пикассо, и купить действительно дизайнерские сладости. Посещая такие места, как бы переносишься в другую эпоху…

Организационные детали

“Посиделки” и дополнительные покупки не включены в стоимость экскурсии.

Исторические кондитерские Барселоны
Исторические кондитерские Барселоны
Исторические кондитерские Барселоны

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Julia
Julia
Я расскажу вам о городах и их истории..в историях. Мои экскурсии не просто обход достопримечательностей. Они населены реальными и вымышленными персонажами, каждый из которых живет своей интересной жизнью и будет сопровождать нас с вами по городу. Я не гид, а журналист и блогер, а потому...Будем раскрывать тайны каталонских городов вместе с вами!
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2 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

16 октября 2014
Мы не очень обычные туристы, потому что сами недавно живем около Барселоны. Но Юля показала действительно эксклюзивные места, найти которые самим было бы непросто. Прогулка получилась очень душевной. Рекомендуем!
Владимир
19 декабря 2013
Мне очень понравилось. Если хотите немного отдохнуть от туристической рутины и увидеть Барселону глазами местного жителя, то очень рекомендую.

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