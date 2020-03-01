Nata проводит ещё 5 экскурсий

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  4. Из Барселоны — в мир игристого вина и шоколада

Прикоснуться к таинству создания кавы на семейной винодельне и отведать шоколад на фабрике 19 века

Nata
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Nata – ваш гид
Вы отправитесь в городок, где жителей чуть больше десятка тысяч, а виноделен при этом — почти сотня! Это столица региона, где на свет появилась каталонская гордость: игристое вино кава.

Вы узнаете историю и секреты элитного напитка, продегустируете его в компании винодела, а в завершение посетите старинную фабрику шоколада.
150 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 9 друзей
Пешеходная
Продолжительность 4 часа
До 10 человек
Можно с детьми
Встреча — ж/д станция в Сан-Садурни-д’Анойя
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Из Барселоны — в мир игристого вина и шоколада
Из Барселоны — в мир игристого вина и шоколада

Что вас ожидает

История кавы на ее родине
Вы проведете день в регионе, где сотворили особый сорт игристого вина, ставший узнаваемым брендом Каталонии и всей Испании. Во время путешествия поговорим об истории винодельческого края, редких сортах местного винограда и основных отличиях кавы от шампанского. Гуляя по столице региона Сан-Садурни-д’Анойя, вы также осмотрите образцы каталонского модерна. А далее — отправитесь на одну из интересных виноделен, которую я подберу в зависимости от вашего бюджета и дня недели.

Секреты игристого напитка
Вы увидите, как на производстве, где выпускают 20-50 тысяч бутылок в год, вполне можно управиться в четыре руки. Узнаете о неожиданных признаках хороших погребов, тонкостях обращения с виноградом и необычном процессе изготовления кавы. Продегустируете изысканное игристое вино и откроете, чем отличается молодая кава от выдержанной, а брют натюр от сухой кавы. Кроме того, пробуя элитное вино за дружеской беседой с виноделом, вы услышите, куда утекают реки его прекрасного напитка, минуя полки супермаркетов. А при желании, сможете погрузиться в мир эногастрономии, экспериментируя с вкусовыми сочетаниями вина и закусок.

Шоколадная фабрика
Среди бодег с игристыми винами притаился еще и рай для сладкоежек, устроенный здесь в 19 веке. Вы познакомитесь с историей шоколада и его распространения в Каталонии, оцените разнообразную палитру видов и продегустируете все, что только пожелает душа: от шелковистого горячего до хрустящего с орехами.

Организационные детали

Как проходит экскурсия

  • Экскурсия начинается в Сан-Садурни-д’Анойя, куда мы можем доехать вместе из Барселоны (на общественном транспорте или автомобиле с водителем) или сразу встретиться в городе
  • Экскурсии на винодельне и фабрике проводятся на испанском, английском и каталонском языках, я буду выступать в роли переводчика

Что не входит в стоимость

  • трансфер на автомобиле с водителем из Барселоны в Сан-Садурни-д’Анойя — оговаривается при бронировании
  • шоколадная фабрика с дегустацией — 5,5 евро/чел
  • посещение винного дома:
    — винодельня с дегустацией (4 вида вина и традиционные каталонские снэки) — 13 евро/чел. Этот вариант доступен как для 1 участника, так и для групп.
    — винодельня с гастрономической композицией (4 вида вина и сет из специально подобранных закусок, в числе которых лангустины, фуагра, ризотто с грибами и т.д.) — 25 евро/чел. Этот вариант доступен для группы от 4-х участников.

Дополнительные опции
Также в программу можно включить посещение ресторанчика или фермы в виноградниках с прогулкой на лошадях.

Из Барселоны — в мир игристого вина и шоколада
Из Барселоны — в мир игристого вина и шоколада
Из Барселоны — в мир игристого вина и шоколада
Из Барселоны — в мир игристого вина и шоколада
Из Барселоны — в мир игристого вина и шоколада
Из Барселоны — в мир игристого вина и шоколада
Из Барселоны — в мир игристого вина и шоколада
Из Барселоны — в мир игристого вина и шоколада
Из Барселоны — в мир игристого вина и шоколада
Из Барселоны — в мир игристого вина и шоколада
Из Барселоны — в мир игристого вина и шоколада
Из Барселоны — в мир игристого вина и шоколада
Из Барселоны — в мир игристого вина и шоколада

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура — ж/д станция в Сан-Садурни-д’Анойя.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Nata
Nata
Привет! Меня зовут Наталия, мне 38 лет. Почти 20 лет я составляю экскурсионные программы, в Каталонию переехала 4 года назад, закончила школу туризма в Барселоне и каждый день продолжаю расширять знания об этом чудесном крае. Я мама самостоятельной большой девочки и маленького любителя путешествовать, а в далеком прошлом — педагог. С удовольствием провожу интерактивные экскурсии для детей. До встречи!
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