Nata проводит ещё 5 экскурсий

Что вас ожидает

История кавы на ее родине

Вы проведете день в регионе, где сотворили особый сорт игристого вина, ставший узнаваемым брендом Каталонии и всей Испании. Во время путешествия поговорим об истории винодельческого края, редких сортах местного винограда и основных отличиях кавы от шампанского. Гуляя по столице региона Сан-Садурни-д’Анойя, вы также осмотрите образцы каталонского модерна. А далее — отправитесь на одну из интересных виноделен, которую я подберу в зависимости от вашего бюджета и дня недели.

Секреты игристого напитка

Вы увидите, как на производстве, где выпускают 20-50 тысяч бутылок в год, вполне можно управиться в четыре руки. Узнаете о неожиданных признаках хороших погребов, тонкостях обращения с виноградом и необычном процессе изготовления кавы. Продегустируете изысканное игристое вино и откроете, чем отличается молодая кава от выдержанной, а брют натюр от сухой кавы. Кроме того, пробуя элитное вино за дружеской беседой с виноделом, вы услышите, куда утекают реки его прекрасного напитка, минуя полки супермаркетов. А при желании, сможете погрузиться в мир эногастрономии, экспериментируя с вкусовыми сочетаниями вина и закусок.

Шоколадная фабрика

Среди бодег с игристыми винами притаился еще и рай для сладкоежек, устроенный здесь в 19 веке. Вы познакомитесь с историей шоколада и его распространения в Каталонии, оцените разнообразную палитру видов и продегустируете все, что только пожелает душа: от шелковистого горячего до хрустящего с орехами.