Кирилл проводит ещё 2 экскурсии

  1. Испания
  2. Барселона
  3. Экскурсии

  4. Из Барселоны — в средневековый Вик!

Погулять по одному из самых красивых каталонских городов и услышать его историю

Кирилл
Задать вопрос
Кирилл – ваш гид
Вы увидите все важные места старинного Вика и ощутите дыхание ушедших столетий на его колоритных улочках.

Я расскажу о местной культуре, традициях, фестивалях, ремеслах, гастрономии — и помогу понять, почему Вик привлекает путешественников со всего света.
От 125 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 9 друзей
Пешеходная
Продолжительность 6 часов
До 10 человек
Встреча на площади Каталунии
Забронировать экскурсию
Из Барселоны — в средневековый Вик!
Из Барселоны — в средневековый Вик!

Что вас ожидает

Вик вчера и сегодня
История Вика от небольшого римского поселения до культурной столицы Каталонии откроется вам на фоне его главных мест: Кафедрального собора, рыночной площади, античного храма I века и больницы святого Креста. Вы увидите, где жил основатель монастыря Монтсеррат, и узнаете, как ордену доминиканцев удалось распространить здесь свое влияние.

История и легенды Вика
Вы рассмотрите руины средневекового замка, дома знати и святого Мигеля де лос Сантоса, местные приюты и церкви. Услышите о временах короля Хайме II Справедливого и поймете, почему Вик — святое место для каждого образованного каталонца. В завершение, по желанию, пообедаете в ресторане, открывшем двери в XVIII веке.

Организационные детали

  • Из Барселоны в Вик мы доберемся на поезде, поездка занимает 1 час 20 минут, стоимость билета — около 10 евро с человека в обе стороны.
  • В стоимость экскурсии не включены еда, напитки и входные билеты: обед в каталонском ресторане — около 20 евро с человека, музей Епископа (по желанию) — 8 евро с человека.
Из Барселоны — в средневековый Вик!
Из Барселоны — в средневековый Вик!
Из Барселоны — в средневековый Вик!
Из Барселоны — в средневековый Вик!
Из Барселоны — в средневековый Вик!

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура на площади Каталунии.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Март 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Апрель 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Май 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Июнь 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Июль 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Август 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Сентябрь 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Кирилл
Кирилл
Добрый день, дорогие путешественники! Меня зовут Кирилл. С радостью проведу вас по самым интересным уголкам Барселоны, поделюсь ее секретами и покажу каталонскую столицу глазами местного жителя. И никаких скучных маршрутов! Вы почувствуете, что гуляете в дружеской компании по одному из самых прекрасных городов мира. До встречи!
Напишите мне

Кирилл проводит ещё 2 экскурсии

Привет, Барселона!Привет, Барселона!Привет, Барселона!
скидка50%
От
€125
63 за экскурсию
4 часа
35 отзывов
Погулять по «золотым» местам города и получить ценные рекомендации на дружеской экскурсии
В Барселоне оживают легенды и воплощаются самые смелые проекты. Здесь находят развлечения по душе веселые студенты, чинные семейства, трудолюбивые ремесленники и уличные артисты. Я помогу ощутить свободный дух города и покажу, как многовековые традиции встречаются в нем с роскошной архитектурой модерна.
Все вкусы Барселоны!Все вкусы Барселоны!Все вкусы Барселоны!
скидка50%
От
€130
65 за экскурсию
4 часа
Пройти по старинным улочкам, узнать о кулинарных традициях Испании и посетить аутентичные заведения
Вы погуляете по колоритным кварталам Эль Готико, Борн и Барселонета, заглянете на местный рынок, полюбуетесь великолепной архитектурой и зайдете в кафе и рестораны «для местных». Я раскрою гастрономические особенности разных регионов Испании и сделаю все, чтобы наша прогулка прошла легко, весело и вкусно!

Экскурсии по пригородам Барселоны

Монтсеррат и Тибидабо за один день!Монтсеррат и Тибидабо за один день!Монтсеррат и Тибидабо за один день!
250 за экскурсию
6 часов
8 отзывов
Таинственный монастырь в окружении скал и самая высокая точка Барселоны на автомобильной экскурсии
Вы узнаете историю происхождения горы Монтсеррат и одноименного монастыря, познакомитесь с легендарной Черной мадонной и послушаете хор мальчиков. А еще посетите храм Святого Сердца и впечатлитесь видами Барселоны с вершины Тибидабо!
Фантастическая гора МонтсерратФантастическая гора МонтсерратФантастическая гора Монтсеррат
120 за экскурсию
6 часов
Посетить одно из самых таинственных и живописных мест страны и узнать его историю и легенды
Монтсеррат — удивительно красивый горный массив, в скалах которого спрятался старинный бенедиктинский монастырь. Вы увидите знаменитую Черную Мадонну, послушаете хор мальчиков и попробуете фермерские деликатесы. А еще раскроете местные тайны и погуляете по живописным горным тропинкам!
Поездка в музей Дали и Жирону в мини-группеПоездка в музей Дали и Жирону в мини-группеПоездка в музей Дали и Жирону в мини-группе
64 за человека
10 часов
56 отзывов
Погрузиться в творчество гения сюрреализма и прогуляться по Жироне в мини-группе
Причудливый театр-музей в городе Фигерас — главное детище Дали. Я расскажу о жизни художника и покажу его лучшие работы. Вы откроете, чего боялся и чем вдохновлялся знаменитый испанец, и познаете, что такое «сюрреализм». А после — мы прогуляемся по улочкам старинной Жироны и поговорим о её секретах.
Каталонские крепости: Бесалу, Рупит и Кастельфольит-де-ла-РокаКаталонские крепости: Бесалу, Рупит и Кастельфольит-де-ла-РокаКаталонские крепости: Бесалу, Рупит и Кастельфольит-де-ла-Рока
300 за экскурсию
8 часов
6 отзывов
Путешествие по городам-фортам, где пьют кофе над обрывом и ходят по лаве среди средневековых стен
Вы окинете взглядом крепостные стены Жироны, ещё осознавая, в каком столетии находитесь, а после потеряетесь во времени. Каталонские твердыни переместят в эпоху рыцарей и замков, ведьм и деяний испанской инквизиции. В течение нескольких часов вы окажетесь на улице на краю утёса, прогуляетесь по дорожкам из застывшей лавы, войдёте в средневековый город через ворота над рвом и погрузитесь в остросюжетную каталонскую историю.
Экотур в каталонских горахЭкотур в каталонских горахЭкотур в каталонских горах
скидка20%
€80
64 за человека
4 часа
41 отзыв
Подъем по горному массиву Монтсени к водопадам и церкви Айгвафреда де Дальт XI века
Приглашаю вас на археологический экотур по восточной долине горного массива Монтсени. Мы полюбуемся невероятными горными панорамами, осмотрим древние памятники архитектуры и ненадолго погрузимся в атмосферу прошлых эпох. Я постарался составить для вас максимально удобный маршрут, который активный городской житель легко сможет одолеть в течение дня.
Вековые тайны монастыря МонтсерратВековые тайны монастыря МонтсерратВековые тайны монастыря Монтсеррат
145 за экскурсию
7 часов
Погрузиться в разные эпохи сооружения и разгадать его секреты
Магия и божественность, история и вымыслы — всё это переплетено в судьбе Монтсеррат. На экскурсии вы изучите его прошлое через людей, артефакты, события и легенды. Узнаете, как Христофор Колумб был связан со священной горой и какие секреты хранят картины и алтарь монастыря. Я открою вам религиозное сердце Каталонии с неизведанной стороны.

Выбирайте и другие экскурсии в Барселоне

Бары и ночная жизньНеобычные маршрутыТрансферыГаудиГрупповыеМода и винтажКвестыЗа городомФотосессииМузеи и искусствоНа автомобилеНа велосипедеРынок БокерияГастрономическиеВ другой городПешкомСаграда ФамилияОбзорныеГотический кварталСо скидкойМонтсерратНа мотоциклеТибидабоВсеМастер-классыИстория и архитектураДля детейКрыши и панорамыМузей ДалиПарк ГуэльНа автобусеИндивидуальные