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Квартал несогласия и старый город

5
4 отзыва
Ксения Д.
Ксения Д. – Гид из Барселоны
На нашей прогулке 👣 вы пройдетесь по улочкам Старого города и увидите самое старое здание Барселоны.

Вместе мы прогуляемся по Кварталу несогласия и сможем рассмотреть Дом Бальо, построенный Антонио Гауди и другие роскошные дома — ярчайшие примеры каталонского модернизма.
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  • 🎩Индивидуальная
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 🕐Длительность 3 часа
  • 👫 Для 1-6 человек

  • €65 за экскурсию

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Квартал несогласия и старый город
Квартал несогласия и старый город

Что вы увидите

  • Квартал несогласия
  • Дома Гауди
  • Площадь Каталонии
  • Центральный бульвар Рамбла
  • Рынок Бокерия
  • Готический квартал
  • Еврейский квартал
  • Дворец Правительства
  • Городская мэрия
  • Кафедральный собор
Наша экскурсия ⛳ начнется с улицы Пасео де Грасия, по праву считающейся витриной архитектурной славы Барселоны, и вы узнаете, почему самый красивая часть центральной улицы зовется «кварталом раздора». Во время экскурсии 🧭 Вы увидите и узнаете историю 📖 самых интересных и оригинальных зданий эпохи модернизма. Именно этот стиль сделал Барселону особенным местом, не похожим ни на какой другой европейский город 🏙️. И, конечно, ваш ждут дома Антонио Гауди, архитектора, который вышел за рамки модернизма, создав личный стиль, основанный на наблюдении за природой и использовании традиционных каталонских строительных традиций.
Наша прогулка 👣 продолжится в старом городе. Мы погрузимся в историю средневековья и разгадаем тайны Готического квартала. Не спеша пройдемся по Рамбле, главной улице города, и по кривым извилистым улочкам еврейского квартал. Вы узнаете, сколько раз перестраивался Кафедральный собор, увидите самое старое здание города и самое романтичное место, где чаще всего фотографируются молодожены.
Пусть вас восхитят причудливые формы и архитектурные решения каталонского модерна, и очаруют средневековые строения, хранящие историю!
Что входит
  • Услуги гида
Что не входит
  • Личные расходы
Начало
🚩 Напротив дома Casa Mila, возле рек. стелы с экраном
Место завершения
🏁 Кафедральный собор
Квартал несогласия и старый город
Квартал несогласия и старый город
Квартал несогласия и старый город
Квартал несогласия и старый город
Квартал несогласия и старый город
Квартал несогласия и старый город
Квартал несогласия и старый город

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  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Ксения Д.
Ксения Д.
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4 отзыва оставили туристы

Ксения Д. проводит ещё 3 экскурсии

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