Julia проводит ещё 6 экскурсий

Что вас ожидает

Призраки прошлого

Мы исследуем Кафедральный собор изнутри и поговорим о его секретах. Не об изысканной архитектуре, но о мистических тайнах, которые хранят стены — о королях, шутах, похищенных графинях и братоубийцах. Я расскажу, чья фигура на самом деле установлена на шпиле, почему на надгробиях королев изображали собачек и кто, согласно преданию, насылает на Барселону дождь 24 сентября. Я покажу, как совсем еще недавно выглядел собор, и скажу, о чем возле него поклялся Антонио Гауди. Вы узнаете об изощренных пытках, увидите легендарное изогнутое распятие и «найдете голову турка».

Дегустация кавы в Готическом квартале

Неподалеку от собора раскинулся загадочный Готический квартал. Здесь теснятся целые эпохи, притаившиеся в изгибах узких улочек и уютных площадей. Небольшой экскурс в историю города поможет вам лучше понять каталонцев, а дегустация местного вермута или кавы станет прекрасным завершением вечера.