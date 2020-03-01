Julia проводит ещё 6 экскурсий

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  4. Легенды и повести Кафедрального собора Барселоны

Услышать загадочные предания о соборе и увидеть единорога

Julia
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Julia – ваш гид
Хотите увидеть то, что недоступно большинству туристов? Собор Святого Креста и Святой Евлалии скрывает много тайн и жизнь его богата на приключения.

Здесь живет дух марвитанского короля, тринадцать гусей и загадочные постояльцы, которые не платят за аренду.

Я открою вам историю великой любви и предательства и развенчаю популярные мифы.
110 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 5 друзей
Пешеходная
Продолжительность 2 часа
До 6 человек
Можно с детьми
Встреча — Кафедральный собор Барселоны
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Легенды и повести Кафедрального собора Барселоны
Легенды и повести Кафедрального собора Барселоны

Что вас ожидает

Призраки прошлого
Мы исследуем Кафедральный собор изнутри и поговорим о его секретах. Не об изысканной архитектуре, но о мистических тайнах, которые хранят стены — о королях, шутах, похищенных графинях и братоубийцах. Я расскажу, чья фигура на самом деле установлена на шпиле, почему на надгробиях королев изображали собачек и кто, согласно преданию, насылает на Барселону дождь 24 сентября. Я покажу, как совсем еще недавно выглядел собор, и скажу, о чем возле него поклялся Антонио Гауди. Вы узнаете об изощренных пытках, увидите легендарное изогнутое распятие и «найдете голову турка».

Дегустация кавы в Готическом квартале
Неподалеку от собора раскинулся загадочный Готический квартал. Здесь теснятся целые эпохи, притаившиеся в изгибах узких улочек и уютных площадей. Небольшой экскурс в историю города поможет вам лучше понять каталонцев, а дегустация местного вермута или кавы станет прекрасным завершением вечера.

Организационные детали

  • Дегустация напитков не входит в стоимость экскурсии.
Легенды и повести Кафедрального собора Барселоны
Легенды и повести Кафедрального собора Барселоны
Легенды и повести Кафедрального собора Барселоны
Легенды и повести Кафедрального собора Барселоны
Легенды и повести Кафедрального собора Барселоны
Легенды и повести Кафедрального собора Барселоны
Легенды и повести Кафедрального собора Барселоны
Легенды и повести Кафедрального собора Барселоны
Легенды и повести Кафедрального собора Барселоны
Легенды и повести Кафедрального собора Барселоны
Легенды и повести Кафедрального собора Барселоны
Легенды и повести Кафедрального собора Барселоны
Легенды и повести Кафедрального собора Барселоны
Легенды и повести Кафедрального собора Барселоны
Легенды и повести Кафедрального собора Барселоны
Легенды и повести Кафедрального собора Барселоны
Легенды и повести Кафедрального собора Барселоны
Легенды и повести Кафедрального собора Барселоны
Легенды и повести Кафедрального собора Барселоны
Легенды и повести Кафедрального собора Барселоны
Легенды и повести Кафедрального собора Барселоны
Легенды и повести Кафедрального собора Барселоны

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура — Кафедральный собор Барселоны.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Julia
Julia
Я расскажу вам о городах и их истории..в историях. Мои экскурсии не просто обход достопримечательностей. Они населены реальными и вымышленными персонажами, каждый из которых живет своей интересной жизнью и будет сопровождать нас с вами по городу. Я не гид, а журналист и блогер, а потому...Будем раскрывать тайны каталонских городов вместе с вами!
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Julia проводит ещё 6 экскурсий

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