10 отзывов оставили туристы

Я три года живу в Барселоне и очень люблю этот город 🏙️ основная деятельность интернет маркетинг и музыка. Свободное время я провожу на природе.
Вблизи к городу есть парк 🌳 Collserola. Я его тщательно исследовал и отыскал места откуда открывается сногсшибательная панорама города и невероятной красоты закаты.
Вас ждет прогулка 👣 умеренной сложности по парку Collserola, с чистым воздухом, красивой природой, пением птиц, захватывающей панорамой города и магическим закатом на десерт 🍪. После захода солнца, начнем спуск с видом ночного города. Это потрясающее зрелище.
Что входит
Fuet (каталонская колбаса)
сыр и хлебные палочки
Что не входит
Возьмите с собой:
Питьевую воду и еду для пикника
Проездной Т-10
Удобную обувь и теплые вещи
Фотоаппарат
Начало и место завершения
🚩 Plaça de Catalunya, 08002 Barcelona
Выберите дату для вашей экскурсии
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.