10 отзывов оставили туристы

Я три года живу в Барселоне и очень люблю этот город 🏙️ основная деятельность интернет маркетинг и музыка. Свободное время я провожу на природе.

Вблизи к городу есть парк 🌳 Collserola. Я его тщательно исследовал и отыскал места откуда открывается сногсшибательная панорама города и невероятной красоты закаты.

Вас ждет прогулка 👣 умеренной сложности по парку Collserola, с чистым воздухом, красивой природой, пением птиц, захватывающей панорамой города и магическим закатом на десерт 🍪. После захода солнца, начнем спуск с видом ночного города. Это потрясающее зрелище.