10 отзывов оставили туристы

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Лучшие закаты в Барселоне

5
10 отзывов
Iyad D.
Iyad D. – Гид из Барселоны
Вас ждет пятичасовая прогулка 👣 умеренной сложности по парку Кольсерола с чистым воздухом, красивой природой, небольшим озером, захватывающей панорамой города и магическим закатом – это лучшее место, где можно потеряться и на время забыть о городской суете.

Я тщательно исследовал парк 🌳 и отыскал идеальные места, откуда открывается неповторимая панорама города и невероятной красоты закаты, так что теперь готов поделится с вами секретными местами.
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  • 🎩Индивидуальная
  • 🌃Ночная
  • 🌇Подходит для вечера
  • 👣Пешеходная
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 🕐Длительность 4 часа
  • 👫 Для 1-10 человек

  • €25 за экскурсию

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Лучшие закаты в Барселоне
Лучшие закаты в Барселоне
Я три года живу в Барселоне и очень люблю этот город 🏙️ основная деятельность интернет маркетинг и музыка. Свободное время я провожу на природе.
Вблизи к городу есть парк 🌳 Collserola. Я его тщательно исследовал и отыскал места откуда открывается сногсшибательная панорама города и невероятной красоты закаты.
Вас ждет прогулка 👣 умеренной сложности по парку Collserola, с чистым воздухом, красивой природой, пением птиц, захватывающей панорамой города и магическим закатом на десерт 🍪. После захода солнца, начнем спуск с видом ночного города. Это потрясающее зрелище.
Что входит
  • Fuet (каталонская колбаса)
  • сыр и хлебные палочки
Что не входит
  • Возьмите с собой:
  • Питьевую воду и еду для пикника
  • Проездной Т-10
  • Удобную обувь и теплые вещи
  • Фотоаппарат
Начало и место завершения
🚩 Plaça de Catalunya, 08002 Barcelona
Лучшие закаты в Барселоне
Лучшие закаты в Барселоне
Лучшие закаты в Барселоне
Лучшие закаты в Барселоне

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  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Iyad D.
Iyad D.
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10 отзывов оставили туристы

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