Отличная экскурсия! Позитивно, содержательно, интересно. Очень понравилось передвигаться на самокате, вообще в первый раз, и с двухколесным транспортом не дружу, но настолько просто и естественно, сама не ожидала. Вроде и быстро, но безопасно. Успели все — по набережной прокатиться, и в парке побывать, и по старым улочкам с интересными витринами проехаться, и Саграда и Кафедральный собор. Алина — отличный гид, знает про все и всех, рекомендую.