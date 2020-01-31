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  4. Многоликая Барселона: по городу на электросамокате

Объехать самые интересные места каталонской столицы, раскрыть все её грани и ни капли не устать!

Alina
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Alina – ваш гид
Ни пешком, ни верхом — мы промчимся по городу на самом удобном транспорте: нам не придется ни трястись в метро, ни крутить педали, ни искать парковку для машины.

От Саграда Фамилии до площади Каталонии, от пляжной Барселонеты до творческого Борна, от истории и до гастрономии — для каждого мозаика Барселоны сложится по-своему.
38 за человека
🙋‍♀️
Это групповая экскурсия
Продолжительность 3 часа
До 5 человек
Можно с детьми
Встреча у памятника Колумбу
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У этой экскурсии1 отзыв
5
Многоликая Барселона: по городу на электросамокате
Многоликая Барселона: по городу на электросамокате

Что вас ожидает

На экскурсии вы раскроете все грани этого яркого средиземноморского города. Вас ждет:

  • Барселона средневековая — мало какой город может похвастаться такой исторической застройкой. Мы копнем поглубже и доберемся до античных времен. Римские стены, вестготский храм, старые площади, готический кафедральный собор — я расскажу, как все начиналось, и открою любопытные факты о достопримечательностях, которые встретятся на пути.
  • Барселона Гауди — вы увидите и самые знаменитые дома архитектора, и загадочный в своей незавершенности Собор Святого Семейства. Сплетение стилей, форм, символов и смыслов — попробуйте разгадать этот религиозный ребус!
  • Барселона европейская — дорогие витрины, роскошные фасады проспекта Грасиа, знаковые представители каталонского модернизма: вы убедитесь, что не Гауди единым славится испанская архитектура.
  • Барселона креативная — в узких улочках Борна мы отыщем модные лавочки и необычные галереи, где можно приобрести дизайнерскую одежду и уникальные сувениры, пошить сандалики и даже создать свои духи.
  • Барселона зеленая — мы проедем по элегантному парку Сиутаделла, под оглушительный гомон попугаев полюбуемся пышной растительностью, прудом и изящным фонтаном.
  • Барселона курортная — вы убедитесь, что город подходит не только для любителей экскурсий и древних памятников, но и для пляжного отдыха. Рестораны с морепродуктами и кальянные, спортивные площадки и прогулки на корабликах — мы прокатимся по Барселонетте, наслаждаясь шумом волн, и поговорим, как еще можно развлечься в этом городе.

Все акценты мы можем расставить в соответствии с вашими интересами и поменять маршрут. Я постараюсь помочь вам увидеть именно свою Барселону.

Кому подойдет экскурсия

Экскурсия подойдет для путешественников старше 10 лет

Организационные детали

Отдельно оплачивается аренда электросамоката: 30 евро за 3 часа (максимальный вес — до 150 кг). Я помогу вам его забронировать.

Многоликая Барселона: по городу на электросамокате
Многоликая Барселона: по городу на электросамокате
Многоликая Барселона: по городу на электросамокате
Многоликая Барселона: по городу на электросамокате
Многоликая Барселона: по городу на электросамокате
Многоликая Барселона: по городу на электросамокате
Многоликая Барселона: по городу на электросамокате
Многоликая Барселона: по городу на электросамокате
Многоликая Барселона: по городу на электросамокате
Многоликая Барселона: по городу на электросамокате

Экскурсия проводится в будние дни в 09:30 и 13:00

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 5 человек.
  • Местов встречи для начала тура у памятника Колумбу.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
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Alina
Alina
Меня зовут Алина. Я не журналист и не фотограф, просто профессиональный гид с лицензией. Впервые попала в Барселону в год Олимпиады, и тогда этот невероятный город совершенно меня покорил. Мечта сбылась 15 лет назад: с тех пор я живу в самом живом, неповторимом, вечно меняющемся городе. Занимаюсь любимым делом — продолжаю узнавать и знакомить с ним все новых гостей. Sharing makes you rich!
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1 отзыв от туриста заказавшего эту экскурсию

31 января 2020
Отличная экскурсия! Позитивно, содержательно, интересно. Очень понравилось передвигаться на самокате, вообще в первый раз, и с двухколесным транспортом не дружу, но настолько просто и естественно, сама не ожидала. Вроде и быстро, но безопасно. Успели все — по набережной прокатиться, и в парке побывать, и по старым улочкам с интересными витринами проехаться, и Саграда и Кафедральный собор. Алина — отличный гид, знает про все и всех, рекомендую.

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