На экскурсии вы раскроете все грани этого яркого средиземноморского города. Вас ждет:
Барселона средневековая — мало какой город может похвастаться такой исторической застройкой. Мы копнем поглубже и доберемся до античных времен. Римские стены, вестготский храм, старые площади, готический кафедральный собор — я расскажу, как все начиналось, и открою любопытные факты о достопримечательностях, которые встретятся на пути.
Барселона Гауди — вы увидите и самые знаменитые дома архитектора, и загадочный в своей незавершенности Собор Святого Семейства. Сплетение стилей, форм, символов и смыслов — попробуйте разгадать этот религиозный ребус!
Барселона европейская — дорогие витрины, роскошные фасады проспекта Грасиа, знаковые представители каталонского модернизма: вы убедитесь, что не Гауди единым славится испанская архитектура.
Барселона креативная — в узких улочках Борна мы отыщем модные лавочки и необычные галереи, где можно приобрести дизайнерскую одежду и уникальные сувениры, пошить сандалики и даже создать свои духи.
Барселона зеленая — мы проедем по элегантному парку Сиутаделла, под оглушительный гомон попугаев полюбуемся пышной растительностью, прудом и изящным фонтаном.
Барселона курортная — вы убедитесь, что город подходит не только для любителей экскурсий и древних памятников, но и для пляжного отдыха. Рестораны с морепродуктами и кальянные, спортивные площадки и прогулки на корабликах — мы прокатимся по Барселонетте, наслаждаясь шумом волн, и поговорим, как еще можно развлечься в этом городе.
Все акценты мы можем расставить в соответствии с вашими интересами и поменять маршрут. Я постараюсь помочь вам увидеть именно свою Барселону.
Кому подойдет экскурсия
Экскурсия подойдет для путешественников старше 10 лет
Организационные детали
Отдельно оплачивается аренда электросамоката: 30 евро за 3 часа (максимальный вес — до 150 кг). Я помогу вам его забронировать.
Экскурсия проводится в будние дни в 09:30 и 13:00
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники.
Группа до 5 человек.
Местов встречи для начала тура у памятника Колумбу.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
Меня зовут Алина. Я не журналист и не фотограф, просто профессиональный гид с лицензией. Впервые попала в Барселону в год Олимпиады, и тогда этот невероятный город совершенно меня покорил. Мечта сбылась 15 лет назад: с тех пор я живу в самом живом, неповторимом, вечно меняющемся городе. Занимаюсь любимым делом — продолжаю узнавать и знакомить с ним все новых гостей. Sharing makes you rich!
Отличная экскурсия! Позитивно, содержательно, интересно. Очень понравилось передвигаться на самокате, вообще в первый раз, и с двухколесным транспортом не дружу, но настолько просто и естественно, сама не ожидала. Вроде и быстро, но безопасно. Успели все — по набережной прокатиться, и в парке побывать, и по старым улочкам с интересными витринами проехаться, и Саграда и Кафедральный собор. Алина — отличный гид, знает про все и всех, рекомендую.
Прогулка по городу античному, средневековому и современному под увлекательные истории о нём
Чтобы понять, почему Барселона выглядит именно так, а не иначе, — стоит начать знакомство с момента её основания. Мы пройдём от сохранившихся фрагментов римской эпохи до современных зданий. Таким образом, архитектура и мои рассказы помогут сложить в вашей голове правильное представление о городе и разобрать основные вехи его истории по полочкам.
Средневековые улочки или модный бульвар Рамбла, древние легенды или смелые замыслы Гауди — выбирайте один из двух маршрутов и погружайтесь в ритм каталонской столицы! Вы узнаете, почему самая старая в мире синагога находится под землёй, что особенного в каталонских улитках и кто придумал хамон, а также увидите главные достопримечательности.
Погулять по Старому городу, уловить колоритный дух на его улицах и восхититься творениями Гауди
Поверьте, даже если вы в Барселоне в 10 раз, вы всё равно откроете для себя что-то новое на прогулке. Этот город не стоит на месте, даже местные не берутся утверждать, что знают его на все 100%. Я покажу вам самые яркие символы города и поделюсь его секретными местами, достойными внимания. Вперёд за непередаваемой атмосферой столицы Каталонии!
Дружеская групповая прогулка по главным местам города
Это будет энергичная, увлекательная и весёлая групповая прогулка по самым интересным объектам Барселоны! Я помогу вам прочувствовать атмосферу столицы Каталонии, расскажу о её истории и местных традициях, не перегружая вас фактами и датами, а также дам несколько отличных рекомендаций путешественникам. А главное, я сделаю вас чуточку счастливее и заражу любовью к удивительной Барселоне!
Насыщенная обзорная экскурсия по самым ярким местам Старого и Нового города
Гуляя по историческим кварталам Барселоны, вы проникнетесь дружелюбной атмосферой каталонской столицы, увидите ее основные достопримечательности и укромные уголки и услышите городские легенды. Я расскажу о местных традициях и нравах и о том, как развивался город с момента основания до наших дней.