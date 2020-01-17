Что вас ожидает

Индивидуальный подход

Вы хотите подобрать гардероб себе или в подарок кому-то? Какой стиль предпочитаете? Больше интересует одежда или аксессуары и обувь? Перед тем как погрузиться в мир каталонской моды, мы встретимся с вами в кафе (кофе, чай или бокал вина включены в стоимость тура), познакомимся и настроимся на прогулку.

Местный колорит

Маршрут пролегает через исторический район Борн, где расположены мастерские независимых дизайнеров и магазины локальных брендов. Мы заглянем в ювелирные и обувные бутики, магазины сумок, шоурумы и даже лавочки, где продаются сувениры местных мастеров, а также вкуснейший мед, мармелады, орехи, шоколад и кофе. Я расскажу об особенностях региона и знаменитых барселонских дизайнерах. Вы узнаете, как возник тот или иной бренд, кто его хозяин, какую он пропагандирует миссию и какие материалы использует в производстве. Благодаря экскурсу в историю, вы поймете, как каталонский дизайн соотносится с актуальными тенденциями моды.

Личный стилист

Авангард, женственный стиль, свежие тренды и вневременный дизайн — во время тура я не только проведу вас по магазинам, но и поработаю в качестве стилистки. Сориентирую в тенденциях и помогу выбрать то, что будет работать на ваш личный стиль или послужит отличным подарком. А после прогулки подарю вам небольшую карту с адресами магазинов — на случай, если захочется вернуться и рассмотреть все еще раз.