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  4. Модная дюжина Борна — прогулка со стилисткой

Исследовать творческий район Барселоны, заглянуть в аутентичные шоурумы и подобрать стильный лук

Eugenia
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Eugenia – ваш гид
Дизайн — отражение образа мышления и жизни.

Я покажу вам лучшие авторские бренды Барселоны, расскажу их историю и помогу с составлением гардероба или выбора подарков.

Вы узнаете о модных тенденциях, особенностях локального производства и каталонской моде.
95 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 1 друга
Пешеходная
Продолжительность 2.5 часа
До 2 человек
Встреча — в районе метро Jaume I
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У этой экскурсии1 отзыв
5
Модная дюжина Борна — прогулка со стилисткой
Модная дюжина Борна — прогулка со стилисткой

Что вас ожидает

Индивидуальный подход
Вы хотите подобрать гардероб себе или в подарок кому-то? Какой стиль предпочитаете? Больше интересует одежда или аксессуары и обувь? Перед тем как погрузиться в мир каталонской моды, мы встретимся с вами в кафе (кофе, чай или бокал вина включены в стоимость тура), познакомимся и настроимся на прогулку.

Местный колорит
Маршрут пролегает через исторический район Борн, где расположены мастерские независимых дизайнеров и магазины локальных брендов. Мы заглянем в ювелирные и обувные бутики, магазины сумок, шоурумы и даже лавочки, где продаются сувениры местных мастеров, а также вкуснейший мед, мармелады, орехи, шоколад и кофе. Я расскажу об особенностях региона и знаменитых барселонских дизайнерах. Вы узнаете, как возник тот или иной бренд, кто его хозяин, какую он пропагандирует миссию и какие материалы использует в производстве. Благодаря экскурсу в историю, вы поймете, как каталонский дизайн соотносится с актуальными тенденциями моды.

Личный стилист
Авангард, женственный стиль, свежие тренды и вневременный дизайн — во время тура я не только проведу вас по магазинам, но и поработаю в качестве стилистки. Сориентирую в тенденциях и помогу выбрать то, что будет работать на ваш личный стиль или послужит отличным подарком. А после прогулки подарю вам небольшую карту с адресами магазинов — на случай, если захочется вернуться и рассмотреть все еще раз.

Организационные детали

Как проходит экскурсия

  • Экскурсия полностью пешеходная
  • Мы посетим 12 магазинов

Что входит в стоимость, а что — нет
  • Кофе, чай или бокал вина включены в стоимость тура
  • Личные расходы в магазинах не входят в стоимость экскурсии
Модная дюжина Борна — прогулка со стилисткой
Модная дюжина Борна — прогулка со стилисткой
Модная дюжина Борна — прогулка со стилисткой
Модная дюжина Борна — прогулка со стилисткой
Модная дюжина Борна — прогулка со стилисткой
Модная дюжина Борна — прогулка со стилисткой
Модная дюжина Борна — прогулка со стилисткой
Модная дюжина Борна — прогулка со стилисткой
Модная дюжина Борна — прогулка со стилисткой
Модная дюжина Борна — прогулка со стилисткой

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура — в районе метро Jaume I.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Eugenia
Eugenia
Меня зовут Женя. Я живу в Барселоне 4 года и консультирую онлайн и оффлайн по стилю и привычкам потребления, стилизую фешн съемки, а также провожу разборы гардероба и совместный шоппинг. Для меня одежда, мода и стиль — инструменты самовыражения и самопознания, а работа с собственным гардеробом — в первую очередь — забота о себе. Тенденции важны, но начинаем мы всегда с самочувствия. Хороший стиль — это когда ваша одежда полностью соответствует вашему образу жизни, вашей личности и помогает вам чувствовать себя уверенно и расслабленно. Шоппинг в Барселоне — это не только люкс, масс маркет и маленькие магазины хендмейдеров, но и местные независимые марки. Здесь есть место настоящему дизайну, творческой мысли и отличному качеству.
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1 отзыв от туриста заказавшего эту экскурсию

17 января 2020
Женя - очень тонко чувствует, с одной стороны, тенденции моды, с другой стороны, - потребности и настроение клиента. Обычно для меня шопинг - мучение, а здесь я получила удовольствие и от приобретённых очень интересных вещей, и от того, что не устала. Женя сделала этот сложный для меня процесс легким и продуктивным. Благодарю и за рекомендации тоже! Буду рекомендовать своим друзьям!

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