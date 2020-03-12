24 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

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  4. Монсеррат и Монтжуик — сердце и зеленые легкие Каталонии

Узнать историю сакрального места, без которого не представить республику, и открыть лучшие панорамы!

Yuri
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Yuri – ваш гид
В путешествии к религиозному и культурному центру региона вы встретитесь с поражающими воображение видами, ощутите мощь причудливых скал, услышите легенды о древних реликвиях.

И в результате осознаете, что неспроста именно здесь тысячу лет назад появилась обитель старейшего католического ордена.

И одного из самых влиятельных в мире.
250 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 4 друзей
На автомобиле
Продолжительность 8 часов
До 5 человек
Можно с детьми
Встреча в любой точке Барселоны
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У этой экскурсии24 отзыва
4.79
Монсеррат и Монтжуик — сердце и зеленые легкие Каталонии
Монсеррат и Монтжуик — сердце и зеленые легкие Каталонии

Что вас ожидает

Захватывающий дух Монсеррат
Утром я заеду за вами, и мы отправимся в сакральное место, которое уже много столетий является духовным центром и сердцем республики. По мере приближения к обители на вас будут «обрушиваться» пейзажи, которые совершенно бесполезно описывать словами. На территории комплекса я познакомлю вас с историей создания архитектурного ансамбля монастыря и многочисленных скульптур известных мастеров. При желании, вы сможете пройти к статуе Черной Мадонны, одной из главных католических святынь, с которой связано немало преданий. Я подробно расскажу о тайнах Бенедиктинского ордена, его влиянии на религиозную жизнь в прошлом и настоящем, о легендах монастыря и его секретной библиотеке. Также вы сможете застать один из древнейших церковных хоров мира, «хор мальчиков» в сопровождении звуков редкого храмового органа. И, кроме того, у нас будет возможность посетить невероятный музей, в котором находятся работы великих мастеров и бережно хранимые православные иконы.

Монтжуик – «зеленые легкие» города
После посещения Монсеррата вы отправитесь на одну из главных смотровых площадок Барселоны, расположенную на горе Монтжуик. Узнаете, что за секреты скрываются в главном месте отдыха барселонцев. Взглянете на город с высоты птичьего полета и прогуляетесь по территории городского парка и ботанического сада. А затем познакомитесь с олимпийскими объектами, построенными к летней Олимпиаде 1992 года, увидите ту самую арену, с которой Монсеррат Кабалье и Фредди Меркьюри пели гимн Олимпиады. И в завершение возле музея Каталонского искусства услышите о событиях, которые сделали Барселону модным туристическим центром Испании.

На обратном пути можно будет остановиться в приятном проверенном заведении, где вы оцените местную кухню в прекрасном исполнении.

Организационные детали

  • Трансфер входит в стоимость экскурсии
  • Дополнительные расходы: фуникулёр на самую верхнюю точку горы Монсеррат (12 евро/человека), билет в музей (15 евро/человека) и обед
  • Экскурсию для вас проведу я или мой напарник — также отличный знаток Каталонии
Монсеррат и Монтжуик — сердце и зеленые легкие Каталонии
Монсеррат и Монтжуик — сердце и зеленые легкие Каталонии
Монсеррат и Монтжуик — сердце и зеленые легкие Каталонии
Монсеррат и Монтжуик — сердце и зеленые легкие Каталонии
Монсеррат и Монтжуик — сердце и зеленые легкие Каталонии
Монсеррат и Монтжуик — сердце и зеленые легкие Каталонии
Монсеррат и Монтжуик — сердце и зеленые легкие Каталонии
Монсеррат и Монтжуик — сердце и зеленые легкие Каталонии
Монсеррат и Монтжуик — сердце и зеленые легкие Каталонии
Монсеррат и Монтжуик — сердце и зеленые легкие Каталонии
Монсеррат и Монтжуик — сердце и зеленые легкие Каталонии

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура в любой точке Барселоны.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Yuri
Yuri
Первый раз посетил Испанию в 1996 году и сразу влюбился. Живу в этой стране последние 7 лет. Знаю много секретных мест и уникальных маршрутов, куда не пролегла широкая туристическая тропа. Вместе с напарником провожу насыщенные индивидуальные экскурсии и буду рад поделиться с вами накопленными знаниями о великолепной Каталонии, её людях и традициях.
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24 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

12 марта 2020
Экскурсия шикарная, потрясающие виды, отличный гид Евгений. Огромное спасибо, мы в восторге
27 февраля 2020
Спасибо гиду Евгению!он очень веимательный и заботливый,все очень понравилось!рекомендую всем!!!
14 февраля 2020
Это было очень интересно, место потрясающее, спасибо Кристине!!
28 января 2020
Отлично. Увлекательно. С Евгением очень комфортно и интересно.
26 января 2020
Очень рада за себя, что выбрала вариант поездки на Монсерат и Монжуик практически индивидуальный. Красивейшее место! Объехали вокруг, виды ошеломительные, горы причудливой формы на голубом фоне неба!Сам монастырь чудо, с удивительной историей. Удалось послушать хор мальчиков- космос!. Экскурсовод Евгений отдельное мое везение.Внимательный, тактичный, интересный рассказчик. Из минусов-не работали фуникулёры. Без этого получила массу впечатлений и с блеском в глазах и с хорошим настроением мы прибыли на Монжуик. Ещё за дозой впечатлений и я её получила. Прекрасный парк, впечатляет все , что сделали к олимпиаде.Хотелось бы мне ещё раз побывать и там и там. Советую всем увидеть эти красивые места именно так как мне их показал Евгений.
14 января 2020
Все прошло отлично, потрясающие места, интересный рассказ гида, удобный транспорт
9 января 2020
Экскурсия с Юрием была отменена. Взамен было предложено воспользоваться услугами другого гида. Времени на выбор уже не было, мы согласились на замену. Гид Кристина произвела хорошее впечатление, она учла наши пожелания по маршруту, провела с нами даже больше времени, чем было запланировано. т.к на горе Монжуик мы еще посетили старую крепость.
Обращаться к Юрию не рекомендую, т.к. складывается впечатление, что он перенаправляет туристов по другим гидам. Наша экскурсия должна была стоить 134 евро с учетом группы на 7 человек, а в окончательном варианте стала стоить 196 евро, т.к. стала индивидуальной и к тому же стоимость предоплаты не зачлась в общую стоимость экскурсии.
6 января 2020
Экскурсии, к сожалению, как таковой не было... Евгений нас забрал у гостиницы и еще две пары туристов, отвез на место, подножие Монсеррат... Поднявшись к монастырю, Евгений в нескольких словах рассказал, где и что располагается.. К большому сожалению, Евгений не владеет материалом по данному направлению, на дополнительные вопросы, возникающие по ходу экскурсии, ответить не мог. Любой турист, за потраченные деньги хочет и должен получить материал в полном объеме. В результате, вся наша группа пришла к мнению, что в следующий раз, по приезду в Барселону, придется ехать туда еще раз, но с более осведомленным экскурсоводом. Обидно, что люди, далекие от знания истории тех мест, где они проживают, берут на себя ответственность рассказывать о ней. Жаль потраченное время (8 часов) и средства (40 евро с человека). Надеемся, что наш отзыв поможет в выборе более профессионального гида.
17 декабря 2019
Экскурсия прошло великолепно. Юрий отличный гид - принятый, пунктуальный, интересный рассказчик, искренне влюбленный в Барселону и свою профессию. В Барселоне я была не первый раз и уже посещала Монсеррат и Монжуик, но Юрий рассказал столько новых интересных историй, показал, то чего я не видела в прошлый раз, что я была удивлена. Да и стоимость экскурсии ниже, чем у других. Спасибо большое, приедем еще в Барселону - обязательно продолжим изучать этот прекрасный город вместе с Вами.
16 декабря 2019
Экскурсия очень понравилась. Много интересной и полезной информации. Дорога комфортная, гид Юрий замечательный собеседник. Большое спасибо за отлично проведенный день и чуткое отношение.
Ещё 14 отзывов

Yuri проводит ещё 1 экскурсию

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