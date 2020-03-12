24 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Захватывающий дух Монсеррат

Утром я заеду за вами, и мы отправимся в сакральное место, которое уже много столетий является духовным центром и сердцем республики. По мере приближения к обители на вас будут «обрушиваться» пейзажи, которые совершенно бесполезно описывать словами. На территории комплекса я познакомлю вас с историей создания архитектурного ансамбля монастыря и многочисленных скульптур известных мастеров. При желании, вы сможете пройти к статуе Черной Мадонны, одной из главных католических святынь, с которой связано немало преданий. Я подробно расскажу о тайнах Бенедиктинского ордена, его влиянии на религиозную жизнь в прошлом и настоящем, о легендах монастыря и его секретной библиотеке. Также вы сможете застать один из древнейших церковных хоров мира, «хор мальчиков» в сопровождении звуков редкого храмового органа. И, кроме того, у нас будет возможность посетить невероятный музей, в котором находятся работы великих мастеров и бережно хранимые православные иконы.

Монтжуик – «зеленые легкие» города

После посещения Монсеррата вы отправитесь на одну из главных смотровых площадок Барселоны, расположенную на горе Монтжуик. Узнаете, что за секреты скрываются в главном месте отдыха барселонцев. Взглянете на город с высоты птичьего полета и прогуляетесь по территории городского парка и ботанического сада. А затем познакомитесь с олимпийскими объектами, построенными к летней Олимпиаде 1992 года, увидите ту самую арену, с которой Монсеррат Кабалье и Фредди Меркьюри пели гимн Олимпиады. И в завершение возле музея Каталонского искусства услышите о событиях, которые сделали Барселону модным туристическим центром Испании.

На обратном пути можно будет остановиться в приятном проверенном заведении, где вы оцените местную кухню в прекрасном исполнении.