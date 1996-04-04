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Монсеррат (индивидуальный тур)

Виталий и.
Виталий и. – Гид из Барселоны
Вы отправитесь в самый красивый природный парк 🌳 Каталонии — на святую гору Монсеррат — место с богатой историей 📖 и великолепной природой, аналогов которому нет во всём мире.

А также посетите старинный бенедиктинский монастырь, которому скоро исполнится 1000 лет.

Здесь хранится Чёрная Мадонна, исполняющая желания.

Есть два варианта поездки: на автомобиле 🚘 или на поезде 🚂.
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  • 🎩Индивидуальная
  • 🗽Самое популярное
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 🚘Услуги трансфера
  • 🔭Обзорная
  • 🖼Музеи
  • 🚗Услуги водителя
  • 🕐Длительность 9 часов
  • 👫 Для 1-4 человек

  • €300 за экскурсию

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Монсеррат (индивидуальный тур)
Монсеррат (индивидуальный тур)

Что вы увидите

  • Площадь Испании
  • Станция канатной дороги Аери
  • Основная территория комплекса
  • Смотровая площадка Святого Михаила
Приглашаем познакомиться с самым красивым природным парком Каталонии — священной горой Монтсеррат. Это важный духовный центр с богатой историей 📖 и уникальной по своей красоте дикой природой.
Мы предлагаем 2 варианта поездки на гору Монтсеррат — на автомобиле 🚘 или на поезде 🚂 приедем на станцию Аэри де Монтсеррат, откуда поднимемся на захватывающей дух канатной дороге на высоту 700 м над уровнем моря 🌊. Погуляем по основной территории монастырского комплекса, вы узнаете более чем тысячелетнюю историю горы ⛰️ и ее легенды. Посетим базилику, где вы сможете загадать свои самые сокровенные желания перед образом Девы Марии Монтсеррат. А так же вы услышите ангельское пение хора мальчиков.
Во время обеденного перерыва мы посетим фермерский рынок и продегустируем сыры, вяленый инжир и апельсиновый мед, который изготавливают фермеры в окрестностях Монтсеррат.
После обеда мы поднимемся по широкой асфальтированной тропе на смотровую площадку Св. Михаила, откуда открывается панорамный вид на монастырь.
Что входит
  • Сопровождение гида
  • Посещение базилики монастыря
  • Проезд в обе стороны на поезде или на автомобиле
  • Дегустация сыров и мёда
  • Канатная дорога Аэри
Что не входит
  • Питание
Начало
🚩 Площадь Испании
Место завершения
🏁 Ваш отель
Монсеррат (индивидуальный тур)
Монсеррат (индивидуальный тур)
Монсеррат (индивидуальный тур)
Монсеррат (индивидуальный тур)

Выберите дату для поездки

  • Это услуги индивидуального трансфера, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать вопрос о трансфере до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Виталий и.
Виталий и.
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