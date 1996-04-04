Приглашаем познакомиться с самым красивым природным парком Каталонии — священной горой Монтсеррат. Это важный духовный центр с богатой историей 📖 и уникальной по своей красоте дикой природой.

Мы предлагаем 2 варианта поездки на гору Монтсеррат — на автомобиле 🚘 или на поезде 🚂 приедем на станцию Аэри де Монтсеррат, откуда поднимемся на захватывающей дух канатной дороге на высоту 700 м над уровнем моря 🌊. Погуляем по основной территории монастырского комплекса, вы узнаете более чем тысячелетнюю историю горы ⛰️ и ее легенды. Посетим базилику, где вы сможете загадать свои самые сокровенные желания перед образом Девы Марии Монтсеррат. А так же вы услышите ангельское пение хора мальчиков.

Во время обеденного перерыва мы посетим фермерский рынок и продегустируем сыры, вяленый инжир и апельсиновый мед, который изготавливают фермеры в окрестностях Монтсеррат.

После обеда мы поднимемся по широкой асфальтированной тропе на смотровую площадку Св. Михаила, откуда открывается панорамный вид на монастырь.