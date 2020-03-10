8 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Монсеррат и Черная мадонна

Поднявшись на фуникулере на гору Монсеррат, вы отправитесь на прогулку по живописным тропинкам, которые приведут вас к часовне и кресту Святого Михаила и потрясающим видам на монастырь. Далее познакомитесь с главной каталонской святыней — Черной мадонной — и узнаете, кем и при каких обстоятельствах она была найдена. А еще послушаете гимн Богородицы в исполнении знаменитого хора мальчиков и по желанию продегустируете сыры и ликеры от местных фермеров и монахов.

Тибидабо и храм Святого сердца

После Монсеррата мы поедем на самую высокую точку Барселоны — гору Тибидабо. Вы полюбуетесь панорамой каталонской столицы с высоты птичьего полета и услышите историю и легенды Искупительного храма Святого Сердца, давно ставшего одной из «визитных карточек» города.