8 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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  4. Монтсеррат и Тибидабо за один день!

Таинственный монастырь в окружении скал и самая высокая точка Барселоны на автомобильной экскурсии

Евгений
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Евгений – представитель гидов
Вы узнаете историю происхождения горы Монтсеррат и одноименного монастыря, познакомитесь с легендарной Черной мадонной и послушаете хор мальчиков.

А еще посетите храм Святого Сердца и впечатлитесь видами Барселоны с вершины Тибидабо!
250 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 7 друзей
На автомобиле
Продолжительность 6 часов
До 8 человек
Можно с детьми
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У этой экскурсии8 отзывов
4.88
Монтсеррат и Тибидабо за один день!
Монтсеррат и Тибидабо за один день!

Что вас ожидает

Монсеррат и Черная мадонна
Поднявшись на фуникулере на гору Монсеррат, вы отправитесь на прогулку по живописным тропинкам, которые приведут вас к часовне и кресту Святого Михаила и потрясающим видам на монастырь. Далее познакомитесь с главной каталонской святыней — Черной мадонной — и узнаете, кем и при каких обстоятельствах она была найдена. А еще послушаете гимн Богородицы в исполнении знаменитого хора мальчиков и по желанию продегустируете сыры и ликеры от местных фермеров и монахов.

Тибидабо и храм Святого сердца
После Монсеррата мы поедем на самую высокую точку Барселоны — гору Тибидабо. Вы полюбуетесь панорамой каталонской столицы с высоты птичьего полета и услышите историю и легенды Искупительного храма Святого Сердца, давно ставшего одной из «визитных карточек» города.

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на комфортабельном автомобиле
  • Подъем на фуникулере не включен в стоимость — 11,50 евро с человека (туда-обратно)
  • Еда и напитки оплачиваются дополнительно
Монтсеррат и Тибидабо за один день!
Монтсеррат и Тибидабо за один день!
Монтсеррат и Тибидабо за один день!
Монтсеррат и Тибидабо за один день!
Монтсеррат и Тибидабо за один день!
Монтсеррат и Тибидабо за один день!
Монтсеррат и Тибидабо за один день!
Монтсеррат и Тибидабо за один день!
Монтсеррат и Тибидабо за один день!
Монтсеррат и Тибидабо за один день!
Монтсеррат и Тибидабо за один день!
Монтсеррат и Тибидабо за один день!

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Евгений
Евгений
Знакомство с новым городом и новой страной лучше всего проходит в компании людей, которые живут здесь и влюблены в это место. Мы с моей командой гидов с радостью позаботимся о вас в Барселоне. А вам останется наслаждаться прогулками, поездками, достопримечательностями и местной кухней. До встречи!
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8 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

10 марта 2020
Большое спасибо за прекрасную экскурсию в Монтсеррат и Тибидабо. Было очень интересно и познавательно.
6 марта 2020
Всё было замечательно, интересно, организовано по времени. Мы не устали и получили массу удовольствия! Спасибо!
5 марта 2020
Евгений отлично знает тему. Очень точно и интересно отвечает на любые вопросы.
Получили удовольствие не только от общения с грамотным экскурсоводом но и с дружелюбным и деликатным человеком готовым оказать помощь
1 марта 2020
Классный маршрут, классный гид. Живенько, не напряжно, весело. Для тех, кто устал от заунывных исторических выкладок на 1000 лет назад. Только интересные факты, а вообще по желанию... Гид может и так и так)))) по желанию. Очень понравилось! Просто в восторге!!
1 марта 2020
Экскурсия с Евгением прошла комфортно и интересно, нас было шесть человек и всем очень понравилась. Всё очень чётко спланировано, продуманно (была в машине питьевая вода для всех, предусмотрено время для обеда), без задержек, информация интересна и познавательна. Рекомендуем указанную экскурсию для тех, кто ценит время и комфорт.
26 февраля 2020
Интересная экскурсия! Считаю, что в эти места надо съездить обязательно! С гидом намного лучше, чем самим - надо знать тропы как куда пройти и увидеть все самое интересное! Не пожалели, что выбрали именно такой маршрут, так как самостоятельно туда добираться непросто. А в Монжуик уже сами съездили и погуляли там! Тоже оч рекомендуем!
Гид был в назначенное время у отеля, рассказал и показал все самое важное. В Монсеррат купили ещё вкусные сыры на базарчике. Если хотите услышать хор мальчиков в монастыре - лучше выбирать будние дни, по выходным они уезжают домой. Мы были в субботу, хора не было. Нам это не испортило общее впечатление, но если кто-то целенаправленно за этим едет - имейте в виду!
Ещё Евгений сделал прекрасные фотографии нас на фоне красот - качество как у проф.фотографа вышло, хоть и на обычный смартфон снято!
22 февраля 2020
Добрый день. Экскурсия очень понравилась. Интересная и динамичная. Евгений провёл нас по не туристическим тропам :) с красивыми локациями (часовня Св. Михаила). Ну и естественно по всем достопримечательностям Монсеррат и Тибидабо. Обязательно загляните на дегустацию сыров, там очень радужный и щедрый Николай угостить всеми видами своих сыров и нальет вкусного вина. Рекомендую всем эту экскурсию. Отличная цена и сбалансированное время (6 часов)
19 февраля 2020
Экскурсия прошла очень интересно и на высшем уровне. Евгений рассказал множество исторических и современных фактов не только о Монсеррате и Тибидабо, но и о всей Испании в целом. Хочется так же отметить вежливость и отзывчивость нашего гида. Большое спасибо!

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