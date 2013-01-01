Музей Пикассо в Барселоне — художественный музей 🖼 в столице Каталонии, в коллекциях которого хранятся более, чем 3500 работ, которые относятся к преимущественно раннему творчеству художника. Среди более поздних работ выделяется серия «Менины» (исп. Las Meninas, 1957), состоящая из 59 картин — вариации по мотивам одноимённой картины Веласкеса. 9 марта 2013 года музей отметил своё 50-летие. Музей Пикассо размещается в старинном городском дворце XV века — дворце Беренгера д’Агилара (кат. Palacio de Berenguer d’Aguilar) в Готическом квартале и славится старинными внутренними двориками.

Музей Пикассо в Барселоне находится в Готическом квартале на улице Монкада и занимает пять зданий, которые были построены еще в XIII-XIV веках. Все пять зданий смогли сохранить старинную архитектуру тех веков.