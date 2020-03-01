Дайнюс проводит ещё 4 экскурсии

Что вас ожидает

Покорение Барселоны на электровелосипеде

Помпезная площадь Испании и Национальный дворец — главные, но не единственные интересные места горы Монтжуик. Оставив позади толпы туристов, мы направимся в парк, который впечатлит вас интересным дизайном и — невероятная редкость для Барселоны — тишиной. Вы проедете по безлюдным живописным тропам и мимо архитектурных памятников, которые в эту минуту будут принадлежать только вам. Рассмотрите олимпийские объекты и уютную площадь Европы, подниметесь по извилистым дорожкам к старинной крепости. Насладитесь прекрасным видом на Барселону и сделаете отличные снимки с самой высокой точки города. А закончится прогулка у вечернего Магического фонтана, тысячи струй которого заискрятся в волшебном танце!

Истории и курьезы горы Монтжуик

По дороге вы услышите легенды о горе Монтжуик и реальные исторические факты о появлении Барселоны, узнаете о том, как каталонцы чудом построили первую крепость на Монтжуике за 30 дней. Мы расскажем, как появлялись и исчезали колонны на площади Испании, как сформировалось олимпийское кольцо и почему на нем спрятался дракон. И, конечно, дадим вам массу полезных советов, лайфхаков и рекомендаций для самостоятельного покорения Каталонии.

Кому подойдет прогулка

Чтобы преодолеть маршрут достаточно просто уметь ездить на велосипеде — пользоваться электрическим мы вас научим!