Дайнюс проводит ещё 4 экскурсии

Что вас ожидает

Мастер, опережавший время

Замыслы Гауди были сложны, амбициозны и часто с трудом осуществимы. При виде фасадов главных его творений вам откроется целый мир фантазии и архитектурного волшебства. Мы расскажем, почему в «Ла-Педрера» в наше время не используют кондиционеры, как появился «Квартал раздора», почему не Гауди начал первым строить Собор Святого Семейства и почему величественное здание строится больше столетия. Рассказ о скрытых мотивах в творчестве архитектора, визуальных аллегориях и пластических метафорах, в которых есть чуть-чуть от мифологии и чуть-чуть от религии, захватит вас не хуже остросюжетной книги.

Шедевры, определившие облик города

В первую очередь вы отправитесь на площадь Каталонии — в самый центр Барселоны. А оттуда — на самую роскошную улицу города, Пасео де Грасиа. Этот статус закрепился за ней ещё с прошлого века, когда Гауди начал строить свои шедевры для местных богачей. Вы увидите особняк Каса Мила — сложную метафору в камне, «Квартал раздора» и ещё один великолепный дом Каса Бальо. Затем через кварталы Грасиа и Эшампле поедем к храму Саграда Фамилия — величайшему замыслу Гауди, который архитектор хотел воплотить для бога; народ и правительство Каталонии до сих пор поддерживают намерение мастера. А последняя остановка будет рядом с «Лицом Барселоны» — памятником выдающимся творцам этого города, в том числе, конечно, самому Гауди.