Елена проводит ещё 8 экскурсий

Что вас ожидает

Неизведанные драконы Гауди

Так как вам предстоит пройти исключительно секретным тропами, перед приключением наведаемся в гости к великому первооткрывателю Колумбу за благословением. Проехав немного на метро, вы выйдете к королевскому дворцу короля Альфонсо 13, который видел своего хозяина всего один раз. В тенистых аллеях его парка я помогу отыскать фонтан-дракон, сконструированный самим Гауди. Чуть позже расскажу еще об одном драконе, украшающем ворота павильонов усадьбы Эусеби Гуэля. Поговорим о том, почему Барселона так богата изображениями этих фантастических существ и почему у Антони Гауди была к ним особая любовь.

Другие неизвестные шедевры

Возле ворот другой усадьбы — Миральеса — вы узнаете о несохранившемся проекте ученика Гауди и осмотрите памятник наставника в полный рост. Дойдете до школы Святой Терезы, которую он построил для будущих монахов этого ордена. Этот шедевр вы разглядите из-за забора, так как сейчас там учатся маленькие жители Барселоны. А предпоследним пунктом станет башня Бельесгуард — резиденция каталонского короля Мартина. Об истории сооружения, перестроенного несравненным Гауди для одной состоятельной вдовы, побеседуем за чашечкой кофе в симпатичном ресторанчике с невероятными видами на Барселону.

Тибидабо — крыша мира!

Храм Святого сердца и аттракционы самого старого в Испании парка развлечений хорошо видны из центра Барселоны, но колеса обозрения и образа Иисуса, обнимающего город, недостаточно! Поднявшись на самую высокую точку города, вы посмотрите на великолепную панораму Барселоны, услышите увлекательные истории о появлении старейшего парка и красивейшего храма на вершине горы Тибидабо. А еще узнаете, что общего между леденцами от кашля и рыцарским орденом, где в Барселоне уголок Флориды и куда делась первая фигура Иисуса.

В завершение экскурсии вы сможете остаться в парке и вспомнить детство на его многочисленных аттракционах. Если же такого желания не будет или парк окажется на каникулах (бывает и такое), я провожу вас до центра города.