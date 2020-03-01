Елена проводит ещё 8 экскурсий

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  4. Неизвестный Гауди и гора Тибидабо

Перейти на новый уровень отношений с Барселоной, отыскав секретные шедевры ее великого мастера

Елена
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Елена – ваш гид
Вы прогуляетесь по районам каталонских буржуа, обнаружите новые образы любимых вдохновителей Гауди — драконов — и познакомитесь с малоизвестными проектами гения, работавшего над королевскими резиденциями.

А закончится приключение историями о старейшем парке развлечений Испании на горе Тибидабо, с которой вам откроется чудесная панорама города.
125 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 7 друзей
Пешеходная
Продолжительность 3.5 часа
До 8 человек
Можно с детьми
Встреча у памятника Колумбу
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Неизвестный Гауди и гора Тибидабо
Неизвестный Гауди и гора Тибидабо

Что вас ожидает

Неизведанные драконы Гауди
Так как вам предстоит пройти исключительно секретным тропами, перед приключением наведаемся в гости к великому первооткрывателю Колумбу за благословением. Проехав немного на метро, вы выйдете к королевскому дворцу короля Альфонсо 13, который видел своего хозяина всего один раз. В тенистых аллеях его парка я помогу отыскать фонтан-дракон, сконструированный самим Гауди. Чуть позже расскажу еще об одном драконе, украшающем ворота павильонов усадьбы Эусеби Гуэля. Поговорим о том, почему Барселона так богата изображениями этих фантастических существ и почему у Антони Гауди была к ним особая любовь.

Другие неизвестные шедевры
Возле ворот другой усадьбы — Миральеса — вы узнаете о несохранившемся проекте ученика Гауди и осмотрите памятник наставника в полный рост. Дойдете до школы Святой Терезы, которую он построил для будущих монахов этого ордена. Этот шедевр вы разглядите из-за забора, так как сейчас там учатся маленькие жители Барселоны. А предпоследним пунктом станет башня Бельесгуард — резиденция каталонского короля Мартина. Об истории сооружения, перестроенного несравненным Гауди для одной состоятельной вдовы, побеседуем за чашечкой кофе в симпатичном ресторанчике с невероятными видами на Барселону.

Тибидабо — крыша мира!
Храм Святого сердца и аттракционы самого старого в Испании парка развлечений хорошо видны из центра Барселоны, но колеса обозрения и образа Иисуса, обнимающего город, недостаточно! Поднявшись на самую высокую точку города, вы посмотрите на великолепную панораму Барселоны, услышите увлекательные истории о появлении старейшего парка и красивейшего храма на вершине горы Тибидабо. А еще узнаете, что общего между леденцами от кашля и рыцарским орденом, где в Барселоне уголок Флориды и куда делась первая фигура Иисуса.

В завершение экскурсии вы сможете остаться в парке и вспомнить детство на его многочисленных аттракционах. Если же такого желания не будет или парк окажется на каникулах (бывает и такое), я провожу вас до центра города.

Организационные детали

Как проходит экскурсия

  • Я учту все ваши пожелания и физические возможности, поэтому маршрут мы пройдем в максимально удобном для вас темпе
  • Зимой предпочтительно начинать экскурсию с утра, так как время работы лифта на смотровую площадку храма ограничено
  • Если экскурсия состоится во время профилактических работ на фуникулере, до вершины можно будет дойти пешком или добраться на такси

Что не включено в стоимость
Проезд в общественном транспорте, билеты на фуникулер и лифт в храме Святого сердца (всего около 15 евро/человека).

Неизвестный Гауди и гора Тибидабо
Неизвестный Гауди и гора Тибидабо
Неизвестный Гауди и гора Тибидабо
Неизвестный Гауди и гора Тибидабо
Неизвестный Гауди и гора Тибидабо
Неизвестный Гауди и гора Тибидабо
Неизвестный Гауди и гора Тибидабо
Неизвестный Гауди и гора Тибидабо
Неизвестный Гауди и гора Тибидабо
Неизвестный Гауди и гора Тибидабо

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура у памятника Колумбу.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Елена
Елена
Добрый день, друзья! Я — журналист по образованию, «барселонолюб» и «барселоновед» по призванию. Вот уже десять лет я живу в этом городе, дышу им и, самое главное, ни на что его не поменяю, даже свой отпуск я провожу исключительно здесь, так что отправиться на экскурсию со мной можно в любое время года! Мой муж — испанец и коренной барселонец, моя дочь — русская «испанка», мой сын — наполовину испанец, так что смогу познакомить вас не только со своей любимой Барселоной, но и со всеми тонкостями и нюансами местной жизни! Я открою вам «другую» Барселону, расскажу истории, о которых «молчат» аудиогиды и покажу места, в которые не заезжают туристические автобусы. Погуляем?
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