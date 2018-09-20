14 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Увидеть новое лицо города на прогулке в свете ночных фонарей

Мила
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Мила – ваш гид
«У Барселоны не одно, а целых два лица», — часто говорят жители города.

И вы убедитесь в этой на нашей ночной прогулке! Днем Барселона — шумная, нарядная, пестрая и солнечная.

Но с заходом солнца всё меняется! Ночная Барселона полна тайн, загадок и мистики.

В свете ночных фонарей всё смотрится по-другому, а улицы и здания словно оживают.
118 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 3 друзей
Пешеходная
Продолжительность 3 часа
До 4 человек
Можно с детьми
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У этой экскурсии14 отзывов
4.86
Ночная Барселона
Ночная Барселона

Программа

  • Мы начнем свой путь с набережной, утопающей в разноцветных огнях, пройдем по самой красивой улице Ла Рамблас и свернём в Готический квартал. Ночью узкие, кривые улочки становятся пустынными и раскрывают свои средневековые тайны.
  • Затем мы полюбуемся на Площадь Каталонии и прогуляемся по знаменитой улице Барселоны — Пасеидж де Грасия. Нас ждут знаменитые творения Антонио Гауди: Дом Бальо, Ла Педрера и, конечно же, Саграда Фамилия. Вы будете поражены тем, как эффектно они выглядят в огнях ночного города! После мы полюбуемся на Барселону со склона горы Монтжуик.
  • Что станет кульминацией нашего путешествия решать вам: это может быть знаменитое шоу Поющих фонтанов или представление в Театре фламенко. Что бы вы ни выбрали — этот вечер вам запомнится надолго!

Организационные детали

  • Дополнительные расходы: поездка на метро или такси между Пасеидж де Грасия, Саграда Фамилией и Монтжуик; входной билет в Театр фламенко (10 евро/человек).
  • Шоу Поющих фонтанов проводится бесплатно в пятницу и субботу.
Ночная Барселона
Ночная Барселона
Ночная Барселона
Ночная Барселона
Ночная Барселона

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Мила
Мила
Hola! Меня зовут Мила. Я живу в Барселоне и с радостью покажу этот прекрасный город вам!) По образованию я историк-музыковед, а по профессии — журналист. Однажды приехав в Барселону на пару дней я поняла, что именно здесь хочу остаться навсегда — и моя мечта сбылась! Барселона такая разная, что каждый найдет в ней что-то для себя. На ее улицах органично уживаются стены древних римлян и средневековые дворцы, шедевры Антонио Гауди и современное искусство. Я расскажу вам об истории Барселоны, ее культуре и традициях, поведаю древние легенды и современные байки. Я много общаюсь с местными жителями и изучаю каталонскую культуру, поэтому вы узнаете обо всем «из первых рук»! Bienvenido!
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14 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

20 сентября 2018
Спасибо Миле, экскурсия очень понравилась. По нашей просьбе несколько изменили ход экскурсии. Т.к. в некоторых местах мы уже были, и Мила с удовольствием провела нас по другим достопримечательностям. Очень познавательно и интересно, все на одном дыхании.
irina
22 августа 2018
это была наша вторая экскурсия с МИлой. Все было замечательно, познавательно. С учетом наших пожеланий и интересов. Огромное спасибо Мила за вечер
6 мая 2018
Мила, спасибо большое!!! Давно нам не было так интересно на экскурсиии! И даже наш гиперактивный семилетний мальчик слушал открыв рот!!!👍👏 Обязательно в Вам вернёмся )))!!!
27 апреля 2018
Мила очень хороший, грамотный и опытный гид. Интересно рассказывает.
6 апреля 2018
Очень понравилась экскурсия по ночной Барселоне в сопровождении гида Милы. Мила рассказывала о городе с большой любовью, материал был интересным, подробным и при этом необременительным. Все участники ( а у нас были подростки, которым всегда угодить ОООООЧЕНЬ сложно!!!!!!!)))))))) были заворожены городом и рассказом Милы. Маршрут был настолько логично построен, что мы незаметно для себя перемещались из одной части города в другую, при этом Мила не жалела подробностей о нравах и привычках современной Барселоны, что тоже было очень интересно и познавательно. Город раскрылся для нас совсем с другой стороны, хотя это было далеко не первое наше посещение этого прекрасного города.
Всем рекомендую экскурсию, после которой Вы обязательно влюбитесь в этот волшебный город, в чем будет немалая заслуга Вашей рассказчицы.
При следующем посещении обязательно еще раз воспользуемся возможностью послушать интересные рассказы Милы.
С благодарностью, влюбленные в Барселону.
28 сентября 2017
Всё понравилось)интересно и позновательно.
21 августа 2016
Встреча была очень насыщенная и интересная, совсем не устали, посетили все достопримечательности которые хотели, вечерний город совсем другой. Очень хорошо что начали именно с этой экскурсии, это позволило увидеть город дважды. Милла попутно отвечала на наши вопросы о жизни горожан, рассказала о флагах на балконах, политических пристрастиях каталонцев, тапасах и перекусах в рабочее время. Большое спасибо!
25 июня 2016
14 июня была на экскурсии «Ночная Барселона».
Мне очень понравилась наша прогулка, Мила замечательный гид, рассказывает увлекательно.
3 часа прошли на "одном дыхании", хотелось еще погулять и её послушать)
Человек любит свой город и свою работу.
Спасибо Миле и Tripster за экскурсию!
21 апреля 2016
Спасибо Миле за столь продуманную и интересную экскурсию. Дети не скучали ни минуту, а это трудно- удерживать их внимание целых три часа! Я лично получила массу полезных сведений и позитивных эмоций. Мы всегда берём индивидуальные экскурсии в новых городах. Думаю, это была лучшая из всех! Здорово!
27 декабря 2015
Все прошло замечательно! Интересно, сказочно! в приятной компании!!!
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