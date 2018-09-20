14 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Очень понравилась экскурсия по ночной Барселоне в сопровождении гида Милы. Мила рассказывала о городе с большой любовью, материал был интересным, подробным и при этом необременительным. Все участники ( а у нас были подростки, которым всегда угодить ОООООЧЕНЬ сложно!!!!!!!)))))))) были заворожены городом и рассказом Милы. Маршрут был настолько логично построен, что мы незаметно для себя перемещались из одной части города в другую, при этом Мила не жалела подробностей о нравах и привычках современной Барселоны, что тоже было очень интересно и познавательно. Город раскрылся для нас совсем с другой стороны, хотя это было далеко не первое наше посещение этого прекрасного города.

Всем рекомендую экскурсию, после которой Вы обязательно влюбитесь в этот волшебный город, в чем будет немалая заслуга Вашей рассказчицы.

При следующем посещении обязательно еще раз воспользуемся возможностью послушать интересные рассказы Милы.

С благодарностью, влюбленные в Барселону.