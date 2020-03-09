9 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Пройтись по барам и клубам с профессиональным тусовщиком, узнать о местных традициях и поймать драйв

Roman
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Roman – ваш гид
Я покажу другую Барселону — в свете ночной иллюминации.

Вы прогуляетесь по центральным улочкам, усыпанным ресторанами, клубами и барами, заглянете в лучшие и самые необычные заведения и узнаете о культуре пития, местных обычаях и регионе.

Давайте зажжем танцпол!
65 за человека
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 19 друзей
Пешеходная
Продолжительность 3 часа
До 20 человек
Встреча — возле вашего отеля или апартаментов
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У этой экскурсии9 отзывов
5
Ночная жизнь Барселоны
Ночная жизнь Барселоны

Что вас ожидает

Бар-хоппинг по-каталонски
Вы окажетесь на знаменитой улице La Rambla, которая покажется вам незнакомой в ярком свете фонарей, шумной кутерьме баров и чаде кутежа! Я назову кодовое слово и проведу вас в старинный бар-парикмахерскую, который появился во время сухого закона. Вы заглянете в NBA cafe, которое придется по нраву не только любителям баскетбола, но и ценителям стильных тематических мест с хорошей кухней. Ice Bar, где на входе выдают пуховики, а коктейли подают в ледяных стаканах, заставит испытать выброс адреналина. А бар El Bosc de Les Fades перенесет нас в фантазийный сказочный лес, окутает таинственностью и преподнесет необычные напитки. Также мы заглянем в винотеку или крафтовую пивоварню, после чего поднимемся на роскошные террасы, открывающие панораму всего города.

Клубная культура
В Барселоне найдутся увеселительные места на любой вкус и кошелек. Я подробно расскажу о культовых клубах, их создании, владельцах, интересных мероприятиях и среднем чеке заведений, а вы решите, куда хотите отправиться в первую очередь. По пути я поделюсь своими наблюдениями за местными жителями — их забавном распорядке дня, врожденном социальном равенстве и клубах-каннабис, а также о том, как Барселона влияет на приезжих.

Кому подойдет экскурсия

Такой тур подойдет семейным парам, дружеским компаниям, людям свободных нравов и любителям крутых тусовок!

Организационные детали

  • Ограничение по возрасту 18+. Возьмите с собой документ, удостоверяющий личность.
  • Гид встретит вас у отеля
  • В заведениях программы действует Dress Code. Не надевайте спортивную или пляжную одежду и светлую обувь.
  • Входные билеты на дискотеки и в бары включены в стоимость экскурсии
Ночная жизнь Барселоны
Ночная жизнь Барселоны
Ночная жизнь Барселоны
Ночная жизнь Барселоны
Ночная жизнь Барселоны
Ночная жизнь Барселоны
Ночная жизнь Барселоны
Ночная жизнь Барселоны
Ночная жизнь Барселоны
Ночная жизнь Барселоны
Ночная жизнь Барселоны
Ночная жизнь Барселоны

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура — возле вашего отеля или апартаментов.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Roman
Roman
Меня зовут Роман. Я экскурсовод, переводчик и организатор индивидуальных туров по Барселоне. Живу в городе с 2008 года. Опыт работы с туристами — более 6 лет. Люблю живое общение, испанскую кухню, архитектуру и путешествия. Как турист стараюсь понять, что могу сделать для своих гостей, прибывших ко мне в Барселону. Моя задача — обеспечить вам позитивный, комфортный и спокойный отдых.
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9 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

9 марта 2020
Волшебная Барселона, огромное спасибо Роману!!! Много новой информации, прогулка по ночной Барселоне 8 марта с умным, симпатичным и очень приятным в общении молодым человеком, останется отличным подарком на всю жизнь!!! Чудесные места которые на другой экскурсии никогда тебе не покажет, и другие секреты, которые знают только те люди которые живут в Барселоне открывают этот волшебный город ещё с одной очень интересной стороны. Эта экскурсия на любой возраст и любой вкус!! Понравилось все!!! Жалко метро закрывается рано, нужно было ехать в отель... Роман готов исполнить любое пожелание, ответить на любые вопросы, открыть секреты сказочной, волшебной, заманчивое ночной Барселоны!!! Большое спасибо!!! Удачи!!!
22 февраля 2020
Однозначно рекомендую посетить данную экскурсию, первым же делом как приехали в этот прекрасный город! Роман уже более десяти лет живет в Барселоне, и знает город как свои пять пальцев! Мы посетили несколько классных мест, начиная от бара на крыше с видом на площадь с фонтанами, и заканчивая подземными ночными клубами! Время пролетело незаметно, и даже больше, чем оговаривалось ранее, а все потому что Роман сам очень увлекается общением и максимально отдается своей работе! Большой тебе респект! Всем рекомендую и сам однозначно вернусь и повторю эти эмоции!
18 февраля 2020
Всем рекомендую эту ночную экскурсию. Во-первых, Роман знает много интересных мест, скрытых от внимания туристов. Во-вторых, виды с крыш и террас сильно удивляет, и помогут взглянуть на Барселону с необычного ракурса. В-третьих, прогулка сопровождается интересными историями из современной жизни простых барселонцев, что весьма увлекает и сокращает время пешей прогулки от одного места до другого. Ну и самое главное, экскурсию Роман проводит на одном дыхании, от души по настоящему делится положительными эмоциями с окружающими и заряжает солнечной атмосферой и приятным настроением. СПАСИБО!!!! 100% ВЕРНЁМСЯ И ВСЕМ СОВЕТУЕМ ОБЯЗАТЕЛЬНО ПРОЙТИСЬ ПО НОЧНОЙ БАРСЕЛОНЕ!!!
5 января 2020
Экскурсия очень понравилась, за одну ночь удалось обойти и посмотреть бары как в центре, так и на побережье. Роман показал не только бары с вывеской, но и провёл по интересным местам, террасам, балконам, которые с улицы и не увидишь и не подумаешь зайти.
Прогулка обернулась не только насыщенным маршрутом, но и приятной беседой.
Роман подскажет, в какое время лучше приходить в клубы, сколько стоит вход, а также может порекомендовать хорошие рестораны и кафе.
Спасибо, Рома!
PS Советую приходить на экскурсию отдохнувшими и выспавшимися :)!
Александр
14 октября 2019
Хочу поблагодарить Романа за хорошо проведенную экскурсию. Роман оказался очень интересным собеседником хорошо знающим Барселону и места куда стоит сходить. Во время экскурсии мы изменили ее под мои предпочтения за что благодарен Роману.
6 октября 2019
Спасибо Роману,
Все было организовано на высшем уровне!
2 октября 2019
Хотим с подругой поблагодарить Романа за необычную экскурсию! Мы с удовольствием провели этот вечер в его компании, узнали самые топовые бары, террасы и клубы. Все прошло в непринужденной дружеской обстановке, как встреча с хорошим другом! Много интересных увлекательных фактов не только о ночной жизни, но и в целом Барселоне, ее лучших местах, об испанцах, нравах и их жизни, о переезде в эту страну. У Ромы много и других интересных предложений по развлечениям в Барсе, много идей! От души желаем процветания, и чтобы все новое удалось реализовать 😉 будем рады встрече!
24 сентября 2019
Эта экскурсия подойдет всем,кто желает узнать о Барселоне много новой информации,насладиться шикарными видами и почувствовать атмосферу ночного города.Роман живет здесь очень давно,поэтому знает о жизни испанцев не по наслышке,так же ответит на все вопросы и подскажет,если что-то необходимо.Всем рекомендую данную экскурсию!
15 сентября 2019
Огромное спасибо Роману за отлично проведенное время! Экскурсия даже больше напоминала дружескую встречу, все прошло очень интересно. Рекомендую всем.

Roman проводит ещё 2 экскурсии

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