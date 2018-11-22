2 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Эта экскурсия специально разработана для детей и их родителей. За 4 часа, которые пролетят незаметно, мы посетим самые сказочные, яркие и сладкие места Барселоны.

Программа

Мы посетим рынок «Бокерия», увидим змей и птицу Феникс на дворце Гуэля, найдем летучий шлем на Королевской площади, поздороваемся с «живыми статуями» и узнаем, куда же показывает указательным пальцем мореплаватель Христофор Колумб.

Затем отправимся в самый сладкий музей, где узнаем из чего делают шоколад и с чем его едят. Кстати, это единственный музей в Барселоне, где входной билет можно скушать. После этого посетим парк Цитадель, где сфотографируемся с «настоящим» мамонтом, размеры которого, нас очень удивят. А в парке Гуэль посидим на скамейке длинной 111 м, потрогаем разноцветную саламандру, увидим каменную ногу слона и еще много всего интересного.

Маршрут может меняться по вашему желанию. Можно посетить: парк Лабиринтов, парк аттракционов Тибидабо, Зоопарк, Аквариум, железного дракона Антонио Гауди и так далее.