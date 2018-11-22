2 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Мы посетим рынок «Бокерия», увидим змей и птицу Феникс на дворце Гуэля, найдем летучий шлем на Королевской площади, поздороваемся с «живыми статуями» и узнаем, куда же показывает указательным пальцем мореплаватель Христофор Колумб.
Затем отправимся в самый сладкий музей, где узнаем из чего делают шоколад и с чем его едят. Кстати, это единственный музей в Барселоне, где входной билет можно скушать. После этого посетим парк Цитадель, где сфотографируемся с «настоящим» мамонтом, размеры которого, нас очень удивят. А в парке Гуэль посидим на скамейке длинной 111 м, потрогаем разноцветную саламандру, увидим каменную ногу слона и еще много всего интересного.
Маршрут может меняться по вашему желанию. Можно посетить: парк Лабиринтов, парк аттракционов Тибидабо, Зоопарк, Аквариум, железного дракона Антонио Гауди и так далее.
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Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
Впервые я побывала в Испании в 1995 году. С тех пор каждое лето, как магнитом, меня тянуло в эту замечательную страну. В 2001 году с дипломом переводчика английского языка навсегда переехала из Минска в Каталонию, где окончила школу по туризму и работала в этой сфере. Кроме полученного образования моим главным «наставником» была и есть моя мама Галина, которая уже 20 лет работает в туризмe. Сегодня развиваем наш семейный бизнес. С радостью открою вам Барселону — загадочную, но в то же время предсказуемую, всегда манящую и никому до конца неизвестную. Помимо трансфера, экскурсий и поиска отелей помогу с покупкой билетов на футбол и в Барселоне, и в Мадриде. Влюбленная в Барселону каждой клеточкой и с каждым днем всё больше, я обещаю поделиться своей любовью и с вами!
Супер! Виктория спасибо большое! Очень интересно, познавательно и доступным языком !Понравилось как взрослым, так и ребенку 8 лет. Конечно когда узнаешь историю творений Гауди гораздо интереснее и ярче воспринимаются и запоминаются шедевры Барселоны!
Инна
3 ноября 2018
Экскурсия прошла замечательно, побывали там где и не думали быть сами, посмотрели прекрасные виды на город.
Разобрать антикварный район на достопримечательности и погрузиться в дух средневековой Испании
Самая старая часть Барселоны хранит свои тайны и нерассказанные истории за каждым углом и монументальным фасадом. Я покажу вам площади, королевские дворцы и лучшие ракурсы квартала, а также поделюсь увлекательными фактами о сердце Барселоны.
Автомобильное путешествие к одному из главнейших символов Каталонии
Мы поедем на один из главнейших символов Каталонии — пик Сант-Жерони на горе Монтсеррат! Здесь расположен бенедиктинский монастырь — духовный и религиозный центр Каталонии, привлекающий паломников-католиков со всего мира. Мы увидим все, что есть на Монсеррате и подробно поговорим про монастырь, я расскажу историю этих мест.
Интересные детали о строительстве и значении знаменитого шедевра Антонио Гауди
Эта экскурсия — возможность узнать интересные детали о жизни выдающегося архитектора, услышать анекдоты из его повседневной жизни, понять почему та или иная скульптура находится на фасаде Рождества или Страстей и многое другое.
Всё о романе каталонской столицы с водной стихией — прогулка по району Барселонета
Моя экскурсия — о крепкой, страстной, неразделимой связи между Барселоной и морем. Вы проникнете в самое сердце рыбацкого района Барселонета, узнаете, куда исчез газоперерабатывающий завод, подниметесь на одну из самых красивых террас Барселоны с потрясающим видом на город, подставите лицо солёному ветру и проникнетесь духом морской романтики.
Погрузиться в истории Готического квартала, изучить творения Гауди и понять, что такое Каталония
Гениальное творчество и жизнь Гауди. Легенды и средневековая атмосфера на улочках Готического квартала. Каталонские вкусности и рассказы о местных традициях. За 3 часа вы составите яркую картину прошлого и настоящего Барселоны, сориентируетесь в городе и взглянете на него глазами местных.
Осмотреть легендарные строения, услышать о судьбе гения и оценить его влияние на облик Барселоны
Гауди сделал Барселону непохожей ни на один город мира. Можно часами спорить, был ли он гением или сумасшедшим — но лучше просто насладиться красотой его творений. На прогулке вы разберете на детали собор Саграда Фамилия, осмотрите знаменитые дома и посетите парк Гуэль. А я поделюсь любопытными фактами из биографии архитектора, раскрою его творческий путь и объясню, как он повлиял на становление города.
Узнать историю города и увидеть его глазами каталонцев от дракона Гауди до горы Тибидабо
На 4 часа вы погрузитесь в ту Барселону, которую знают и любят местные жители! А поможет в этом незаезженный маршрут — для тех, кто уже познакомился с самым главным. Виды с горы Тибидабо, престижные районы, дворец Педральбес: все это и многое другое в сопровождении истории и рассказов о причудах Каталонии.
Увлекательное авто-путешествие в сюрреалистичный мир знаменитого художника
Приглашаю вас в увлекательное путешествие в сюрреалистичный мир Сальвадора Дали. Во время посещения Театра-Музея в городе Фигерас я познакомлю вас с жизнью, творчеством и удивительным мировоззрением эксцентричного художника, мы поговорим о его окружении, музах и привычках.
Волшебное прочтение Барселоны для детей и их родителей
Для знакомства маленького путешественника с городом не стоит выбирать серьёзную, «взрослую» экскурсию. Сами посудите: разве детям интересно слушать про какие-то памятники, стили архитектуры и самих архитекторов? Все эти даты, имена, события… Это же невозможно запомнить! Совсем другое дело — оказаться там, где проводили турниры настоящие рыцари, где живут привидения и исполняются самые невероятные желания! Всего за несколько часов (а можем растянуть прогулку и до 6и, правда, за дополнительную стоимость) в моей компании вы и ваши дети побываете в самых волшебных местах и услышите самые необыкновенные истории Барселоны.
Увлекательное путешествие по Готическому кварталу и бульвару Рамбла для взрослых и детей
Даже если вы тысячу раз гуляли в Барселоне самостоятельно, в тысячу первый раз стоит отправится на прогулку с гидом! Со мной вы не только увидите старинные кварталы, ставшие туристической меккой, но и узнаете об их яркой и богатой истории, живущей в красивых сказках, исключительно правдивых легендах и «душераздирающих» фактах. Вы откроете тайну барселонских драконов, потрете нос волшебному равальскому коту, заглянете на кофе к местным монашкам и отведаете лучших в городе круассанов.
Прочитать послания архитекторов и узнать историю главного символа города на интерактивной экскурсии
О шедевре, над которым ломает голову не одно поколение ученых и энтузиастов, я расскажу легко, понятно и увлекательно. Дети научатся читать «комиксы» 2000-летней давности и поймут, что значит библия в камне. Узнают, зачем Гауди изобразил фрукты и чем храму полезны лягушки с ящерицами. Соберут свои фасады и увидят шоколадную модель достроенного собора.
Познакомиться с «визитными карточками» Барселоны в игровом формате
Вы «пробежитесь» по страницам истории каталонской столицы и перенесетесь в волшебный мир сказок, которыми наполнен город. Увидите свободолюбивого равальского кота, услышите легенду белых гусей Кафедрального собора и разгадаете все главные городские загадки!
Захватывающее шестичасовое приключение с испытаниями для маленьких чад
Уникальная возможность для родителей — шесть часов отдыха от своего чада. Эта экскурсия только для детей! В течение шести часов маленькие разбойники могут прыгать, смеяться, куролесить и бедокурить (в рамках приличия).