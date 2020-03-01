Олеся проводит ещё 1 экскурсию

Что вас ожидает

Утренняя встреча в кафе

Мы встретимся в уютном заведении в Старом городе, неподалеку от Готического квартала, или в любом другом месте в пределах вашего проживания. И за чашкой ароматного кофе или чая, с плюшками или без обсудим все интересующие вас вопросы пребывания в каталонской столице — от локаций, где проходят лучшие или камерные шоу фламенко, до тонкостей организации поездки в Монтсеррат.

Барселона: инструкция по применению

В зависимости от ваших предпочтений, я порекомендую множество интересных районов и мест города, если у вас запланировано длинное путешествие. А также посоветую оптимальный вариант знакомства с Барселоной, если у вас всего пара дней или вы хотите охватить основные визитные карточки. Расскажу, в каких уголках Готического квартала можно по-настоящему ощутить мистику Средневековья. Как отыскать любимые места горожан и на какие улочки стоит обратить внимание, чтобы проникнуть за кулисы барселонской жизни. Чем интересен Раваль кроме Кота Ботеро и как правильно знакомиться с шедеврами каталонского модернизма в Эшампле. А также поделюсь лайфхаками, как посетить достопримечательности без очереди и где поймать фантастические ракурсы.

Лучшие гастрономические места для своих

Кроме того, вы узнаете, куда пойти завтракать, чтобы нечаянно встретиться с легендой города, где таятся потрясающие места для бранчей. Блогерам я порекомендую самые инстаграмные террасы, а любителей аутентичности направлю в бары, где с удовольствием собираются только местные и где, например, хорошим тоном считается бросить салфетку с зубочисткой на пол в знак благодарности повару. Расскажу, зачем идти на легендарный рынок Бокерию и где можно купить хамон, сыры и вино по отличной цене, при этом продегустировав всю продукцию перед покупкой.