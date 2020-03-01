Олеся проводит ещё 1 экскурсию

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Получить ценные лайфхаки и рекомендации от местного жителя за чашкой кофе в историческом заведении

Олеся
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Олеся – ваш гид
Вы узнаете, что стоит посетить, чтобы влюбиться в Барселону с первого взгляда, куда идти за мистикой Средневековья, как постигать каталонский модернизм и где открыть фантастические ракурсы на символы города.

А еще я подскажу лучшие инстаграмные террасы, бары для своих и места, где можно купить сыры и хамон по отличным ценам!
50 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 9 друзей
Пешеходная
Продолжительность 1 час
До 10 человек
Можно с детьми
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О Барселоне за завтраком
О Барселоне за завтраком

Что вас ожидает

Утренняя встреча в кафе
Мы встретимся в уютном заведении в Старом городе, неподалеку от Готического квартала, или в любом другом месте в пределах вашего проживания. И за чашкой ароматного кофе или чая, с плюшками или без обсудим все интересующие вас вопросы пребывания в каталонской столице — от локаций, где проходят лучшие или камерные шоу фламенко, до тонкостей организации поездки в Монтсеррат.

Барселона: инструкция по применению
В зависимости от ваших предпочтений, я порекомендую множество интересных районов и мест города, если у вас запланировано длинное путешествие. А также посоветую оптимальный вариант знакомства с Барселоной, если у вас всего пара дней или вы хотите охватить основные визитные карточки. Расскажу, в каких уголках Готического квартала можно по-настоящему ощутить мистику Средневековья. Как отыскать любимые места горожан и на какие улочки стоит обратить внимание, чтобы проникнуть за кулисы барселонской жизни. Чем интересен Раваль кроме Кота Ботеро и как правильно знакомиться с шедеврами каталонского модернизма в Эшампле. А также поделюсь лайфхаками, как посетить достопримечательности без очереди и где поймать фантастические ракурсы.

Лучшие гастрономические места для своих
Кроме того, вы узнаете, куда пойти завтракать, чтобы нечаянно встретиться с легендой города, где таятся потрясающие места для бранчей. Блогерам я порекомендую самые инстаграмные террасы, а любителей аутентичности направлю в бары, где с удовольствием собираются только местные и где, например, хорошим тоном считается бросить салфетку с зубочисткой на пол в знак благодарности повару. Расскажу, зачем идти на легендарный рынок Бокерию и где можно купить хамон, сыры и вино по отличной цене, при этом продегустировав всю продукцию перед покупкой.

Организационные детали

  • Напитки и еда в кафе не включены в стоимость экскурсии.
  • Хорошая идея — написать мне заранее, если у вас есть конкретные пожелания по обсуждаемым темам.
О Барселоне за завтраком
О Барселоне за завтраком
О Барселоне за завтраком
О Барселоне за завтраком
О Барселоне за завтраком

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Олеся
Олеся
¡Hola, amigos! Я подарю вам Барселону! Нетуристическую, нетипичную, хранящую в себе множество мифов и легенд. С секретными барами, ресторанами без вывесок, со старинными кафешечками с душой и домашней выпечкой! В прошлом много путешествовала по юго-восточной Азии, пока однажды почти случайно попала в Барселону и влюбилась, в город, традиции, культуру настолько, что вот уже несколько лет мое сердце бьется в унисон с ритмом этого города. Всю информацию я черпаю из библиотек, местной периодики и конечно же из бесед с разговорчивыми местными жителями. А как профессиональный переводчик китайского могу разговорить любого!:)
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Олеся проводит ещё 1 экскурсию

По крышам и террасам БарселоныПо крышам и террасам БарселоныПо крышам и террасам Барселоны
скидка25%
€120
90 за экскурсию
3 часа
23 отзыва
Покорить лучшие панорамные точки города и услышать каталонские легенды
Любоваться панорамами Барселоны с чашкой горячего кофе или бокалом испанской кавы, слушать легенды средневекового города и погружаться в его магическую атмосферу — именно этим мы займемся на прогулке по лучшим террасам Барселоны. Вы отыщете идеальные локации для фотосессий и с нового ракурса взглянете на символы чарующей столицы Каталонии.

Необычные маршруты по Барселоне

Прогулка-квест по Барселоне с Христофором КолумбомПрогулка-квест по Барселоне с Христофором КолумбомПрогулка-квест по Барселоне с Христофором Колумбом
180 за экскурсию
2 часа
Интерактивная историческая экскурсия по Старому и Новому порту в компании великого мореплавателя
В команде с легендарным первооткрывателем вы совершите путешествие по просторам Барселоны 15-20 вв. Выполняя нетривиальные задания, узнаете, как история меняет мифы, людей и береговую линию, проследите путь морского города со времен Средневековья до Олимпиады`92 и постигнете метаморфозы, которые не раз происходили с его портовыми районами.
Мастер-класс «Арт, вино и Пикассо» в БарселонеМастер-класс «Арт, вино и Пикассо» в БарселонеМастер-класс «Арт, вино и Пикассо» в Барселоне
От 40 за экскурсию
3 часа
15 отзывов
Нарисовать картину и узнать самое интересное об испанском изобразительном искусстве
Неважно, рисуете вы или нет: на моём мастер-классе вы сами создадите картину по мотивам произведения известного художника! Откроете тонкости масляной живописи и погрузитесь в необычный мир кубизма. Я расскажу об испанском искусстве, а после мастер-класса бережно упакую холст, чтобы вы забрали на память о Барселоне собственный шедевр.
Ваш идеальный день в БарселонеВаш идеальный день в БарселонеВаш идеальный день в Барселоне
150 за экскурсию
4 часа
1 отзыв
Экскурсия-конструктор: места вашей мечты, захватывающие истории и город глазами местных
Эта экскурсия — неограниченная свобода: вы приобретаете время, и я планирую маршрут по вашим интересам. Так вы увидите ту Барселону, которую ждете: шедевры Гауди или средневековые стены Готического квартала, горы Тибидабо или Монтжуик, пляжи или аутентичные кафе. В любом случае прогулка наполнится увлекательными рассказами, поможет понять и полюбить город!
Рупит и душевная Каталония: взгляд изнутриРупит и душевная Каталония: взгляд изнутриРупит и душевная Каталония: взгляд изнутри
От 45 за экскурсию
3 часа
Открыть один из самых красивых уголков региона, где сохранились традиции, быт и архитектура 16 века
В 100 км от Барселоны, высоко-высоко в горах притаился необыкновенный городок, к которому ведет лишь крутой серпантин. Здесь вы откроете обаяние каталонской старины, посетите ремесленные мастерские и деревенские лавки, познакомитесь с интересными людьми. А в местном Гран-Каньоне с водопадами, озерами и орлиными гнездами устроим пикник с вином и тапасами.
Хроники преступной БарселоныХроники преступной БарселоныХроники преступной Барселоны
13 за человека
2 часа
7 отзывов
Услышать щекочущие душу и нервы истории, подойти к «Дому вампирши» и увидеть мистический Раваль
Мы погрузимся в мир ужаса и разврата, гуляя узкими улочками, на которых раньше происходили коварные убийства. Я расскажу историю мучительницы нескольких десятков детей и покажу дом, в котором она жила и творила свои чёрные дела.
Авторский тур по Старой Барселоне — всё о любви!Авторский тур по Старой Барселоне — всё о любви!Авторский тур по Старой Барселоне — всё о любви!
От 70 за экскурсию
3 часа
5 отзывов
Познакомиться с Готическим и Еврейским кварталами через истории о любви в её самом широком смысле
На экскурсии вы обнаружите, что горячая каталонская кровь и любовь к своему городу проявились во всем: в архитектурных элементах, памятниках и даже граффити. Через средневековые драмы и мифы о драконах, легенды улицы пороков и алхимию, страсть к футболу и «тапасам» я расскажу вдохновляющую историю Любви и Барселоны.

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