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Обзорная экскурсия по Барселоне на двухэтажном автобусе

5
10 отзывов
Isango С.
Isango С. – Гид из Барселоны
Вас ждет обзорная экскурсия ⛳ по Барселоне на двухэтажном автобусе 🚌 Hip-on, Hip-Off.

Это значит, что вы можете без проблем выходить на остановках, а потом вновь садиться на автобус и продолжать исследовать город 🏙️ в удобном для себя темпе.
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  • 🗽Самое популярное
  • 🚌На автобусе

  • €30 за человека

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Обзорная экскурсия по Барселоне на двухэтажном автобусе
Обзорная экскурсия по Барселоне на двухэтажном автобусе

Что вы увидите

  • Храм Святого Семейства
  • Парк Гуэль
  • Ла Педрера
  • Музей истории Каталонии
  • Фонд Жоана Миро
  • Площадь Каталонии
  • Стадион ФК Барселона
  • Тибидабо
  • Дом Бальо
  • Испанская деревня Побле Эспаньол
Познакомиться с Барселоной с возможностью неограниченного путешествия по ней - это ли не лучшее, что могло бы с вами случиться? Компания Barcelona Bus Turistic Hip-on, Hip-Off (официальная экскурсионная автобусная компания, предоставляющая услуги hop-on, hop-off в Барселоне с 1987 года. ) дарит вам такую возможность, курсируя по всему городу.

Возможности билета на автобус Hip-on, Hip-Off в Барселоне:

  • С одним билетом, вы можете входить и выходить из автобуса столько раз, сколько захотите, менять маршрут, или просто сидеть и наслаждаться видом из современного автобуса с открытым верхом.
  • Вы можете сесть на автобус на любой из автобусных остановок, показав свой билет 🎫 водителю автобуса
  • Вы можете завершить экскурсию ⛳, выйдя на любой из остановок
  • Вы можете выбрать 1-дневный или 2-дневный билет, чтобы исследовать Барселону в своем собственном темпе.
  • Билет включает в себя скидочные ваучеры на сумму более €250 на различные виды экскурсий и развлечений
  • Бесплатный WiFi в автобусе
Что входит
  • 1 или 2-дневный билет (на выбор)
  • Аудиогид на 16 языках (английском, каталонском, испанском, французском, немецком, итальянском, японском, китайском, португальском, русском, голландском, финском, шведском, арабском, иврите и турецком)
  • Скидочный буклет-ваучер
  • Бесплатный Wi-Fi в автобусе
Что не входит
  • Входные билеты на достопримечательности
Начало и место завершения
🚩 Любая остановка по маршруту автобуса
Обзорная экскурсия по Барселоне на двухэтажном автобусе
Обзорная экскурсия по Барселоне на двухэтажном автобусе
Обзорная экскурсия по Барселоне на двухэтажном автобусе
Обзорная экскурсия по Барселоне на двухэтажном автобусе
Обзорная экскурсия по Барселоне на двухэтажном автобусе

Выберите дату начала действия билетов

  • Покупая билет на сайте, вам не придется стоять в очередях в кассу.
  • Вы можете задать вопрос продавцу о билетах до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 0% возврат, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Isango С.
Isango С.
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10 отзывов оставили туристы

Isango С. проводит ещё 2 экскурсии

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