Познакомиться с Барселоной с возможностью неограниченного путешествия по ней - это ли не лучшее, что могло бы с вами случиться? Компания Barcelona Bus Turistic Hip-on, Hip-Off (официальная экскурсионная автобусная компания, предоставляющая услуги hop-on, hop-off в Барселоне с 1987 года. ) дарит вам такую возможность, курсируя по всему городу.

Возможности билета на автобус Hip-on, Hip-Off в Барселоне: