Познакомиться с Барселоной с возможностью неограниченного путешествия по ней - это ли не лучшее, что могло бы с вами случиться? Компания Barcelona Bus Turistic Hip-on, Hip-Off (официальная экскурсионная автобусная компания, предоставляющая услуги hop-on, hop-off в Барселоне с 1987 года. ) дарит вам такую возможность, курсируя по всему городу.
Возможности билета на автобус Hip-on, Hip-Off в Барселоне:
С одним билетом, вы можете входить и выходить из автобуса столько раз, сколько захотите, менять маршрут, или просто сидеть и наслаждаться видом из современного автобуса с открытым верхом.
Вы можете сесть на автобус на любой из автобусных остановок, показав свой билет 🎫 водителю автобуса
Вы можете завершить экскурсию ⛳, выйдя на любой из остановок
Вы можете выбрать 1-дневный или 2-дневный билет, чтобы исследовать Барселону в своем собственном темпе.
Билет включает в себя скидочные ваучеры на сумму более €250 на различные виды экскурсий и развлечений
Бесплатный WiFi в автобусе
Что входит
1 или 2-дневный билет (на выбор)
Аудиогид на 16 языках (английском, каталонском, испанском, французском, немецком, итальянском, японском, китайском, португальском, русском, голландском, финском, шведском, арабском, иврите и турецком)
Скидочный буклет-ваучер
Бесплатный Wi-Fi в автобусе
Что не входит
Входные билеты на достопримечательности
Начало и место завершения
🚩 Любая остановка по маршруту автобуса
Выберите дату начала действия билетов
Покупая билет на сайте, вам не придется стоять в очередях в кассу.