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Обзорная экскурсия по Барселоне с фотосопровождением

4.9
68 отзывов
Ксения Д.
Ксения Д. – Гид из Барселоны
В рамках экскурсии 🧭 я познакомлю вас с городом и покажу его лучшие места.

Например, вы прогуляетесь 👣 по центральному Бульвару Рамбла, погрузитесь в средневековую атмосферу на Королевской площади, узнаете секреты и загадки Барселоны.

А после того, как вы окончательно влюбитесь ❤️ в город 🏙️, я вручу вам результат нашей прогулки — отличные фотографии 📸.
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  • 🎩Индивидуальная
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 🔭Обзорная
  • 👣Пешеходная
  • 🗽Самое популярное
  • 🕐Длительность 2.5 часа
  • 👫 Для 1-4 человек

  • €40 за экскурсию

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Обзорная экскурсия по Барселоне с фотосопровождением
Обзорная экскурсия по Барселоне с фотосопровождением

Что вы увидите

  • Площадь Каталонии
  • Бульвар Рамбла
  • Рынок Бокерия
  • Королевская площадь
  • Кафедральный собор
  • Готический квартал
Как составить свое собственное представление о городе и не запутаться в лишних исторических фактах и ненужных датах? Как сделать прогулку 👣 по городу одновременно интересной, познавательной и при этом запоминающейся? Именно об этом я позаботилась, готовя для вас это увлекательное путешествие по историческому центру Барселоны с фотосопровождением.
Наша экскурсия ⛳ начнется на Площади Каталонии не случайно. Это место встречи старого и нового города. Мы узнаем, как выглядел город 🏙️ до сноса крепостных стен, как получил свой современный облик, и кто потрудился над его созданием. Развлечемся легендами и мифами, которые окружают каталонскую столицу. Пройдемся по легендарной Рамбле и узнаем секреты, которые хранят ее здания. Особенное удовольствие получат сладкоежки, ведь на Рамбле находится самая известная кондитерская города. Затем мы не спеша пройдем по улице, ставшей местом для сьемок фильма Парфюмер, и вспомним, для каких еще фильмов город стал съемочной площадкой.
Во время нашей фотопрогулки мы узнаем, почему Королевская площадь когда-то имела дурную репутацию, почему умирающего Гауди отказались везти в больницу, и зачем Монтсеррат Кабалье устроила концерт среди руин театра Лисео. Затем мы ненадолго погрузимся в историю 📖 средневековья и разгадаем тайны Готического квартала. Мы узнаем, сколько раз перестраивался Кафедральный собор, увидим самое старое здание города и самое романтичное место, где чаще всего фотографируются молодожены.
Ну, и главный сюрприз! После экскурсии 🧭 вы не уйдете с пустыми руками! Домой с вами отправятся увлекательные впечатления и яркие фотокарточки. По ходу экскурсии мы сделаем несколько постановочных кадров, а также я вас буду снимать в режиме репортажа. Вы будете наслаждаться атмосферой города и узнавать интересные факты, а я ловить ваши удачные кадры. Ура, теперь вся семья на фотографии 📸 будет вместе!
Что входит
  • Услуги гида
Что не входит
  • Личные расходы
Начало
🚩 Пласа-де-Каталунья
Место завершения
🏁 Ла Рамбла
Обзорная экскурсия по Барселоне с фотосопровождением
Обзорная экскурсия по Барселоне с фотосопровождением
Обзорная экскурсия по Барселоне с фотосопровождением
Обзорная экскурсия по Барселоне с фотосопровождением
Обзорная экскурсия по Барселоне с фотосопровождением
Обзорная экскурсия по Барселоне с фотосопровождением
Обзорная экскурсия по Барселоне с фотосопровождением

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Ксения Д.
Ксения Д.
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68 отзывов оставили туристы

Ксения Д. проводит ещё 3 экскурсии

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