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Обзорная пешеходная экскурсия по Барселоне

5
0 отзывов
BarcelonaCity
BarcelonaCity – Гид из Барселоны
В легкой атмосфере вы отправитесь на исследование исторического центра Барселоны.

Местный житель проведет вам экскурсию ⛳ по главным достопримечательностям, не забыв о незаметных уголках.

Вы увидите знаменитый бульвар Ла Рамбла, обязательно что-нибудь съедите на рынке Бокерия, а в готическом квартале и районе Эль Борн пройдетесь по древним узеньким улочкам.

Гид подскажет, где можно вкусно недорого пообедать, в какой музей 🖼 точно стоит заглянуть хоть на часик и другие важные для туриста вещи.
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  • 👥Групповая
  • 🔭Обзорная
  • 🕐Длительность 2 часа
  • 👫 Группа не более 15 человек

  • €20 за человека

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Обзорная пешеходная экскурсия по Барселоне
Обзорная пешеходная экскурсия по Барселоне

Что вы увидите

  • Синий Маршрут:
  • Готический квартал
  • Sinagoga Major
  • Plaza Sant Felip Neri
  • Дворик Епископа
  • Кафедральный Собор
  • Plaza del Rei
  • Колонны храма Барсино
  • Plaza Sant Jaume
  • Район Борн
  • Церковь Santa Maria del Mar
  • Пляж Барселонета
  • Красный маршрут:
  • Бульвар La Rambla
  • Готический квартал
  • Королевская Площадь (Plaza Real)
  • Рынок Бокерия
  • Древнеримское кладбище
  • Площадь Каталонии
  • Бульвар Paseo de Gracia
  • Район Эшампле
  • Квартал Раздора
  • Дом Гауди Batllo
Мы развенчиваем мифы о нудных экскурсиях — присоединяйтесь к лучшей обзорной экскурсии 🧭 по городу! Групповая пешеходная экскурсия ⛳ по Барселоне. Каждый день в 15:15. В любую погоду. При любом количестве участников.

Мы предлагаем вам два разных маршрута, которые чередуются через день, чтобы вы могли выбрать наиболее подходящий:

    Красный маршрут
    Красный маршрут посвящен современным реалиям Барселоны и охватывает бульвар Рамбла, центральную туристическую артерию города. Огромным разнообразием и интересными запахами манит рынок Бокерия. Захватим Готический квартал с римскими руинами и древними захоронениями. Мы увидим как рос творчески и притворял в жизнь свою сумасшедшую архитектуру великий Гауди. Узнаем где пропадают деньги с кредитных карточек когда начинается сезон скидок. Ну а закончим недалеко от центральной площади Каталонии, которая делит город 🏙️ на старый и современн в квартале Эшампле.
    Синий маршрут
    Синий маршрут погружает в историю 📖 Средневековой Барселоны. Яркие истории из прошлого, произошедшие в лабиринте узких улочек древнего города. Здесь на каждом углу вас поджидает удивительная легенда и необычные персонажи из прошлого, которые вновь оживут специально для вас. Инквизиция и великие открытия, времена величия и огромной скорби. Мы прогуляемся по Готическому и Еврейскому кварталу, увидим Кафедральный собор, самые атмосферные площади Старого Города, пройдемся по кварталу ремесленников, где сейчас находится модный район Борн, и закончим прогулку 👣 недалеко от пляжа Барселонета.
    Что входит
    • Экскурсия по главным достопримечательностям исторического центра от местного жителя
    • Советы и рекомендации для дальнейшего самостоятельного знакомства с Барселоной
    Что не входит
    • Внутренний осмотр достопримечательностей
    • Вода
    • Личные расходы
    Начало
    🚩 Columbus Monument, Plaça Portal de la pau
    Место завершения
    🏁 Барселона
    Обзорная пешеходная экскурсия по Барселоне
    Обзорная пешеходная экскурсия по Барселоне
    Обзорная пешеходная экскурсия по Барселоне
    Обзорная пешеходная экскурсия по Барселоне
    Обзорная пешеходная экскурсия по Барселоне

    Выберите дату для вашей экскурсии

    • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 15 человек.
    • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
    • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
    • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
    🕐 Показать доступные даты
    BarcelonaCity
    BarcelonaCity
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